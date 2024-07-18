Каким получился сериал «На автомате» и стоит ли его смотреть

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На платформах Wink и «Кинопоиск» вышла последняя серия сериала Бориса Акопова («Бык», «Кэт») «На автомате». Рассказываем, какой получилась многосерийная комедия и стоит ли ее смотреть.

Сюжет сериала «На автомате»

Братья Рома и Женя проживают одинаковые дни типичных подростков. Словно на автомате: подъем по будильнику, школа и полное непонимание, что делать со своей жизнью дальше.

У персонажей есть только одно стремление: быстро разбогатеть, ведь, как в сериале изящно дали понять, подкорректировав главную цитату из «Брата 2», сила уже не в правде.

Чтобы заработать в сжатые сроки, Рома и Женя принимают решение продать автоматы в даркнете. Со временем в многообещающий «бизнес» братьев оказываются вовлечены все жители их городка и даже столичные бандиты.

Фото Кадр из сериала «На автомате»

Кто снялся в сериале «На автомате»

В сериале «На автомате» отличный актерский состав. Главные роли в проекте сыграли Слава Копейкин (Рома), известный по работе в «Слове пацана», и Денис Косиков (Женя), снимавшийся в многосерийном триллере «Оффлайн».

Поначалу Слава Копейкин не выглядит очевидным выбором на роль мечтателя и поэта, цитирующего Уайльда и уважающего Бродского (не в последнюю очередь благодаря хиту Жоры Крыжовникова), но со временем актеру удается сформировать по-своему уникальный образ.

Денис Косиков играет полную противоположность своему брату. Женю больше интересует компьютер, чем внешний мир. Окончательно не замыкаться в себе ему помогают харизматичный брат и Милена (Маргарита Галич), в которую Женя влюблен.

Среди других ярких персонажей «На автомате» — Агния Дитковските (тату-мастер Леля), Николай Шрайбер (полицейский Басов) и Артур Бесчастный (хозяин ломбарда Альберт).

Фото Кадр из сериала «На автомате»

Музыка в сериале «На автомате»

Одним из самых атмосферных элементов проекта стала музыка. В сериале «На автомате» звучат композиции, подчеркивающие особенности среды, в которой существуют персонажи:

Страх одиночества — полет;

pluxurypurp — сны забудут;

Владимир Пресняков — Острова;

Glwzbll — Untitled #13;

THE DAWLESS, BATO — ART BOY;

Сергей Лемешев, Борис Хайкин, Оркестр Большого театра, Петр Ильич Чайковский — Евгений Онегин, соч. 24, действие II картина 2: Ария Ленского «Куда, куда, куда вы удалились?»;

dawg, Integro — G. O. D;

Alex Ricellow — High Speed;

Alex Ricellow — Only You;

Alex Ricellow — Тебе лучше не знать, где я;

Анна Бутурлина — Этот мир придуман не нами (из к/ф «Женщина, которая поет»);

небо над головой — Кто сказал, что будет легко?;

Второй Ка — Бумеранг;

cold carti — человеку нужен человек;

Alex Ricellow — Feelings;

Alex Ricellow — На все случаи жизни ;

передоз чувств — мы с тобой похожи;

передоз чувств — проглоти мою любовь;

BRTS — Red Senseyes;

Пермский Край — Мечта ;

Trust True, MAKSIMOVNA — Clown;

Beautiful Boys — Меня волнуешь только ты;

Dobranotch, FJN — Longa (FJN Remix);

Kasha — Цыгане;

страх одиночества — заболела;

Alex Ricellow — Your Depression Feelings;

Alex Ricellow — To Go Home;

передоз чувств — любовь и подъезд;

Егор Летов — Все как у людей;

масло черного тмина — слишком;

Пермский Край — Дорогой Человек;

Никита — Улетели навсегда ;

Alex Ricellow — I Don't Want to Know You Anymore;

небо над головой — Летний дождь;

Alex Ricellow — Last Day.

Фото Кадр из сериала «На автомате»

Стоит ли смотреть сериал «На автомате»

При всей своей сюжетной незаурядности (все же не каждый школьник решится на продажу автоматов в даркнете) «На автомате» подчеркивает достаточно обычные вещи, свойственные дезориентированным подросткам. Мечты не бьются с реальностью, поэт — это не профессия, фигуры значимых взрослых не вдохновляют. Ими не хочется стать, когда вырастешь. Главные герои стремятся вырваться из подобной реальности до тех пор, пока она окончательно их поглотит, и, вероятно, автоматы в данном случае ­— отчаянная метафора жажды перемен.

Некоторые провинции до сих пор живут словно в 90-х, а название выдуманного городка Неясный — очевидно, говорящее. Кто знает, что ждет за поворотом: цыганское предсказание или верблюд на дороге. Главное, зрителям не придется переживать о будущем персонажей, ведь то, к чему приведет небольшая авантюра Ромы и Жени, раскрывается в самом начале.

Фото Кадр из сериала «На автомате»

«На автомате» показывает склонность главных героев к эскапизму. Рома мечтает о славе поэта, Женя — уехать из родного города, а Милена — стать популярным блогером. Эта нереалистичность стремлений (стихи Ромы не вполне выдающиеся, Женя больше переживает о неудачном уроке физкультуры, чем о своем будущем, да и контент Милены трудно назвать топовым) выдает в персонажах страх и нежелание сталкиваться с настоящим. Правда в том, что первым приходится воровать кабель с заброшенного завода в надежде расплатиться с долгами, а вторая ищет внимания от кого-угодно, ведь не получает его от собственной матери.

В какой-то момент криминальная комедия уходит на второй план, уступая место истории взросления. Рано или поздно персонажам приходится отбросить иллюзии и принять ответственность за свою жизнь.

«На автомате» можно просмотреть за один вечер (в проекте восемь получасовых эпизодов) и не остаться разочарованным. На первый взгляд, история продажи автоматов в даркнете может показаться не вполне близкой. Несмотря на это, проект сфокусирован на универсальных темах, знакомых любому: первая любовь, финансовые успехи и провалы, проблемы отцов и детей, стремление к лучшей жизни. Каждый сможет найти среди персонажей из города Неясный кого-то понятного для себя и проникнуться его историей.