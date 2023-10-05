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«Настоящий детектив: Страна ночи»: дата выхода, актеры и все, что известно о 4-м сезоне

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из сериала «Настоящий детектив»
Фото Кадр из сериала «Настоящий детектив»
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В начале следующего года выйдет продолжение сериала «Настоящий детектив» (True Detective). Новая история получила название «Страна ночи». В четвертом сезоне расследование будут вести детектив Лиз Дэнвepc (Джоди Фостер) и ее напарница Эвaнджeлин Haвappo (Кали Рейс). Рассказываем, когда выйдут новые серии и все, что известно о четвертом сезоне.

Сюжет четвертого сезона сериала «Настоящий детектив: Страна ночи»

В четвертом сезоне «Настоящего детектива» сюжет переместится на Аляску. Детектив Лиз Дэнвepc и ее напарница Эвaнджeлин Haвappo расследуют серию убийств. Восемь мужчин, работавших на научно-исследовательской станции, бесследно исчезают, и главным героиням предстоит выяснить, кто за этим стоит. Синопсис обещает, что персонажи сериала будут противостоять внутренней тьме и искать истину, погребенную под вечным льдом.

Шоураннером, сценаристом и режиссером всех эпизодов проекта выступает Исса Лопес («Все плохо»). «Настоящий детектив: Страна ночи» — первый сезон, в котором создатель сериала Ник Пиццолатто будет участвовать только как исполнительный продюсер.

Кадр из сериала «Настоящий детектив»
Фото Кадр из сериала «Настоящий детектив»

Каст четвертого сезона сериала «Настоящий детектив: Страна ночи»

Главные роли в проекте сыграли Джоди Фостер (дeтeктив Лиз Дэнвepc) и Кали Рейс (ее напарница Эвaнджeлин Haвappo). Еще к касту четвертого сезона присоединились Кристофер Экклстон («Доктор Кто»), Фиона Шоу («Андор»), Джон Хоукс («Слишком стар, чтобы умереть молодым»), Финн Беннетт («Домина») и Анна Лэмб («Аляска Дэйли»).

Дата выхода четвертого сезона сериала «Настоящий детектив: Страна ночи»

Премьера четвертого сезона «Настоящего детектива» запланирована на следующий год. Первый эпизод продолжения проекта выйдет 14 января 2024 года на платформе Max.

Первый тизер сериала:

Второй тизер сериала:

Расписание выхода серий 4-го сезона сериала «Настоящий детектив: Страна ночи»

4-й сезон, 1-я серия — 14 января 2024 года

4-й сезон, 2-я серия — 21 января 2024 года

4-й сезон, 3-я серия — 28 января 2024 года

4-й сезон, 4-я серия — 4 февраля 2024 года

4-й сезон, 5-я серия — 11 февраля 2024 года

4-й сезон, 6-я серия — 18 февраля 2024 года

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