Кинофанфик про Гарри Стайлза: рецензия на мелодраму «Мысль о тебе»

На Amazon Prime состоялась премьера романтической комедии «Мысль о тебе» с Энн Хэтэуэй в главной роли. За неделю фильм вошел в десятку популярнейших на стриминге. В центре повествования ленты — отношения между 40-летней владелицей галереи из Лос-Анджелеса и 24-летним участником бойз-бэнда, чей образ был вдохновлен Гарри Стайлзом.

Фильм Майкла Шоуолтера основан на романе Робин Ли — актрисы, однажды решившей написать произведение об отношениях с молодой и горячей поп-звездой. Вдохновителем этой идеи, по-видимому, стал британский певец Гарри Стайлз, чей образ без особых усилий угадывается как на страницах книг, так и в экранизации.

Сюжет фильма «Мысль о тебе»

Солин — искусствовед из Лос-Анджелеса. Героиня живет вместе с дочерью Иззи. Бывший муж Солин покупает ей, дочке и друзьям билеты на meet and greet (встреча с музыкантами, где можно пообщаться с кумирами, сфотографироваться и взять автограф. — Прим. ред.) популярной группы August Moon, выступающей на фестивале Coachella. Иззи раньше фанатела по группе, но с возрастом ее предпочтения поменялись. Впрочем, это не становится поводом для отмены поездки.

Перед предстоящим выступлением героиня Энн Хэтэуэй случайно знакомится с одним из участников бойз-бенда Хейсом Кэмпбеллом. В поисках туалета Солин заходит в трейлер музыканта. Впрочем, неловкое знакомство совсем не отпугивает звезду.

Фото Кадр из фильма «Мысль о тебе»

Вскоре Хейс навещает галерею героини, что не остается тайной для папарацци и поклонников. Но взаимный интерес героев оказывается силен, а вспыхнувшая искра непреодолимо тянет их друг к другу. Музыканта не смущает даже разница в возрасте. Сначала он предлагает Солин приехать к нему в Нью-Йорк на одно из выступлений, а позднее решается взять ее с собой в тур.

Увы, не все идеально в отношениях этого мезальянса, ведь роман не остается тайным. За парой регулярно следят папарацци — и это не просто раздражает зрелую Солин, но и портит жизнь ее 16-летней дочери.

Фото Кадр из фильма «Мысль о тебе»

Первооснова фильма «Мысль о тебе»

Одноименный роман, написанный Робин Ли, по сути своей является фанфиком (фанатское сочинение про любимого персонажа или реального человека. — Прим.ред.). Идея написания произведения посетила Ли во время просмотра видео, одним из которых было выступление группы One Direction. Именно эта информация послужила источником теории, что герой, сыгранный Николасом Голицыным, основан на Гарри Стайлзе — бывшем участнике коллектива.

Легко догадаться, что подобный источник вдохновения не мог не сделать книгу популярной. Гарри Стайлз — фигура хоть и не столь популярная, как, например, Тейлор Свифт, но имеет огромную фанатскую базу. Ради того, чтобы попасть максимально близко к сцене и попытаться потрогать своего кумира, некоторые из поклонниц устраивают целые лагеря и живут по три дня перед площадками, где выступает английский певец. Неудивительно, что и фильм привлек к себе внимание. И это притом что лента фактически является достаточно проходным ромкомом, к тому же не самым выразительным в этом киносезоне.

Фото Кадр из фильма «Мысль о тебе»

Каким получился фильм «Мысль о тебе»

Он — молодой, знаменитый, но честный и открытый парень, мечтающий играть в театре, делать что-то свое, а не прыгать по сцене в откровенно коммерческом проекте. Она — владелица галереи, человек из индустрии искусства, прогрессивная и умная, понимающая.

При просмотре фильма не видно трудностей в отношениях главных героев. Их условное социальное неравенство и разница в возрасте не то что не выглядят чем-то серьезным, а даже в мелочах не ощущаются преградой для счастья. А болезненный развод Солин, случившийся до событий фильма, и внутренние метания героини кажутся скорее чем-то наигранным и не несущим никакого смысла.

Во время просмотра «Мысли о тебе» не покидает ощущение, что на экране демонстрируется сказка. Ее повествование в некоторые моменты выглядит приторно-сладким настолько, что если бы это был десерт, его захотелось бы запить черным кофе без сахара.

Фото Кадр из фильма «Мысль о тебе»

В книжном первоисточнике большой упор делался на сексуальные сцены и эротические описания жизни влюбленной пары. Лента же, в угоду жанру, уделяет больше внимания романтическому повествованию. И в этом кроется проблема, ведь все сложности кажутся надуманными, а моменты принятия решений героями выглядят либо слишком поспешными, либо слишком запаздывающими и вообще не нужными.

При этом эротическая направленность романа порой пробивается сквозь приглаженный тон экранизации. И нет, это вовсе не откровенные и страстные, а скорее странно поставленные сцены. Построены они максимально нелепо и непоследовательно: сначала герои с порога занимаются сексом, а только потом обнимаются, танцуют, дурачатся и едят доставленную в номер еду. Пожалуй, именно так и должны выглядеть сцены секса из фанфика, но от ощущения искусственности происходящего все равно сложно избавиться.

Фото Кадр из фильма «Мысль о тебе»

Лента, казалось бы, говорит о различиях героев и не раз акцентирует внимание на том, что героиня Энн Хэтэуэй старше парня и вообще вроде как совсем ему не пара. Но, несмотря на это, какого-то внятного высказывания или хотя бы авторской позиции в фильме просто нет. Создатели с упорством пытаются найти сложности, повторяют мантру про тяжелую судьбу этих отношений, но все это кажется лишь какой-то прелюдией к действию, которое в итоге не наступает.

Стоит ли смотреть фильм «Мысль о тебе»

Пожалуй, самым правдоподобным элементом всего фильма оказывается упомянутая вскользь история про непрерывную слежку за главными героями и осуждение их неравного союза. В остальном «Мысль о тебе» это, как и первоисточник, большой фанфик с красивыми людьми, проблемы которых кажутся несущественными.

При этом фильм справляется со своей задачей, ведь в наличии и романтика, и сексуальное напряжение, и социальное осуждение, и даже какие-никакие проблемы неравенства пары. А что еще ждать от ромкома, снятого на основе фанфика про отношения с исполнителем, чьи концерты неизменно собирают полные стадионы?

Фото Кадр из фильма «Мысль о тебе»

Все, кроме обаятельных улыбок главных героев, кажется вторичным и остается просто декорациями, никак не влияя на повествование. Песня, которую Хейс посвящает Солин, явно не обладает потенциалом реальных хитов Гарри Стайлза. А постоянно заполненная покупателями картинная галерея, принадлежащая героине Энн Хэтэуэй, поражает неправдоподобностью. Небольшой салон в маленьком городке в реальности просто не может равняться по популярности с крупными музеями.

Но главным просчетом авторов стала сцена с заказом в номер отеля жареной курицы. В этот момент любой фанат Гарри Стайлза точно произнесет недовольное «Не верю!», ведь всем известно, что английская суперзвезда мясо не ест.