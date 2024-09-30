Монике Беллуччи — 60: 8 главных фильмов с итальянской актрисой

Сегодня, 30 сентября, юбилей отмечает Моника Беллуччи. После окончания школы уроженка небольшого городка Читта-ди-Кастелло поступила в Университет Перуджи на юридический факультет, а для оплаты обучения подрабатывала моделью. Достигнув определенных успехов, будущая звезда бросила ВУЗ и полностью посвятила себя фэшн-индустрии.

В начале 1990-х Беллуччи дебютировала на экране, а уже в 1997-м ее номинировали на французскую кинопремию «Сезар» в категории «Самая многообещающая актриса». За годы карьеры итальянка успела поработать с Фрэнсисом Фордом Копполой, Гаспаром Ноэ, Терри Гиллиамом, Эмиром Кустурицей и другими режиссерами. Недавно в прокат вышла лента «Битлджус Битлджус» Тима Бертона, в которой актриса перевоплотилась в супругу главного героя.

В честь 60-летия Моники Беллуччи вспоминаем главные фильмы с ее участием.

Малена

Год: 2000.

Страна: Италия, США.

Режиссер: Джузеппе Торнаторе.

В главных ролях: Моника Беллуччи, Джузеппе Сульфаро, Лучиано Федерико, Матильда Пьяна, Пьетро Нотарианни.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Малена»

Пожалуй, самый известный фильм, в котором Моника Беллуччи сыграла ведущую роль, — это итальянская драма «Малена». В 2001 году картина принимала участие в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля. Также в ее копилке — по две номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и премию Европейской киноакадемии, а также номинация на BAFTA в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Названием ленты послужило имя главной героини: во время Второй Мировой войны Малену, проводившую своего мужа на фронт, считают девушкой легкого поведения. Все мужчины в городе мечтают быть с ней, а женщины распускают о ней слухи. Когда Малена получает известие о гибели супруга и вдобавок теряет работу, она решает стать той, кем все ее считают. И только 13-летний Ренато пытается защитить женщину.

Дракула

Год: 1992.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола.

В главных ролях: Гари Олдман, Вайнона Райдер, Энтони Хопкинс, Киану Ривз, Ричард Э. Грант.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Дракула»

Экранизация готического романа Брэма Стокера «Дракула» стала дебютным англоязычным проектом Моники Беллуччи, а также ее первой заметной ролью в самом начале карьеры. Итальянка сыграла одну из невест Графа Дракулы, а компанию ей составили Микаэла Берку и Флорина Кендрик. Напомним, что образ культового вампира достался Гари Олдману.

Лента Фрэнсиса Форда Копполы была отмечена тремя «Оскарами» («Лучший грим», «Лучшие костюмы», «Лучший монтаж звука») и пятью премиями «Сатурн», а также несколькими номинациями на BAFTA. Кроме того, именно после «Дракулы» Моника Беллуччи начала получать предложения о съемках не только в Европе, но и в Америке.

Страсти Христовы

Год: 2004.

Страна: США.

Режиссер: Мэл Гибсон.

В главных ролях: Джеймс Кэвизел, Майя Моргенштерн, Христо Живков, Франческо де Вито, Моника Беллуччи.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Страсти Христовы»

Не менее яркую роль Моника Беллуччи сыграла в скандальной драме Мэла Гибсона «Страсти Христовы». Итальянская актриса перевоплотилась в последовательницу Иисуса Марию Магдалину. Образ самого Христа достался американцу Джеймсу Кэвизелу, а роль его матери исполнила румынская актриса Майя Моргенштерн.

Стоит отметить, что фильм, посвященный последним 12 часам жизни Иисуса Христа, был полностью снят на латыни и арамейском языке. Однако ни это, ни полемика вокруг тематики картины не помешали ей собрать внушительную кассу: при бюджете в 30 миллионом долларов только в США «Страсти Христовы» заработали больше 370 миллионов.

Матрица: Перезагрузка

Год: 2003.

Страна: США.

Режиссер: Ларри и Эндрю Вачовски.

