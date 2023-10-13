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Что известно о «Наполеоне» — новом фильме Ридли Скотта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из фильма «Наполеон»
Фото Кадр из фильма «Наполеон»
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В среду, 22 ноября, состоится премьера фильма Ридли Скотта «Наполеон» (Napoleon), главные роли в котором сыграли Хоакин Феникс и Ванесса Кирби. Рассказываем все, что известно о проекте на данный момент.

Сюжет фильма «Наполеон»

Масштабный байопик Ридли Скотта расскажет о становлении Наполеона, его амбициозных целях и внутренних противоречиях на пути к их достижению. «Я сравниваю его с Александром Македонским. Адольфом Гитлером. Сталиным», — объяснял режиссер в интервью изданию Empire.

Кадр из фильма «Наполеон»
Фото Кадр из фильма «Наполеон»

Исполнитель главной роли Хоакин Феникс вспоминал, что при мысли о творческом воссоединении с Ридли Скоттом испытывал ностальгию: «В молодости у меня был невероятный опыт работы с Ридли над «Гладиатором». На тот момент это был мой первый большой проект. Я по-настоящему жаждал снова получить подобный опыт».

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Ридли Скотт решил, что Хоакин Феникс — идеальный выбор на роль Наполеона Бонапарта после того, как увидел актера в образе Джокера: «Я смотрю на Хоакина и говорю: «Этот маленький демон — Наполеон Бонапарт!» Он похож на него».

Ради актера Скотт даже полностью изменил сценарий: «Как правило, мы так не делаем, но если тебя просит переписать сценарий Хоакин Феникс, выбора не остается — ты сделаешь все для того, чтобы твоему главному актеру было максимально комфортно в своей роли».

Помимо завоеваний французского императора фильм будет сосредоточен на отношениях Наполеона и Жозефины (Ванесса Кирби).

Кадр из фильма «Наполеон»
Фото Кадр из фильма «Наполеон»

Каст фильма «Наполеон»

Главные роли в байопике сыграли Хоакин Феникс и Ванесса Кирби. Среди других актеров проекта — Бен Майлз («V» значит Вендетта), Людивин Санье («Мольер»), Иэн Макнис («Англичанин, который поднялся на холм, но спустился с горы»), Катрин Уокер («Дом Gucci»), Тахар Рахим («Мавританец»), Пол Рис («Винсент и Тео»), Мэттью Нихэм («Дом Дракона») и Юссеф Керкур («Ричард II»).

Дата выхода фильма «Наполеон»

Премьера фильма «Наполеон» запланирована на 22 ноября. После показа в кинотеатрах картина выйдет на платформе Apple TV+.

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