«Муфаса: Король лев»: что известно о приквеле диснеевского хита

20 декабря в мировой прокат выйдет картина оскароносного Барри Дженкинса, которая будет посвящена юности Муфасы. Рассказываем, чего ждать от ленты «Муфаса: Король лев», в том числе — какие персонажи, уже знакомые зрителям по диснеевскому мультфильму и его ремейку, вновь появятся на экране.

Сюжет фильма «Муфаса: Король лев»

Фильм «Муфаса: Король лев» сосредоточится на детстве и юности отца Симбы. В самом начале он предстанет в виде осиротевшего львенка, который знакомится с наследником престола по имени Така. Эта случайная встреча изменит судьбу Муфасы и всего королевства, но прежде новая дружба подвергнется серьезным испытаниям.

Фото Кадр из фильма «Муфаса: Король лев»

Известно, что история центрального персонажа будет показана в виде флешбэков. По сюжету мандрил Рафики рассказывает о былых приключениях Муфасы Киаре — дочери Симбы и Налы, а помогают ему в этом Тимон и Пумба.

Создатели фильма «Муфаса: Король лев»

Режиссером картины выступил Барри Дженкинс. В копилке постановщика — «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий» за драму «Лунный свет», а также несколько номинаций на престижные премии за ленту «Если Бил-стрит могла бы заговорить» и мини-сериал «Подземная железная дорога».

Фото Кадр из фильма «Муфаса: Король лев»

Над сценарием новинки работал Джефф Натансон: в 1998 году он был номинирован на «Золотую малину» за сиквел «Скорости» с Сандрой Буллок, однако чуть позже реабилитировался и даже претендовал на премию BAFTA за криминальную комедию «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо ДиКаприо.

Натансон же написал сценарий к ремейку «Короля Льва», который в 2019 году выпустил Джон Фавро.

Актерский состав фильма «Муфаса: Король лев»

Муфасу озвучил Аарон Пьер. Британский актер знаком зрителям по таким картинам, как «Время» М. Найта Шьямалана и «Недруг» Гарта Дэвиса, а также по упомянутому выше мини-сериалу «Подземная железная дорога».

Мадс Миккельсен подарил свой голос грозному льву Киросу, а Келвин Харрисон-младший («Элвис») — тому самому львенку по имени Така. Тандиве Ньютон («Мир Дикого Запада») и Ленни Джеймс («Бойтесь ходячих мертвецов») озвучили родителей Таки, которые впоследствии взяли к себе и Муфасу.

Фото Кадр из фильма «Муфаса: Король лев»

Среди тех, кто перекочевал в новый проект из «Короля Льва» 2019 года — Джон Кани (Рафики), Сет Роген (Пумба), Билли Айкнер (Тимон), Дональд Гловер (Симба) и Бейонсе (Нала).

Киару — дочь Симбы и Налы — озвучила Блю Айви Картер, 12-летняя дочь Бейонсе и Jay-Z.