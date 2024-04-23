«Мысль о тебе»: чего ждать от нового ромкома с Энн Хэтэуэй и Николасом Голицыным

2 мая на стриминговом сервисе Prime Video состоится премьера романтической ленты «Мысль о тебе». Фильм расскажет об отношениях матери-одиночки и популярного музыканта, роли которых исполнили оскароносная Энн Хэтэуэй и восходящая звезда Николас Голицын. Рассказываем, какой рекорд картина установила задолго до выхода и как с ней связан Гарри Стайлс.

Сюжет фильма «Мысль о тебе»

Главная героиня новинки — 40-летняя мать-одиночка Солен, которая вместе с дочерью отправляется на музыкальный фестиваль Coachella. Там женщина случайно сталкивается с 24-летним Хейсом Кэмпбеллом, вокалистом мегапопулярной группы August Moon. Вскоре между ними начинается роман.

Фото Кадр из фильма «Мысль о тебе»

В основу ромкома «Мысль о тебе» легла одноименная книга Робин Ли. Стоит отметить, что писательница вдохновилась творчеством One Direction: именно британский бойз-бенд стал прототипом вымышленного коллектива August Moon, ну а центральный персонаж был списан непосредственно с Гарри Стайлса.

Фото Кадр из фильма «Мысль о тебе»

Создатели фильма «Мысль о тебе»

Режиссером картины выступил Майкл Шоуолтер. До этого он снял байопик «Глаза Тэмми Фэй», который два года назад принес «Оскар» Джессике Честейн. Также Шоуолтер участвовал в создании нескольких эпизодов мини-сериала «Выбывшая». За этот проект Аманда Сайфред получила «Золотой глобус» и «Эмми».

Сценарий «Мысли о тебе» Шоуолтер написал совместно с Дженнифер Уэстфелд: ранее она работала над многосерийной драмой «Первая леди» об Элеоноре Рузвельт, Бетти Форд и Мишель Обаме.

Актерский состав фильма «Мысль о тебе»

Главные роли в фильме «Мысль о тебе» исполнили Энн Хэтэуэй и Николас Голицын. И если имя оскароносной актрисы знакомо многим, то о ее экранном партнере стоит рассказать чуть подробнее. Среди недавних проектов британца — исторический мини-сериал «Мэри и Джордж» с Джулианной Мур и комедия «Неудачницы» со звездой «Медведя» Айо Эдебири, а также роль Принца Роберта в адаптации «Золушки».

Фото Кадр из фильма «Мысль о тебе»

Кроме того, в ромкоме сыграли Элла Рубин, Энни Мумоло, Рейд Скотт, Перри Мэттфелд и многие другие. А Грэм Нортон — ведущий популярного британского ток-шоу The Graham Norton Show — засветился в роли самого себя.

Что о новинке пишут критики

Впервые картина была представлена публике в Техасе на ежегодном мероприятии SXSW (South by Southwest), которое объединяет кино, музыку и новые технологии. Критики тепло приняли «Мысль о тебе». Сейчас рейтинг картины на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 95%.

В первых отзывах хвалят игру Энн Хэтэуэй, которая далеко не в первый раз блистает в романтической комедии, и сравнивают новинку со сладкой ватой: наслаждение от фильма хоть и мимолетное, но все же не оставляет зрителей равнодушными.

Фото Кадр из фильма «Мысль о тебе»

При этом лента, премьера которой состоится на Prime Video только 2 мая, уже установила необычный рекорд. Трейлер «Мысли о тебе», выпущенный 6 марта, стал самым просматриваемым среди трейлеров фильмов, выходящих на стриминговых сервисах (второе и третье места заняли релизы Netflix — «Сердце Стоун» с Галь Гадот и грядущий «Полицейский из Беверли-Хиллз 4»).

Известно, что общее количество просмотров ролика в различных социальных сетях давно перешагнуло отметку в 125 миллионов.