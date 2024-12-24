Обзор мультфильма «Муфаса: Король Лев»: история, которая оживает заново

На широкие экраны вышел «Муфаса: Король Лев» — приквел ремейка оригинального мультфильма «Король Лев» с фотореалистичными зверями в главных ролях. Поставил проект Барри Дженкинс — режиссер таких лент, как «Лунный свет» и «Если Бил-Стрит могла бы заговорить». Но даже руководство любимца критиков и зрителей не наделило новый проект Disney тем самым авторским видением, без которого ни одно техническое новшество не сможет попасть в сердце зрителя. Но которым, безусловно, обладает сам постановщик ленты.

При этом «Муфаса» служит прекрасным отражением новой политики студии Disney, которая после нескольких не самых финансово удачных оригинальных проектов вернулась к развитию уже придуманных вселенных.

Сюжет проекта «Муфаса: Король Лев»

Как нетрудно догадаться из названия, в центре сюжета окажется отец Симбы — главного героя оригинального мультфильма «Король Лев» 1994 года и его высокотехнологичного ремейка 2019 года. Именно приквелом последнего и является новая лента, созданная по примеру своего предшественника. То есть с использованием компьютерных технологий для создания максимально реалистичной картинки.

Фото Кадр из мультфильма «Муфаса: Король Лев», реж. Барри Дженкинс/ Walt Disney Studios Motion Pictures

Начинается мультфильм совсем не с жизнеописания Муфасы, а с демонстрации семьи его сына Симбы. У нового короля саванны и его жены Налы должен родиться еще один ребенок. Поэтому пара неожиданно для своей дочери Киары покидает дом, оставляя львенка на попечительство любимых всеми Тимона и Пумбы.

В это же время скалу, где обитает прайд, посещает старый друг семьи и наставник Симбы — Рафики. Именно он расскажет молодой львице историю ее знаменитого дедушки Муфасы.

Фото Кадр из мультфильма «Муфаса: Король Лев», реж. Барри Дженкинс/ Walt Disney Studios Motion Pictures

Только в этот момент почти двухчасовая лента Дженкинса переходит к основному действию, в котором зрителей, хоть немного знакомых с оригинальным «Королем Львом», ждет парочка неожиданностей. Главная из них — это то, что сам Муфаса не является носителем королевской крови. Маленький львенок, казалось бы, живет свою лучшую жизнь и не ждет впереди никаких испытаний. Но однажды происходит наводнение, в котором погибает его отец, а сам юный герой оказывается унесен бурными водами в далекие дали.

Именно после этого события будущий король саванны знакомится с настоящим представителем королевской ветви африканских широт — принцем по имени Такка. Он, как можно догадаться уже из трейлера ленты, в будущем станет всем известным Шрамом.

Фото Кадр из мультфильма «Муфаса: Король Лев», реж. Барри Дженкинс/ Walt Disney Studios Motion Pictures

Кажется, что в жизни молодого Муфасы все относительно хорошо. И пусть он не находит общего языка с отцом Такки, но обретает в лице наследника львиного трона родную душу — нового брата.

Увы, скоро героя вновь настигают трудности — королевскому прайду угрожает стая под предводительством опасного белого льва Кироса. Он убивает отца Такки, после чего последний вместе с Муфасой вынужден спасаться бегством. Впереди героев ждет долгое путешествие. В нем каждый из них проявит свой характер и придет к тем типажам, которые знает любой зритель, хоть раз смотревший «Короля Льва».

Фото Кадр из мультфильма «Муфаса: Король Лев», реж. Барри Дженкинс/ Walt Disney Studios Motion Pictures

Каким получился «Муфаса: Король Лев»

Стоит начать с того, что кроме Барри Дженкинса, которого все-таки нельзя назвать типичным студийным режиссером, в создании «Муфасы» принимал участие еще и Лин-Мануэль Миранда. Это создатель таких бродвейских мюзиклов, как «На высотах» и «Гамильтон», также писавший песни для других проектов Disney «Моана» и «Энканто».

Оттого еще более удивительно, насколько бездушной получилась новая лента. При этом визуально проект сложно упрекнуть. Новый мультфильм старался исправить все огрехи ремейка 2019 года, но и это стало палкой о двух концах. Да, решение с фотореалистичными изображениями диких зверей все еще можно назвать спорным, но в этот раз все персонажи выглядят более эмоциональными.

Фото Кадр из мультфильма «Муфаса: Король Лев», реж. Барри Дженкинс/ Walt Disney Studios Motion Pictures

Живость достигается не только за счет невероятной проработки движения зверей и их анатомически верных пропорций. В «Муфасе» аниматоры старались поработать над мимикой, и теперь героям гораздо легче сопереживать. А на их мордах начали читаться эмоции. Правда, это же может стать и проблемой. Несмотря на все труды создателей, эмоции диких зверей могут вызывать не только искреннее вовлечение, но и что-то вроде эффекта зловещей долины.

Увы, во всем остальном само описание нового проекта Disney (а если быть точнее, то статус приквела к ремейку) дает понять, что большие бюджеты, старые герои и вновь повторенные сюжетные ходы просто не дают простора для чего-то нового. Не помогает даже раскрытие происхождения любимого героя и комментарии всеми любимых Тимона и Пумбы.

Фото Кадр из мультфильма «Муфаса: Король Лев», реж. Барри Дженкинс/ Walt Disney Studios Motion Pictures

Чего не отнять у «Муфасы» — это живописности показанных видов. Как и в ремейке 2019 года, наблюдать за окружением — одно удовольствие. И, быть может, именно это занятие может стать спасением для зрителя, не испытывающего интереса к показанной на экране истории.

Впрочем, отсутствие интриги и хоть каких-то ставок — это проблема многих приквелов подобного формата, так что «Муфаса» явно окажется здесь не одинок. Ну и давайте будем честны, вряд ли много людей сильно интересовало то, каким именно было прошлое отца Симбы.

Трейлер мультфильма «Муфаса: Король Лев»

Стоит ли смотреть мультфильм «Муфаса: Король Лев»

Если вы большой любитель «Короля Льва» и много раз пересматривали оригинальный мультфильм (а может, даже прониклись ремейком 2019 года), то «Муфаса» наверняка сможет подарить вам пару хороших моментов. Увы, количество этих моментов настолько мало, что порой может показаться, что очередной просмотр классики стал бы лучшим решением.