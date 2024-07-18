Каким получился сериал «На автомате» и стоит ли его смотреть

На платформах Wink и «Кинопоиск» вышла последняя серия сериала Бориса Акопова («Бык», «Кэт») «На автомате». Рассказываем, какой получилась многосерийная комедия и стоит ли ее смотреть.
Братья Рома и Женя проживают одинаковые дни типичных подростков. Словно на автомате: подъем по будильнику, школа и полное непонимание, что делать со своей жизнью дальше.
У персонажей есть только одно стремление: быстро разбогатеть, ведь, как в сериале изящно дали понять, подкорректировав главную цитату из «Брата 2», сила уже не в правде.
Чтобы заработать в сжатые сроки, Рома и Женя принимают решение продать автоматы в даркнете. Со временем в многообещающий «бизнес» братьев оказываются вовлечены все жители их городка и даже столичные бандиты.
Кто снялся в сериале «На автомате»
В сериале «На автомате» отличный актерский состав. Главные роли в проекте сыграли Слава Копейкин (Рома), известный по работе в «Слове пацана», и Денис Косиков (Женя), снимавшийся в многосерийном триллере «Оффлайн».
Поначалу Слава Копейкин не выглядит очевидным выбором на роль мечтателя и поэта, цитирующего Уайльда и уважающего Бродского (не в последнюю очередь благодаря хиту Жоры Крыжовникова), но со временем актеру удается сформировать по-своему уникальный образ.
Денис Косиков играет полную противоположность своему брату. Женю больше интересует компьютер, чем внешний мир. Окончательно не замыкаться в себе ему помогают харизматичный брат и Милена (Маргарита Галич), в которую Женя влюблен.
Среди других ярких персонажей «На автомате» — Агния Дитковските (тату-мастер Леля), Николай Шрайбер (полицейский Басов) и Артур Бесчастный (хозяин ломбарда Альберт).
Одним из самых атмосферных элементов проекта стала музыка. В сериале «На автомате» звучат композиции, подчеркивающие особенности среды, в которой существуют персонажи:
При всей своей сюжетной незаурядности (все же не каждый школьник решится на продажу автоматов в даркнете) «На автомате» подчеркивает достаточно обычные вещи, свойственные дезориентированным подросткам. Мечты не бьются с реальностью, поэт — это не профессия, фигуры значимых взрослых не вдохновляют. Ими не хочется стать, когда вырастешь. Главные герои стремятся вырваться из подобной реальности до тех пор, пока она окончательно их поглотит, и, вероятно, автоматы в данном случае — отчаянная метафора жажды перемен.
Некоторые провинции до сих пор живут словно в 90-х, а название выдуманного городка Неясный — очевидно, говорящее. Кто знает, что ждет за поворотом: цыганское предсказание или верблюд на дороге. Главное, зрителям не придется переживать о будущем персонажей, ведь то, к чему приведет небольшая авантюра Ромы и Жени, раскрывается в самом начале.
«На автомате» показывает склонность главных героев к эскапизму. Рома мечтает о славе поэта, Женя — уехать из родного города, а Милена — стать популярным блогером. Эта нереалистичность стремлений (стихи Ромы не вполне выдающиеся, Женя больше переживает о неудачном уроке физкультуры, чем о своем будущем, да и контент Милены трудно назвать топовым) выдает в персонажах страх и нежелание сталкиваться с настоящим. Правда в том, что первым приходится воровать кабель с заброшенного завода в надежде расплатиться с долгами, а вторая ищет внимания от кого-угодно, ведь не получает его от собственной матери.
В какой-то момент криминальная комедия уходит на второй план, уступая место истории взросления. Рано или поздно персонажам приходится отбросить иллюзии и принять ответственность за свою жизнь.
«На автомате» можно просмотреть за один вечер (в проекте восемь получасовых эпизодов) и не остаться разочарованным. На первый взгляд, история продажи автоматов в даркнете может показаться не вполне близкой. Несмотря на это, проект сфокусирован на универсальных темах, знакомых любому: первая любовь, финансовые успехи и провалы, проблемы отцов и детей, стремление к лучшей жизни. Каждый сможет найти среди персонажей из города Неясный кого-то понятного для себя и проникнуться его историей.