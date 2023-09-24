5 лучших оригинальных сериалов more.tv: «Псих», «Happy End», «Чики», «Трудные подростки», «Библиотекарь»

Псих

Год: 2020

Страна: Россия

Жанр: драма

Режиссер: Федор Бондарчук

В главных ролях: Константин Богомолов, Елена Лядова, Роза Хайруллина, Владимир Симонов, Евгения Громова.

Оценка «Кинопоиска»: 7.4

Сериал рассказывает о востребованном психотерапевте Олеге (Константин Богомолов) с багажом собственных ментальных расстройств, о которых не подозревают его клиенты. Его жизнь кажется идеальной: у Олега все хорошо на работе, счастливый брак и много возможностей. На самом деле он живет с мамой в 40 лет, не может справиться с внутренними противоречиями, а его жена пропала без вести год назад.

Трейлер сериала «Псих»:

Happy End

Год: 2021

Страна: Россия

Жанр: драма, комедия

Режиссер: Евгений Сангаджиев

В главных ролях: Лена Тронина, Денис Власенко, Александр Горчилин, Любовь Толкалина, Даниил Воробьев.

Оценка «Кинопоиска»: 7.4

Прямолинейная драма от создателей «Психа». В поисках быстрого заработка Лера и Влад принимают решение начать карьеру в вебкаме. Сериал о дополняющих друг друга персонажах, которые переживают историю взросления, преодолевают препятствия на пути к успеху и становятся ближе.

Трейлер сериала Happy End:

Чики

Год: 2020

Страна: Россия

Жанр: драма, комедия, криминал

Режиссер: Эдуард Оганесян

В главных ролях: Ирина Горбачева, Ирина Носова, Варвара Шмыкова, Алена Михайлова, Михаил Тройник, Даниил Кузнец, Виталий Кищенко.

Оценка «Кинопоиска»: 7.7

Проститутки Света (Ирина Носова), Марина (Алена Михайлова) и Люда (Варвара Шмыкова) работают на одной из трасс небольшого южного российского города. Из Москвы возвращается их подруга Жанна (Ирина Горбачева) и предлагает героиням открыть собственный бизнес и начать новую жизнь.

Трейлер сериала «Чики»

Трудные подростки

Год: 2019

Страна: Россия

Жанр: драма, комедия, спорт

Режиссер: Рустам Ильясов, Александр Цой, Николай Рыбников.

В главных ролях: Никита Волков, Виталий Андреев, Анастасия Крылова, Тимофей Елецкий, Владимир Гарцунов, Святослав Рогожан.

Оценка «Кинопоиска»: 8.1

Популярный футболист Антон Ковалев (Никита Волков) попадает в тюрьму за пьяный дебош в кафе. После освобождения герой понимает, что находится у руин своей некогда успешной карьеры (раньше Ковалев был капитаном сборной России). Ошибки прошлого не позволяют персонажу вернуться на былой уровень, поэтому Антон соглашается на предложение главы центра для трудных подростков Германа (Александр Лыков) подготовить его подопечных к местной Олимпиаде.

Трейлер сериала «Трудные подростки»:

Библиотекарь

Год: 2023

Страна: Россия

Жанр: фэнтези, детектив

Режиссер: Игорь Твердохлебов

В главных ролях: Никита Ефремов, Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев.

Оценка «Кинопоиска»: 7.6

Актер-неудачник Алексей Вязинцев (Никита Ефремов) узнает о том, что его отец был убит при загадочных обстоятельствах. Герой отправляется в его родной город, чтобы продать квартиру отца, а в итоге сталкивается с чередой опасных событий.

Трейлер сериала «Библиотекарь»: