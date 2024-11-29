Вновь за горизонт: рецензия на мультфильм «Моана 2»

Состоялась мировая премьера «Моаны 2» — продолжения мультипликационного хита студии Disney о дочери полинезийского вождя. Новая лента получилась столь же прекрасной в визуальном плане, как и ее предшественница. Только вот история, рассказанная на экране, увы, во многом проигрывает мультфильму 2016 года. В какие-то моменты может показаться, что в сиквеле и вовсе нет нужды. Но если перестать придираться и открыть «Моане 2» свое сердце, то удовольствие от просмотра не заставит себя ждать. Рассказываем, каким получился мультфильм и стоит ли его смотреть.

Сюжет мультфильма «Моана 2»

После событий мультипликационного фильма 2016 года Моана посвятила себя исследованию новых островов и поискам представителей других племен. Но как бы ни старалась девушка, все ее попытки найти хоть кого-то за пределами ее родины оказывались тщетными.

Однажды по счастливой случайности принцесса (хоть она и отрицает этот титул) находит обломок старого керамического горшка с изображением загадочного острова. Реликвия точно не имеет отношения к ее племени, так что добыча заставляет уже почти потерявшую надежду Моану вновь воспрянуть духом.

Героиня выясняет, что изображенный на керамических осколках остров называется Моту-Фету. В видении к Моане приходит дух предка, великого мореплавателя по имени Таутай Васа. Он поясняет, что за изоляцией народов стоит древний бог Нало. Именно этот злобный дух спрятал служащий маяком остров Моту-Фету от людей.

Нало жаждал власти над человеческим родом и поэтому разобщил племена. И если Моана не сможет найти способ вернуть спрятанный в потустороннем измерении остров, то и ее родное племя ждет исчезновение. Поэтому принцесса собирает команду и отправляется в путь.

Фото Кадр из мультфильма «Моана 2», реж. Дэвид Г. Деррик-младший, Джейсон Хэнд и Дана Леду Миллер/ Walt Disney Studios Motion Pictures

В новом приключении героиню ждут встречи как с новичками, так и с уже полюбившимися персонажами. Самым ярким из них, как и в предыдущей части, окажется полубог Мауи, который также хочет добраться до зловещего бога, но попадается в ловушку его подручной ведьмы.

Каким получился мультфильм «Моана 2»

«Моана 2» без труда находит себе место в компании сиквелов и продолжений, оккупировавших широкий прокат — именно они стали самыми громкими релизами этого года. С большой вероятностью новые приключения полинезийской путешественницы также смогут претендовать на кассовый успех. Только вот содержательно мультфильм, кажется, не сможет показать зрителю что-то по настоящему оригинальное.

Фото Кадр из мультфильма «Моана 2», реж. Дэвид Г. Деррик-младший, Джейсон Хэнд и Дана Леду Миллер/ Walt Disney Studios Motion Pictures

Как и в случае недавнего «Гладиатора 2», лента Disney берет уже знакомые элементы, не сильно отличающуюся от первой части завязку и просто делает все более масштабным.

Например, у Моаны появилась команда побольше. Даже животных в путешествии стало больше, ведь к петуху по имени Хэйхэй на постоянной основе присоединилась милая свинка, которая в ленте 2016 года мелькала лишь в начале и конце.

Фото Кадр из мультфильма «Моана 2», реж. Дэвид Г. Деррик-младший, Джейсон Хэнд и Дана Леду Миллер/ Walt Disney Studios Motion Pictures

То же касается и испытаний. Перед тем как столкнуться с ужасным штормом, полубог Мауи ненавязчиво вспоминает, что он скучает по лавовому монстру из первой части — чем акцентирует внимание на явно возросших масштабах.

Место промежуточного босса, в качестве которого раньше выступал живущий в параллельном мире тщеславный краб, заняла новая героиня. Ведьма Матанаги, способная управлять летучими мышами. А в качестве обиталища этой замены был выбран исполинских размеров моллюск.

Фото Кадр из мультфильма «Моана 2», реж. Дэвид Г. Деррик-младший, Джейсон Хэнд и Дана Леду Миллер/ Walt Disney Studios Motion Pictures

Именно это беспозвоночное чем-то символизирует подход к продолжению. Первая часть воспринималась не как эпопея о спасении мира, а скорее как скромная по масштабу история о поисках себя. Кажется, что такая интонация гораздо больше подходит мультипликационной ленте о приключениях юной принцессы.

Теперь же к Моане и Мауи присоединились другие герои. И все было бы отлично, если бы хоть кто-то из них выходил за рамки наброска характера и сюжетной функции, собранной в стереотипный визуальный образ: глуповатый качок, кудрявая женщина-механик и ворчливый дед.

Фото Кадр из мультфильма «Моана 2», реж. Дэвид Г. Деррик-младший, Джейсон Хэнд и Дана Леду Миллер/ Walt Disney Studios Motion Pictures

Впрочем, если отказаться от разглядывания с лупой и поиска ответа на вопрос «Зачем нужен сиквел?», от «Моаны 2», несмотря на всю ее коммерческую направленность, можно получить чистое и незамутненное удовольствие.

Продолжение все-таки не растеряло обаяние оригинала. И пусть проект лишился части душевности, но все еще остался легким, ненавязчивым и веселым приключением. Да, половина музыкальных номеров явно не поразит вас подходом и фактически покажет все, что вы уже видели в 2016-м, но при этом смотрится это на высоком уровне.

Технически «Моана 2» чудесна: волны, шторм и даже внутренности моллюска приятны глазу. А некоторые из песен все-таки обладают толикой нового видения, и не в последнюю очередь благодаря грамотному использованию окружения, в котором происходит исполнение музыкального номера.

Фото Кадр из мультфильма «Моана 2», реж. Дэвид Г. Деррик-младший, Джейсон Хэнд и Дана Леду Миллер/ Walt Disney Studios Motion Pictures

Стоит ли смотреть мультфильм «Моана 2»

«Моану 2» вряд ли можно назвать главным мультипликационным открытием этого года, но ей это совсем и не надо. Если сравнивать с другим недавним мультипликационным релизом, лентой «Дикий робот» от Dreamworks, то приключения диснеевской принцессы почти во всем проигрывают. А вот если с мультфильмом «Заветное желание», то совсем наоборот.

Да, новая история в декорациях полинезийской мифологии во многом является коммерческим продуктом. Но при этом в проекте можно найти пусть и нехитрый, но важный посыл о важности сплоченности.