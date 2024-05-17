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Мультфильмы которые нельзя включать детям — список мультфильмов для взрослых
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

5 мин.

4 мультфильма, которые не стоит включать детям

Богдан Ларин
Автор
Кадр из мультфильма «Антология русского хоррора»
Фото Кадр из мультфильма «Антология русского хоррора»
Кадр из мультфильма «Бриклберри»
Фото Кадр из мультфильма «Бриклберри»
Кадр из мультфильма «Харли Квин»
Фото Кадр из мультфильма «Харли Квин»
Кадр из мультфильма «Антология русского хоррора»
Фото Кадр из мультфильма «Антология русского хоррора»
Кадр из мультфильма «Марс Экспресс».
Фото Кадр из мультфильма «Марс Экспресс».
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Сейчас так много анимационного контента, что при выборе очередного мультика для своего ребенка можно ненароком включить то, что не предназначено для детских глаз и ушей. Собрали несколько интересных анимационных лент и сериалов, которые стоит смотреть только взрослым. И только после того, как они уложили детей спать.

Мультфильмы, отмеченные Оскаром. 10 лучших мультфильмов последних лет, получивших «Оскар»

Марс Экспресс

Год: 2023.
Страна: Франция.
Режиссер: Жереми Перен.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,5.

Кадр из мультфильма «Марс Экспресс».
Фото Кадр из мультфильма «Марс Экспресс».

Французский полнометражный мультфильм рассказывает о мире будущего — в 2200 году вся элита человечества перебралась на Марс. В качестве рабочей силы сливки общества используют разумных и послушных роботов. Они почти неотличимы от людей. Все меняется, когда один из роботов отказывается подчиняться, нарушая второй закон робототехники. Частный детектив и ее напарник-андроид начинают поиски студентки-хакерши. Именно она, возможно, ответственна за это.

Анимационный сайфай-нуар «Марс Экспресс» дебютировал в Каннах в 2023 году и номинировался на премию «Сезар». Работу Жереми Перена тепло приняли как простые зрители, так и критики. Они высоко оценили реалистичность футуристического будущего и актуальность поднятых «взрослых» вопросов. Авторы сделали научную фантастику с ударением на слове «научная», в лучших традициях жанра. Сложные философские и этические вопросы здесь облачены в провокативный киберпанковский мир с борделями и убийствами. Зрелище, как вы понимаете, не для детей.

Антология русского хоррора: Красный состав

Год: 2022.
Страна: Россия, Канада, Молдова.
Режиссеры: Алексей Климов, Любомир Арсов, Джим Брайсон, Адам Джеффкоут, Сергей Кибус и др.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 6,0.

Фото Кадр из мультфильма «Антология русского хоррора»

Международный альманах «Антология русского хоррора: Красный состав» создан талантливыми авторами из Европы, Америки и России. Проект основан на жутковатых произведениях русскоязычных писателей: от Александра Пушкина до Александра Грина. Каждый эпизод — отдельная история, выполненная в оригинальной художественной технике, что роднит анимационный сериал в первую очередь с таким хитом, как «Любовь. Смерть. Роботы». Это уникальный экспериментальный проект с кибердемонами, зловещими крысами, ожившими трупами и другими чудовищами русского ужаса.

В визуальном плане хоррор покоряет качеством и проработанностью каждой детали. Над проектом работали профессионалы, горящие своим делом. Они поставили перед собой грандиозную задачу — перенести на экран все самое страшное, жуткое и пугающее из произведений русской классики. Послереволюционный Петроград, заснеженный крестьянский домишко, махровая русская глубинка... Что ни место, то мрак. Как вы понимаете, в это путешествие детишек лучше не брать.

Харли Квин

Год: 2019 — настоящее время.
Страна: США.
Режиссеры: Сесилия Аранович, Мэтт Гарофало, Фрэнк Марино, Хуан Хосе Меса-Леон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.
Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из мультфильма «Харли Квин»

Успешный анимационный сериал про главную суперзлодейку поп-культуры Харли Квин, чей образ за последние годы сильно эволюционировал. В мультсериале антигероиня окончательно эмансипируется. Девушка понимает, что Джокер ее не любит, а лишь использует в своих интересах, поэтому она бросает любовника и начинает творить свои злодейские делишки с новой бандой.

В первую очередь анимационное шоу предназначено для фанатов комиксов, в частности вселенной DC. Нужно быть изрядно просвещенным, начитанным и насмотренным, чтобы считывать все отсылки и пасхалки, коих в мультфильме огромное количество. А еще Харли Квин не стесняется выражаться и совершает самые разные преступления — короче говоря, девушка далеко не лучший пример для подражания. Так что знакомство со злоключениями клоунессы лучше отложить до того момента, когда ваше чадо уже сформируется как личность.

«Бриклберри»

Год: 2012 — 2015.
Страна: США.
Создатели: Роджер Блэк, Вако Оджин.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из мультфильма «Бриклберри»

Американский сатирический мульсериал «Бриклберри» — это мастер-класс по «туалетному» и оскорбительному юмору. Достаточно глянуть коротенький трейлер мультика, чтобы оценить авторский замысел. Действие шоу происходит в захудалом национальном парке, животные в котором либо сношаются, либо шарахаются от тех, кто вообще-то призван их защищать.

В плане юмора сериал роднится с «Южным парком». Однако создатели «Бриклберри» намного чаще переходят черту, скатываясь — кто-то скажет — в откровенную похабщину и трешатину. Впрочем, другие назовут это «высокой аморальностью». Матерные шутки про половые органы и инвалидов здесь рука об руку идут с жестокими эпизодами издевательств над животными и посетителями заповедника. Многие взрослые зрители отзываются о мультике как о зрелище, которое вынесло им мозг. А этот орган у детей находится в самой активной фазе формирования, так что, родители, будьте осторожнее.

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