Каким получился «Поток» — претендент на лучший мультфильм 2024 года

«Поток» — мультфильм, который без какого-либо преувеличения можно назвать сенсацией этого киносезона. Латвийская анимационная лента, чья премьера состоялась в рамках программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, уже завоевала «Золотой глобус» и вошла в список номинантов на «Оскар» в двух категориях.

Это дешевый по меркам массовой анимации проект с бюджетом всего в три с половиной миллиона евро. Тем интереснее, ведь он может если не победить, то как минимум составить достойную конкуренцию таким мастодонтам этого года, как «Головоломка 2» и «Дикий робот» — и это в нем самое удивительное. Рассказываем, каким получился мультфильм «Поток» и стоит ли его смотреть.

Сюжет мультфильма «Поток»

В центре повествования мультипликационной ленты темно-серый кот, живущий в доме посреди леса. Однажды на берегу реки гладкошерстный зверь встречает группу собак, которые начинают погоню за ним. Впрочем, «лучшие друзья человека» (который не появится в кадре, ведь в этом мире нет людей) не успевают навредить коту. Из леса на полной скорости выбегает стадо оленей, а за ними приходит вода — быстрый поток, который сносит все на своем пути.

Кот успевает выбраться из бушующих вод и добраться до пустого дома скульптора, на чердаке которого живет. Но наутро вода не перестает прибывать, и вскоре почти вся округа скрывается в глубинах. Кот забирается на огромную статую кошки в надежде на спасение. Именно там его подбирает плывущая мимо парусная лодка с капибарой на борту.

Фото Кадр из мультфильма «Поток», реж. Гинтс Зилбалодис/ Vertigo M?dia, Janus Films, Sideshow

Так начинается нелегкое путешествие пушистых героев по миру всемирного потопа. Впоследствии к ним присоединятся лемур, один из уже появлявшихся на экране псов и даже кит.

На пути у героев встретятся не только полузатопленные заросли, населенные различными зверями, но и поражающие масштабом города и остатки строений исчезнувшей людской цивилизации. Последняя, быть может, и стала причиной масштабного катаклизма, который зрители наблюдают в мире анимационной ленты.

Фото Кадр из мультфильма «Поток», реж. Гинтс Зилбалодис/ Vertigo M?dia, Janus Films, Sideshow

Каким получился мультфильм «Поток»

Мультфильм латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса, несмотря на отсутствие присущего голливудским проектам масштаба, стал своего рода откровением.

Анимационная лента о всемирном потопе, в которой из диалогов — только звуки животных, умудряется вызвать больше чувств, чем мультфильм об эмоциях «Головоломка 2», и гораздо ярче и оригинальнее выступить в схожем с «Диким роботом» жанре.

И там, и там перед зрителем предстает мир без людей, где уживаются звери всех форм и размеров. Но при всех достоинствах проекта Криса Сандерса, который никак нельзя назвать глупым или безыдейным, изобретательность «Потока» и его душевность делают латвийскую анимационную ленту невероятно близкой для больших и маленьких зрителей.

Фото Кадр из мультфильма «Поток», реж. Гинтс Зилбалодис/ Vertigo M?dia, Janus Films, Sideshow

«Поток» — это не просто яркое кинособытие, но и идеальный пример мультфильма для всей семьи, над которым с огромной вероятностью будут рыдать как взрослые, так и дети. При этом лента ни капли не манипулятивна и не старается выжать слезу любой ценой.

Постановка «Потока» заставляет искренне переживать и ощущать живые эмоции. Удивительно, как неидеальная визуально, лишенная блокбастерного лоска работа изящно работает с ощущениями зрителя. Если вы обладаете страхом высоты, вы без сомнения не раз поежитесь, глядя на экран, и ощущение это будет максимально схожим с реальным.

Фото Кадр из мультфильма «Поток», реж. Гинтс Зилбалодис/ Vertigo M?dia, Janus Films, Sideshow

Ну а для людей, страдающих талассофобией (страх перед глубокими водоемами. — Прим. ред.), «Поток» заготовил отдельное развлечение. Водная гладь в ленте в целом вызывает отдельный восторг. Свет, отражающийся от ее поверхности, то, что происходит под ней, волны — все это делает воду одновременно завораживающей и пугающей.

Можно подумать, что при наличии в главных героях мультфильма кота, капибары и лабрадора легко вызвать сочувствие и сопереживание милым зверушкам. Но тут стоит сказать, что авторы сознательно отказались от очеловечивания героев. Местные звери не просто не умеют говорить, они и ведут себя как животные. При этом еще удивительнее и замечательнее видеть, как в этих откровенно анималистических образах легко найти себя.

Фото Кадр из мультфильма «Поток», реж. Гинтс Зилбалодис/ Vertigo M?dia, Janus Films, Sideshow

«Поток» можно критиковать за неидеальность. В некоторые моменты мультфильм может визуально уступать даже не самым новым видеоиграм. И пусть анимации кажутся рваными, внешний вид животных и отсутствие проработки деталей выглядят не художественным решением, а именно что недоработкой — общей картины это никак не изменит.

В моменты, когда глазастый кот то начинает тонуть, то, схваченный крупной птицей, взмывает в небеса, сердце замирает. И уже не важно, что шерсть зверька почти не анимирована, а перья птицы шевелятся не сильно реалистично.

И, будем честны, финальная сцена ленты в любом случае вызовет у вас эмоции. Неважно, насколько детализирован взгляд смотрящего в камеру зверя. Если вы обладаете хоть толикой сострадания, количество слез, льющихся из ваших собственных глаз, это точно не уменьшит.

Фото Кадр из мультфильма «Поток», реж. Гинтс Зилбалодис/ Vertigo M?dia, Janus Films, Sideshow

Стоит ли смотреть мультфильм «Поток»

Говоря о «Потоке», сложно абстрагироваться от эмоций, которыми наполняется зритель во время просмотра. После выхода из кинозала в голову приходят лишь комплиментарные мысли и прилагательные в превосходной степени.

Уже ради этого чувства стоит посмотреть полнометражный мультфильм Гинтса Зилбалодиса. А если вспомнить, что делался «Поток» почти пять лет, большинство голосов зверей записывалось вживую, а каждому из них соответствует свой инструмент, создающий музыкальный образ, — то к чистому наслаждению от просмотра добавится еще и уважение к трудам создателей. Последние, не обладая безграничными масштабами студий, смогли создать маленький, но уникальный шедевр.