8 недооцененных советских фильмов

Все мы выросли на советской классике. Каждому зрителю знакомы такие фильмы, как «Любовь и Голуби» Владимира Меньшова, комедии Леонида Гайдая, драма «Летят журавли» Михаила Калатозова, шедевры Алексея Германа и Андрея Тарковского. Однако существует целый пласт киноработ, получивших куда меньшее внимание аудитории, чем стоило. Собрали для вас восемь недооцененных советских фильмов.

Цвет граната

Год выхода: 1968.

Жанр: драма, биография, история, музыка.

Режиссер: Сергей Параджанов.

В главных ролях: Софико Чиаурели, Мелкоп Алексаян, Вилен Галстян, Георгий Гегечкори, Спартак Багашвили.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1.

Рейтинг IMDb: 7.6.

Фото Кадр из фильма «Цвет граната», реж. Сергей Параджанов / Арменфильм

Поэтическая кинопритча Сергея Параджанова об армянском поэте Саят-Нове стремится отразить его духовный мир и историю любви, а также отношение к религии, народу и светской власти.

«Цвет граната» оказал огромное влияние на массовую культуру. Отсылки к фильму можно увидеть в клипах Мадонны на песню Bedtime Story и Леди Гаги на трек 911.

Кроме того, фрагменты из фильма использованы в клипах групп Juno Reactor (на композицию God Is God), Kiosk (в клипе на песню Yarom Bia), а также в музыкальном видео коллектива Seven Sisters of Sleep на трек War Master.

Планета бурь

Год выхода: 1961.

Жанр: фантастика, приключения.

Режиссер: Павел Клушанцев.

В главных ролях: Владимир Емельянов, Георгий Жженов, Геннадий Вернов, Юрий Саранцев, Георгий Тейх.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1.

Рейтинг IMDb: 6.3.

Фото Кадр из фильма «Планета бурь», реж. Павел Клушанцев / «Леннаучфильм»

Картина по мотивам одноименной повести Александра Казанцева рассказывает о советско-американской экспедиции на Венеру. Для выполнения задания нужно было три космических корабля, однако один из них практически сразу погиб при столкновении с метеоритом.

В ожидании его замены выжившие члены экипажа приняли решение высадиться на «Венеру», что привело к непредвиденным и опасным последствиям.

Картина «Планета бурь» была снята с использованием уникальных технологий комбинированной съемки, что намного опережало зарубежные аналоги, существовавшие в те времена. Право на прокат фильма приобрели 28 стран.

Праздник Нептуна

Год выхода: 1986.

Жанр: комедия.

Режиссер: Юрий Мамин, Наталья Шилок, Юрий Афанасьев-Широков.

В главных ролях: Виктор Михайлов, Виолетта Жухимович, Роберт Курляндчик, Яков Степанов, Виктор Цепаев.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.

Рейтинг IMDb: 7.4.

Фото Кадр из фильма «Праздник Нептуна», реж. Юрий Мамин, Наталья Шилок, Юрий Афанасьев-Широков / «Мосфильм», «Ленфильм», Экспериментальное молодежное творческое объединение

По сюжету картины ежегодно 1 января в поселке Малые Пятки Псковской области проводится физкультурно-оздоровительное мероприятие «Праздник Нептуна», о котором руководство исправно отчитывается вышестоящие инстанции. Но правда в том, что никакого «Праздника Нептуна» не существует: его просто придумали в надежде, что никто не проверит (тем более 1 января).

Поначалу схема работала, но позже праздником заинтересовалась группа «моржей» из Швеции, и руководству райцентра пришлось импровизировать.

Предательница

Год выхода: 1979.

Жанр: семейный.

Режиссер: Никита Хубов.

В главных ролях: Лариса Блинова, Георгий Киянцев, Игорь Кучин, Игорь Курнев, Наталья Хорохорина.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3.

Рейтинг IMDb: 6.2.

Фото Кадр из фильма «Предательница», реж. Никита Хубов / Киностудия им. М. Горького

В центре сюжета картины Никиты Хубова — воспитательница в интернате Мария Александровна, у которой появляется возможность устроить личную жизнь. Как намекают создатели фильма, последняя, ведь Марии почти сорок лет, что в то время звучало как приговор.

