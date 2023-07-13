Какой получилась новая часть франшизы «Миссия невыполнима»

В мировой прокат вышел седьмой фильм из популярной экшн-серии о приключениях Итана Ханта. Том Круз не намерен сбавлять обороты и уже следующим летом выпустит продолжение. А пока разбираемся, какой получилась лента «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1».

С чего все началось

Шпионская франшиза «Миссия невыполнима», в основу которой лег одноименный сериал из 60-х, была запущена в 1996 году. Дебютный фильм снял прославленный режиссер Брайан Де Пальма («Кэрри», «Лицо со шрамом»), а роль спецагента Итана Ханта исполнил Том Круз. Картина получила в целом положительные отзывы и хорошо показала себя в прокате, поэтому запуск в работу сиквела был лишь вопросом времени.

Фото Кадр из фильма «Миссия невыполнима»

С тех пор франшиза сменила несколько режиссеров — Джон Ву («Без лица»), Джей Джей Абрамс («Звездный путь»), Брэд Берд («Суперсемейка»), Кристофер Маккуори («Джек Ричер») — и почти полностью обновила актерский состав. Бессменными участниками проекта остались Том Круз и Винг Рэймс. Однако за почти 30-летнюю историю в серии засветились такие актеры, как Генри Кавилл («Ведьмак»), Анджела Бассетт («Черная Пантера»), Джереми Реннер («Мстители»), Лоуренс Фишберн («Матрица»), Леа Сейду («007: Спектр») и многие другие.

На сегодняшний день постоянными лицами серии (разумеется, помимо Тома Круза) являются Саймон Пегг («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые»), Ребекка Фергюсон («Дюна») и Ванесса Кирби («Корона»). В новой части к ним также присоединились звезды киновселенной Marvel Хейли Этвелл и Пом Клементьефф.

Фото Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1»

Чего ждать от нового фильма

Фактически очередная глава приключений Итана Ханта, которая получила название «Смертельная расплата», состоит из двух частей. Первая вышла на экраны по всему миру уже на этой неделе (после череды переносов из-за пандемии), а премьера второй запланирована на следующее лето. На сей раз персонажу Тома Круза и его команде предстоит выследить новое оружие, угрожающее всему человечеству.

Отдельные зрители отмечают, что вся первая часть, несмотря на обилие экшн-сцен (большинство трюков Том Круз, как обычно, выполнил самостоятельно), кажется лишь завязкой ко второй, но при этом остается полноценным фильмом. «Я так рад, что «Миссия невыполнима 7» не закончилась очередным масштабным клиффхэнгером. Фильм выглядит завершенным и все-таки дает простор для продолжения», — написал один из пользователей соцсетей.

В целом, ленту называют лучшей не только в своем жанре или среди летних новинок — ее уже записывают в главные релизы года.

Фото Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1»

Кстати, из-за пандемии переносилась не только дата премьеры «Смертельной расплаты», но и сами съемки, вокруг которых, помимо всего прочего, разгорелся скандал с участием Тома Круза. В декабре 2020 года в сеть просочилась аудиозапись, на которой актер (и один из продюсеров проекта) в грубой форме отчитывал работников площадки за нарушение мер против COVID-19. Сообщалось даже, что из-за этого несколько членов съемочной группы приняли решение уволиться. Позже постановщица Леа Ремини заявила, что Круз действительно может вести себя с подчиненными подобным образом, но подчеркнула, что сам слив аудиозаписи мог быть частью пиар-кампании.

Фото Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1»

Фильмы серии «Миссия невыполнима»: от худшего к лучшему

Критики остались в восторге от «Смертельной расплаты». На сайте Rotten Tomatoes рейтинг ленты составляет 98% (из 100), на IMDb — 8.3 (из 10), а на Letterboxd — 4.0 (из 5). Тем временем, издание Collider разместило все части франшизы от худшей к лучшей таким образом:

«Миссия невыполнима 2», 2000;

«Миссия невыполнима», 1996;

«Миссия невыполнима 3», 2006;

«Миссия невыполнима: Племя изгоев», 2015;

«Миссия невыполнима: Протокол Фантом», 2011;

«Миссия невыполнима: Последствия», 2018;

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1», 2023.

Фото Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1»

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