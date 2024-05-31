Каким получился полнометражный мультфильм «Гарфилд»

На большие экраны возвращается кот по имени «Гарфилд». Герой впервые появился на страницах комиксов в далекие 70-е годы прошлого века: новая мультипликационная адаптация приключений получилась не идеальной, но местами вполне занятной.

О чем мультфильм «Гарфилд»

В центре сюжета вальяжно расположился толстый рыжий кот по имени Гарфилд. Он ведет идеальную по своим меркам жизнь: регулярно объедается любимой едой, спит, смотрит телевизор и получает все, что захочет и когда захочет. Его хозяин по имени Джон не чает души в своем питомце, а его сосед — пес по имени Одди — всегда на подхвате и не оставит кота в беде.

Человеку, не знакомому с особенностями героя, в некоторые моменты будет казаться абсурдным то, как относится к еде Гарфилд и его хозяин. У особо впечатлительных и вовсе заболит сердце от неправильного питания котика. Такой подход доведет его не просто до ожирения, но и до диабета, особенно если вспомнить, насколько вредными кажутся блюда итальянской кухни, которые поглощают питомцы.

Фото Кадр из мультфильма «Гарфилд»

Но одна, казалось бы, обычная ночь меняет гедонистический образ жизни героев. Решив устроить себе ночной перекус, Гарфилд попадает в руки двух псов-похитителей — шарпея Роланда и уиппета Нолана. Оказывается, что рыжий питомец и его друг Одди, который также попал в руки злодеев, — лишь приманка для добычи покрупнее. Этой добычей становится отец Гарфилда по имени Вик, бросивший сына еще котенком. Всю эту аферу затеяла давняя знакомая горе-отца — персидская кошка Джинкс.

Чтобы выпутаться из непростой ситуации, героям придется ограбить молочную ферму, а заодно узнать правду о своем прошлом и простить друг друга. Поможет им в этом один из бывших маскотов молокозавода — бык по имени Отто.

Все пойдет не по плану, изнеженный Гарфилд и его непутевый отец Вик не раз облажаются, но в конце концов смогут одолеть обстоятельства и даже переманить на свою сторону некоторых из антагонистов.

Фото Кадр из мультфильма «Гарфилд»

Актеры озвучания

В этот раз Гарфилд разговаривает голосом Криса Прэтта, известного всем в первую очередь по роли Питера Квилла из трилогии Marvel про «Стражей Галактики». Он также озвучил главного героя одного из самых кассовых релизов прошлого года — сантехника Марио.

Но заслуженный звездный лорд кинофраншизы Marvel — не единственная звезда, подарившая голос местным персонажам. Отца Гарфилда по имени Вик озвучил не нуждающийся в представлении Сэмюэл Л. Джексон. Роль главной злодейки Джинкс досталась англичанке Ханне Уоддингем, известной по роли в сериале «Тед Лассо». Хозяин Гарфилда говорит голосом Николаса Холта, а бык Отто — Винга Рэймса. Даже Снуп Доггу нашлось место, музыкант озвучил эпизодического персонажа.

Фото Кадр из мультфильма «Гарфилд»

Как сделан мультфильм «Гарфилд»

Произнося имя Гарфилд, многие вспомнят не комиксовый первоисточник, а экранизацию середины 2000-х годов, встреченную холодно как критиками, так и зрителями. Несмотря на разницу форматов и абсолютно не пересекающиеся сюжеты, новая версия экранных приключений толстого кота, который любит лазанью, порой уж слишком похожа на своего лайв-экшн предшественника.

Фото Кадр из мультфильма «Гарфилд»

«Гарфилд в кино» в моменты провисания кажется слишком несуразным зрелищем, наполненным шутками и нелепыми ситуациями, авторы которых не определились с возрастом своей аудитории. Мультфильм идет чуть больше полутора часов, тем не менее у зрителя все равно может возникнуть желание поскорее закончить творящееся на экране недоразумение. Но лента каким-то магическим образом умудряется вновь зацепить внимание и все-таки рассказать историю до конца.

Не стоит ждать от нового «Гарфилда» слишком многого: проект не отличается особой изобретательностью как визуально, так и сюжетно. Нет, безусловно история рыжего кота сделана качественно, все персонажи приятно анимированы, а в рисовке сохранен стиль оригинального комикса.

Но снят он кондово, несмотря на то, что фильм пользуется благами цивилизации как сюжетными инструментами. Сцену финального столкновения, в которой решающую роль сыграло целое полчище дронов с доставками еды, еще десять лет назад сложно было бы представить вне рамок фантастической истории. При этом в остальном «Гарфилд» совсем не кажется современным, оставаясь стандартным произведением, со стандартным подходом ко всем своим аспектам — это далеко не уровень Pixar.

Фото Кадр из мультфильма «Гарфилд»

Стоит ли смотреть мультфильм «Гарфилд»

«Гарфилд» как майский релиз, несмотря на все свои недочеты и некоторую вторичность, не разочаровывает так сильно, как те же «Воображаемые друзья». Но причиной тому вовсе не качество продукта, а скорее отсутствие каких-либо высоких ожиданий, которые возлагали на фильм Красински и которых, кажется, почти не было у приключений рыжего кота.

Лента не стала и кассовым успехом: по первым данным «Гарфилд» не смог оправдать ожиданий студии от премьерного уикенда на рынке США и составил компанию «Фуриосе», также выступившей ниже предполагаемых ожиданий. И если в случае фильма Джорджа Миллера это может расстроить, ведь лента как минимум заслуживает внимания, то приключения толстого кота, как бы мило это ни звучало в теории, вряд ли зацепят зрителя так сильно, чтобы ему захотелось еще одну порцию этого мультипликационного блюда.