Хронология «Наруто»: в каком порядке смотреть основные аниме-сериалы и фильмы

Многие из вас наверняка помнят, как в детстве или в подростковом возрасте смотрели «Наруто» на Jetix. Такого канала уже давно нет (он закончил вещать в 2010-м), а приятные воспоминания еще остались.

«Наруто» хоть и не входит в топ самых долгих аниме, но тоже может похвастаться большим количеством эпизодов. И для неискушенного зрителя бывает сложно понять, как же смотреть эту франшизу, чтобы ничего не упустить. Если вы вдруг решили вспомнить детство и пересмотреть приключения ниндзя Конохи или впервые захотели познакомиться с этой историей — эта статья для вас.

Сюжет «Наруто»

Осторожно: в этой главе есть спойлеры. Если вы еще не смотрели аниме, то этот пункт лучше пропустить и перейти сразу к хронологии.

Первоисточник «Наруто» — манга за авторством Масаши Кишимото, его первая крупная работа. Она рассказывает историю мальчика-ниндзя по имени Наруто Узумаки, в котором запечатан Девятихвостый демон-лис.

Фото Кадр из аниме «Наруто»

Манга поделена на две части. Первая рассказывает о начале пути Наруто и его друзей Саске Учиха и Сакуры Харуно, которые вместе образуют команду № 7 под началом опытного ниндзя Какаши Хатаке. Вместе герои выполняют разные миссии, сдают экзамен на чуунина (один из рангов ниндзя в мире «Наруто». — Прим. ред.) и участвуют в масштабных битвах. По ходу истории Наруто взрослеет, находит новых друзей и наставника — ниндзя-отшельника по имени Джирайя, который учит мальчика технике призыва.

Вторая часть манги начинается с 28-го тома. Она описывает события, которые происходят через два с половиной года после первой части, и экранизирована в отдельный аниме-сериал «Наруто: Ураганные хроники». В нем главному герою уже 16 лет. После тренировок с Джирайей он возвращается в Коноху и воссоединяется с друзьями. Из-за ухода Саске команда № 7 тоже претерпевает изменения и теперь называется просто командой Какаши. У Наруто и Сакуры появляется новый напарник Сай.

Фото Кадр из аниме «Наруто»

В этой части сюжет рассказывает о борьбе ниндзя Конохи с организацией Акацуки, чья цель — захватить всех хвостатых демонов ради возрождения Десятихвостого и создания могущественной иллюзии, которая способна контролировать человечество. Со временем она перетекает в Четвертую мировую войну шиноби. В ней побеждают Союзные силы народов ниндзя Стран Молнии, Воды, Земли, Ветра, Огня и единственного государства самураев — Страны Железа. Аниме заканчивается свадьбой Наруто.

В каком порядке смотреть аниме про Наруто

Помимо двух основных сериалов — «Наруто» и «Наруто: Ураганные хроники» — эта франшиза включает в себя несколько фильмов и OVA (особый формат аниме-сериала, по длительности и количеству серий рассчитанный на определенные видеоносители. — Прим. ред.).

Фото Кадр из аниме «Наруто»

Для полного погружения в эту анимационную вселенную рекомендуем смотреть все проекты, опираясь на внутреннюю хронологию:

«Наруто», эпизоды 1-101

«Наруто: Столкновение ниндзя в стране снега»

«Наруто», эпизоды 102-160

«Наруто: Легенда о Камне Гелела»

«Наруто», эпизоды 161-196

«Наруто: Защитники Королевства Полумесяца»

«Наруто», эпизоды 197-220

«Наруто: Ураганные хроники», эпизоды 1-32

«Наруто: Ураганные хроники. Фильм»

«Наруто: Ураганные хроники», эпизоды 33-71

«Наруто: Ураганные хроники. Узы»

«Наруто: Ураганные хроники», эпизоды 72-126

«Наруто: Ураганные хроники. Воля Огня»

«Наруто: Ураганные хроники», эпизоды 127-143

«Наруто: Ураганные хроники. Затерянная башня»

«Наруто: Ураганные хроники», эпизоды 144-196

«Наруто: Кровавая тюрьма»

«Наруто: Ураганные хроники», эпизоды 197-251

«Наруто: Путь ниндзя»

«Наруто: Ураганные хроники», эпизоды 252-493

«Наруто: Последний фильм»

«Наруто: Ураганные хроники», эпизоды 494-500

Следующие проекты франшизы «Наруто»

Приключения Наруто заканчиваются на 500-м эпизоде «Ураганных хроник», но для самой франшизы это не последний проект. Следующим в хронологии идет фильм «Боруто: Наруто», который вышел в 2015 году и стал самым кассовым для франшизы. Его действие происходит спустя 15 лет после Четвертой мировой войны шиноби. По сюжету Наруто, ставший Седьмым Хокаге, занят работой и почти не проводит время со своей семьей. Его сын Боруто Узумаки, который все детство слушал рассказы о папе-герое, мечтает превзойти его и просится в ученики к главному сопернику Наруто — Саске Учиха.

Фото Кадр из аниме «Наруто»

Приключения сына Наруто и его друзей продолжаются в аниме-сериале «Боруто: Новое поколение Наруто». Он также основан на манге-первоисточнике, над которой работает оригинальный создатель франшизы Масаши Кишимото.

Экранизация начала выходить в апреле 2017 года и насчитывает 26 сюжетных арок с 293 эпизодами. Это только первая часть тайтла, которая завершилась в марте 2023 года. Вторая же, по словам создателей, сейчас находится в разработке. Когда она начнет выходить — пока неизвестно.