8 фактов о фильме «Москва слезам не верит», которые вы могли не знать

В конце 1979 года состоялась премьера мелодрамы Владимира Меньшова о трех провинциалках, приехавших покорять столицу. Лента «Москва слезам не верит», в которой снялись Вера Алентова, Ирина Муравьева, Раиса Рязанова, Алексей Баталов и другие, давно стала классикой, а мы собрали несколько интересных фактов о фильме.

«Оскар»

Всем известно, что в 1981 году картина «Москва слезам не верит» выиграла главную кинонаграду в категории «Лучший фильм на иностранном языке», обойдя работы таких режиссеров, как Акира Куросава, Франсуа Трюффо и Иштван Сабо. Любопытно, что вместо Меньшова, который на тот момент считался невыездным, заветную статуэтку получил атташе по вопросам культуры посольства СССР в США Анатолий Дюжев.

Международное признание

«Оскар» — далеко не единственное международное достижение ленты. Так, например, «Москва слезам не верит» принимала участие в 30-м Берлинском международном кинофестивале, а также получила приз Гильдии прокатчиков США как самый прибыльный иностранный фильм года.

Популярность среди нового поколения

Спустя 30 лет после премьеры «Москва слезам не верит» была названа лучшим советским фильмом на церемонии MTV Russia Movie Awards 2009. За победу также боролись «Девчата», «Любовь и голуби», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Кастинг

Полюбившихся героев могли сыграть совсем другие актеры. Например, на роль Катерины, которую в итоге исполнила супруга режиссера Вера Алентова, звали Ирину Купченко и Маргариту Терехову.

Алексей Баталов был приглашен на роль Гоши после того, как Владимир Меньшов увидел его в фильме «Дорогой мой человек». Однако до этого он присматривался к кандидатуре Вячеслава Тихонова. Кстати, сначала Баталова не особо впечатлил ни сценарий, ни образ слесаря.

Претензии актеров

Баталов был не единственным артистом, кто высказывал свое недовольство. Так, Вера Алентова еще до того, как получила главную роль, отговаривала супруга от работы над фильмом, а о сценарии и вовсе сказала: «Ну и мура». Не в восторге от своей героини осталась и Ирина Муравьева. Посмотрев финальную версию ленты, она назвала Людмилу грубой, неотесанной и местами пошлой.

Фото Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Критика

Сейчас «Москва слезам не верит» считается культовой картиной. В 1980 году она стала лидером советского кинопроката, а впоследствии смогла достичь второй строчки в рейтинге самых популярных советских лент за всю историю (на первом месте расположились «Пираты XX века»). Журнал «Советский экран», подводя итоги 1980-го, назвал ее лучшим фильмом, а Веру Алентову — лучшей актрисой.

Казалось бы, подобного успеха могла добиться только по-настоящему выдающаяся работа. Однако критики были с этим не согласны. «Москва слезам не верит» получила довольно прохладные отзывы: фильм посчитали дешевой мелодрамой, а режиссера невзлюбили за откровенные сцены.

Леонид Брежнев

Лента вообще могла не выйти в широкий прокат из-за жесткой критики со стороны худсовета «Мосфильма». Однако ситуацию спас Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Главе государства фильм понравился, и после такой реакции вопрос о цензуре или полной отмене премьеры больше не стоял.

Фото Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Рональд Рейган

40-го президента США можно назвать главным поклонником картины «Москва слезам не верит». Поговаривают, что Рейган посмотрел ее как минимум восемь раз! Дело в том, что перед визитом в СССР в 1985 году он решил постичь загадочную русскую душу, приобщившись к советскому кинематографу, и выбор пал именно на работу Владимира Меньшова. Кстати, кассовые сборы фильма в США оцениваются в 2,5 миллиона долларов.

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