В главных ролях: Киану Ривз, Лоренс Фишберн, Хьюго Уивинг, Кэри-Энн Мосс, Джада Пинкетт Смит.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Матрица: Перезагрузка»

Если говорить о громких франшизах, то в 2023 году Моника Беллуччи пополнила каст сиквела «Матрицы», который получил подзаголовок «Перезагрузка». В продолжении научно-фантастического боевика ей достался образ Персефоны — жены Меровингена. Создатели киносерии предложили итальянке эту роль после того, как увидели ее в «Малене».

В «Перезагрузке» Персефона предлагает Нео помощь в обмен на поцелуй. Эта сцена, к слову, была номинирована на премию канала MTV, однако в категории «Лучший поцелуй» Монику Беллуччи и Киану Ривза обошли звезды комедии «Старски и Хатч».

Квартира

Год: 1996.

Страна: Франция, Испания, Италия.

Режиссер: Жиль Мимуни.

В главных ролях: Роман Боринже, Венсан Кассель, Жан-Филипп Экоффе, Монка Беллуччи, Сандрин Киберлен.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Квартира»

Возвращаясь к европейским проектам Моники Беллуччи, нельзя не отметить французскую мелодраму «Квартира». Первая полнометражная картина Жиля Мимуни принесла режиссеру номинацию на «Сезар» в категории «Лучший дебют», а исполнительницу главной женской роли отметили номинацией в категории «Самая многообещающая актриса».

Стоит отметить, что в 1998 году «Квартира» получила британскую премию BAFTA как «Лучший фильм на иностранном языке», а в 2004-м обзавелась американским ремейком «Одержимость» с Джошем Хартнеттом и Дайан Крюгер. Обе ленты повествуют о молодом бизнесмене, который случайно сталкивается с бывшей возлюбленной, таинственным образом пропавшей из его жизни пару лет назад.

Необратимость

Год: 2002.

Страна: Франция.

Режиссер: Гаспар Ноэ.

В главных ролях: Моника Беллуччи, Венсан Кассель, Альбер Дюпонтель, Филипп Наон, Джо Престиа.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Необратимость»

Драматический триллер «Необратимость» — это еще один совместный проект бывших супругов Моники Беллуччи и Венсана Касселя. Актеры познакомились на съемках «Квартиры» и на сей раз вновь сыграли пару. Однако теперь сюжет ленты строится вокруг того, как главный герой Маркус ищет мужчину, изнасиловавшего его подругу Алекс.

В 2002 году «Необратимость» участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Скандальная картина так шокировала первых зрителей, что из зала люди выходили толпами, а некоторым из них и вовсе понадобилась медицинская помощь. Ну а к 20-летию фильма Гаспар Ноэ выпустил перемонтированную версию «Необратимость. Полная инверсия»: в отличие от оригинала в ней действие разворачивается в хронологическом порядке.

Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра

Год: 2002.

Страна: Франция, Германия.

Режиссер: Ален Шаба.

В главных ролях: Жерар Депардье, Кристиан Клавье, Жамель Деббуз, Моника Беллуччи, Ален Шаба.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра»

В комедии «Астерикс и Обеликс против Цезаря» Монике Беллуччи достался образ легендарной египетской царицы Клеопатры. По сюжету она заключает пари с римским императором Юлием Цезарем и обещает ему построить в Александрии роскошный дворец всего за три месяца. Разумеется, без волшебного зелья Панорамикса не обойтись!

Режиссер фильма Ален Шаба, также исполнивший роль Юлия Цезаря, был отмечен номинацией на премию Европейской киноакадемии в актерской категории. Сам же фильм заработал престижную французскую награду «Сезар» в категории «Лучшие костюмы».

007: СПЕКТР

Год: 2015.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Сэм Мендес.

В главных ролях: Дэниел Крэйг, Кристоф Вальц, Леа Сейду, Рэйф Файнс, Моника Беллуччи.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «007: СПЕКТР»

Ну и напоследок напомним об еще одной масштабной франшизе, в которой успела засветиться Моника Беллуччи. Речь идет о бондиане: итальянке досталась второстепенная роль в картине «007: СПЕКТР». К слову, образ Лючии Скиарра (вдовы террориста, которого разоблачил секретный агент) вписал актрису в историю детективной саги, ведь в 51 год Беллуччи стала самой возрастной девушкой Бонда.