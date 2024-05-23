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На автомате сериал 2024 — что известно: дата, актеры и роли, создатели
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:00

2 мин.

«На автомате»: что известно о криминальном сериале со Славой Копейкиным

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «На автомате»
Фото Кадр из сериала «На автомате»
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5 июня на платформах Wink и «Кинопоиск» состоится премьера первых двух эпизодов сериала «На автомате» со звездой «Слова пацана» Славой Копейкиным. Всего в сезоне будет восемь серий. Рассказываем обо всем, что известно о грядущей криминальной комедии.

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Сюжет сериала «На автомате»

Сериал «На автомате» рассказывает о братьях-подростках Роме и Жене, которые, устав от одинаковых скучных будней, стремятся в корне изменить свою жизнь.

Главные герои решают подзаработать, продавая автоматы в даркнете, после чего реальность подростков мгновенно наполняется яркими красками. Роме и Жене предстоит вести дела с опасными людьми и впутать в свой новоиспеченный бизнес жителей их маленького городка.

Под раздачу попадают мать-одиночка Светлана, хозяин ломбарда Альберт, тату-мастер Леля, полицейский Басов, его дочь-блогер Милена и, конечно, столичные бандиты.

Кадр из сериала «На автомате»
Фото Кадр из сериала «На автомате»

Создатели сериала «На автомате»

Срежиссировал сериал Борис Акопов, известный по работе над такими проектами, как «Бык» и «Кэт».

Продюсерами сериала «На автомате» выступили Рубен Дишдишян («Открытый брак»), Михаил Китаев («Внутри убийцы»), Юлия Иванова («Черная весна»), Денис Горшков («Чики»), Елена Госман («Престиж»), Александр Липский («Кунгур»), Мариам Бохян («Руммейт»), Юрий Воробьев (STALIN UNLIMITED) и Степан Лупанов («Модный синдикат»).

В качестве музыкального продюсера проекта выступила Софья Дьяконова.

Кадр из сериала «На автомате»
Фото Кадр из сериала «На автомате»

Актеры и роли в сериале «На автомате»

В сериале «На автомате» снялись Слава Копейкин (Рома), Денис Косиков (Женя), Маргарита Галич (Милена), Агния Дитковските (Леля), Николай Шрайбер (Басов), Александра Урсуляк (Светлана), Артур Бесчастный (Альберт), Владимир Майзингер (Заха), Максим Стоянов (Садулаев) и Иван Добронравов (Лавров), Виктор Бычков (Зубарев), Васант Балан (Пешта) и Анастасия Кувшинова (Крапивина).

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Трейлер сериала «На автомате»

Где смотреть сериал «На автомате»

Премьера первых двух эпизодов сериала «На автомате» состоится 5 июня на платформах Wink и «Кинопоиск».

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