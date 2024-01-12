Что известно о мюзикле «Дрянные девчонки»

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На этой неделе, 12 января, в мировой прокат вышла новая версия знаковой молодежной комедии из нулевых. Спустя двадцать лет «Дрянные девчонки» превратились в мюзикл, а на место Линдси Лохан и Рэйчел Макадамс пришли Энгаури Райс и Рене Рэпп. Рассказываем, что известно о первой громкой новинке года.
Премьера оригинального фильма «Дрянные девчонки» состоялась в 2004 году. Марк Уотерс («Чумовая пятница», «Между небом и землей») снял комедию по сценарию Тины Фей, которой также досталась одна из второстепенных ролей. В основу проекта легла книга американской писательницы Розалинд Уайзмен о моделях поведения старшеклассниц.
В свое время «Дрянные девчонки» с Линдси Лохан, Рэйчел Макадамс и Амандой Сайфред получили три премии канала MTV («Прорыв года», «Лучшая женская роль» и «Лучшая экранная команда»), а несколько лет назад фильм даже превратили в бродвейский мюзикл. Именно его киноадаптацией и стали новые «Дрянные девчонки».
Несложно догадаться, что картина, основанная на бродвейском мюзикле, представит зрителям уже знакомую историю.
Кэйди Хэрон провела детство в Африке с родителями-учеными и теперь, уже будучи подростком, впервые отправляется в самую обычную американскую школу. Ее первыми друзьями становятся изгои Дженис и Дэмиен, которым предстоит объяснить новенькой социальную иерархию старшеклассников.
Трио самых популярных девчонок школы возглавляет Реджина Джордж. Ее подруги — богатая, но неуверенная в себе Гретхен и милая, но легкомысленная Карен.
По замыслу Дженис и Дэмиена, Кэйди должна влиться в элитную компанию, чтобы достать их книгу секретов. Осложняет ситуацию тот факт, что новенькая влюбляется в бывшего парня Реджины.
Режиссерами новинки выступили Саманта Джейн и Артуро Перез-младший: «Дрянные девчонки» — это их полнометражный дебют. Сценарий к ленте вновь написала Тина Фей. Она же вернулась к роли школьной учительницы мисс Норбери.
Кэйди Хэрон сыграла Энгаури Райс. Она известна по комедии «Славные парни» с Райаном Гослингом и детективному сериалу «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет. Напомним, что в оригинале роль Кэйди исполняла Линдси Лохан.
В образе Реджины Джордж теперь не Рэйчел Макадамс, а Рене Рэпп («Сексуальная жизнь студенток»). Роли ее подруг Гретхен и Карен, которые двадцать лет назад прославили Лэйси Шабер и Аманду Сайфред, достались молодым актрисам Бебе Вуд и Авантике.
Среди знакомых лиц — не только Тина Фей в роли учительницы, но и Тим Медоуз, который, как и в 2004-м, сыграл директора школы. Место тренера занял Джон Хэмм («Безумцы», «Благие знамения»), а в учительницу французского перевоплотилась Эшли Пак («Эмили в Париже», «Убийства в одном здании»).
Сейчас рейтинг новой версии «Дрянных девчонок» на сайте Rotten Tomatoes составляет 75%. Пока одни критики хвалят музыкальные и танцевальные номера, другие считают, что им следовало оставаться на Бродвее. «Вот за что люди ненавидят мюзиклы», — подытожил один из пользователей Letterboxd.
Кроме того, обозреватели расходятся во мнении относительно необходимости проекта, ведь сюжет практически повторяет оригинальный фильм.
«Новые «Дрянные девчонки» похожи на посещение встречи выпускников: приятно снова увидеть всех после стольких лет, но нет причин задерживаться здесь надолго», — написал Тим Грирсон из британского киножурнала Screen International.