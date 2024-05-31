Каким получился полнометражный мультфильм «Гарфилд»

Сегодня, 20:00
На большие экраны возвращается кот по имени «Гарфилд». Герой впервые появился на страницах комиксов в далекие 70-е годы прошлого века: новая мультипликационная адаптация приключений получилась не идеальной, но местами вполне занятной.
В центре сюжета вальяжно расположился толстый рыжий кот по имени Гарфилд. Он ведет идеальную по своим меркам жизнь: регулярно объедается любимой едой, спит, смотрит телевизор и получает все, что захочет и когда захочет. Его хозяин по имени Джон не чает души в своем питомце, а его сосед — пес по имени Одди — всегда на подхвате и не оставит кота в беде.
Человеку, не знакомому с особенностями героя, в некоторые моменты будет казаться абсурдным то, как относится к еде Гарфилд и его хозяин. У особо впечатлительных и вовсе заболит сердце от неправильного питания котика. Такой подход доведет его не просто до ожирения, но и до диабета, особенно если вспомнить, насколько вредными кажутся блюда итальянской кухни, которые поглощают питомцы.
Но одна, казалось бы, обычная ночь меняет гедонистический образ жизни героев. Решив устроить себе ночной перекус, Гарфилд попадает в руки двух псов-похитителей — шарпея Роланда и уиппета Нолана. Оказывается, что рыжий питомец и его друг Одди, который также попал в руки злодеев, — лишь приманка для добычи покрупнее. Этой добычей становится отец Гарфилда по имени Вик, бросивший сына еще котенком. Всю эту аферу затеяла давняя знакомая горе-отца — персидская кошка Джинкс.
Чтобы выпутаться из непростой ситуации, героям придется ограбить молочную ферму, а заодно узнать правду о своем прошлом и простить друг друга. Поможет им в этом один из бывших маскотов молокозавода — бык по имени Отто.
Все пойдет не по плану, изнеженный Гарфилд и его непутевый отец Вик не раз облажаются, но в конце концов смогут одолеть обстоятельства и даже переманить на свою сторону некоторых из антагонистов.
В этот раз Гарфилд разговаривает голосом Криса Прэтта, известного всем в первую очередь по роли Питера Квилла из трилогии Marvel про «Стражей Галактики». Он также озвучил главного героя одного из самых кассовых релизов прошлого года — сантехника Марио.
Но заслуженный звездный лорд кинофраншизы Marvel — не единственная звезда, подарившая голос местным персонажам. Отца Гарфилда по имени Вик озвучил не нуждающийся в представлении Сэмюэл Л. Джексон. Роль главной злодейки Джинкс досталась англичанке Ханне Уоддингем, известной по роли в сериале «Тед Лассо». Хозяин Гарфилда говорит голосом Николаса Холта, а бык Отто — Винга Рэймса. Даже Снуп Доггу нашлось место, музыкант озвучил эпизодического персонажа.
Произнося имя Гарфилд, многие вспомнят не комиксовый первоисточник, а экранизацию середины 2000-х годов, встреченную холодно как критиками, так и зрителями. Несмотря на разницу форматов и абсолютно не пересекающиеся сюжеты, новая версия экранных приключений толстого кота, который любит лазанью, порой уж слишком похожа на своего лайв-экшн предшественника.
«Гарфилд в кино» в моменты провисания кажется слишком несуразным зрелищем, наполненным шутками и нелепыми ситуациями, авторы которых не определились с возрастом своей аудитории. Мультфильм идет чуть больше полутора часов, тем не менее у зрителя все равно может возникнуть желание поскорее закончить творящееся на экране недоразумение. Но лента каким-то магическим образом умудряется вновь зацепить внимание и все-таки рассказать историю до конца.
Не стоит ждать от нового «Гарфилда» слишком многого: проект не отличается особой изобретательностью как визуально, так и сюжетно. Нет, безусловно история рыжего кота сделана качественно, все персонажи приятно анимированы, а в рисовке сохранен стиль оригинального комикса.
Но снят он кондово, несмотря на то, что фильм пользуется благами цивилизации как сюжетными инструментами. Сцену финального столкновения, в которой решающую роль сыграло целое полчище дронов с доставками еды, еще десять лет назад сложно было бы представить вне рамок фантастической истории. При этом в остальном «Гарфилд» совсем не кажется современным, оставаясь стандартным произведением, со стандартным подходом ко всем своим аспектам — это далеко не уровень Pixar.
«Гарфилд» как майский релиз, несмотря на все свои недочеты и некоторую вторичность, не разочаровывает так сильно, как те же «Воображаемые друзья». Но причиной тому вовсе не качество продукта, а скорее отсутствие каких-либо высоких ожиданий, которые возлагали на фильм Красински и которых, кажется, почти не было у приключений рыжего кота.
Лента не стала и кассовым успехом: по первым данным «Гарфилд» не смог оправдать ожиданий студии от премьерного уикенда на рынке США и составил компанию «Фуриосе», также выступившей ниже предполагаемых ожиданий. И если в случае фильма Джорджа Миллера это может расстроить, ведь лента как минимум заслуживает внимания, то приключения толстого кота, как бы мило это ни звучало в теории, вряд ли зацепят зрителя так сильно, чтобы ему захотелось еще одну порцию этого мультипликационного блюда.