Однако «последний шанс» на счастье живет далеко, что ставит воспитательницу перед невозможным выбором. Главная героиня должна решить, что ей важнее, перспектива брака или класс детей, которым она заменила мать.

Вместе с профессиональными актерами в съемках «Предательницы» приняли участие реальные воспитанники интерната.

Поворот

Год выхода: 1978.

Жанр: драма.

Режиссер: Вадим Абдрашитов.

В главных ролях: Олег Янковский, Ирина Купченко, Анатолий Солоницын, Любовь Стриженова, Олег Анофриев.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2.

Рейтинг IMDb: —.

Фото Кадр из фильма «Поворот», реж. Вадим Абдрашитов / «Мосфильм»

Психологическая драма Вадима Абдрашитова рассказывает о молодоженах, которые возвращаются в Москву после круиза по Черному морю и вскоре сталкиваются с невообразимым испытанием. Муж сбивает на машине пожилую женщину, и может лишиться не только свободы, но и своей научной карьеры.

Жена старается сделать все, что в ее силах, чтобы его поддержать, но ее супруг наказывает себя сам. Его терзают противоречия, он не может простить себя за трагичную и неисправимую ошибку.

Неотправленное письмо

Год выхода: 1959.

Жанр: драма, приключения.

Режиссер: Михаил Калатозов.

В главных ролях: Татьяна Самойлова, Евгений Урбанский, Иннокентий Смоктуновский, Василий Ливанов, Галина Кожакина.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.

Рейтинг IMDb: 7.8.

Фото Кадр из фильма «Неотправленное письмо», реж. Михаил Калатозов / «Мосфильм»

Сюжет драмы Михаила Калатозова по мотивам одноименного рассказа Валерия Осипова сосредоточен на геологической партии, которая высадилась в глухой тайге, в районе Западно-Сибирской равнины. Их миссия состоит в том, чтобы найти в перспективном районе кимберлитовую трубку.

Один из участников экспедиции ведет монолог в форме адресованных, и в силу обстоятельств неотправленных жене писем. Согласно вступительной заставке фильма, он посвящен всем, кто идет трудной дорогой первых.

В 1960 году картина «Неотравленное письмо» была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Три дня Виктора Чернышева

Год выхода: 1967.

Жанр: драма.

Режиссер: Марк Осепьян.

В главных ролях: Геннадий Корольков, Арина Алейникова, Валерий Беляков, Алексей Чернов, Дмитрий Чуковский.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3.

Рейтинг IMDb: 7.4.

Фото Кадр из фильма «Три дня Виктора Чернышева», реж. Марк Осепьян / Киностудия им. М. Горького

Главный герой фильма, не заинтересовавшись в перспективе получения высшего образования, решил пойти работать на завод токарем. Картина рассказывает о бессмысленности существования Виктора, каждого его поступка. Все, что он делает, это пытается быть «как все». Главный герой ни о чем не мечтает, и ему ничего не нужно.

Фильм «Три дня Виктора Чернышева» отражает послевоенные 1960-годы. Самое страшное позади, страна идет навстречу светлому будущему, однако персонажи картины тонут в ежедневной рутине и смотрят телевизор, чтобы лишний раз «не думать».

Странная женщина

Год выхода: 1977.

Жанр: мелодрама.

Режиссер: Юлий Райзман.

В главных ролях: Ирина Купченко, Юрий Подсолонко, Василий Лановой, Олег Вавилов, Антонина Богданова.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3.

Рейтинг IMDb: 6.5.

Фото Кадр из фильма «Странная женщина», реж. Юлий Райзман / «Мосфильм», Третье творческое объединение

В центре сюжета фильма — судьба Евгении, мечтающей о сильных чувствах. У нее была карьера, муж и ребенок, но все это не давало главной героини ожидаемой отдачи. Жизнь, которая на первый взгляд многим могла бы показаться совершенно благополучной, разрушала Евгению.

Разочаровавшись в семейной жизни, она покинула столицу и вернулась в провинциальный город к своей маме. Радикальное решение помогло главной героине со временем обрести все, что она искала.

Главную роль в картине «Странная женщина» могла сыграть Алла Демидова. В итоге образ Евгении воплотила Ирина Купченко. Муж актрисы, актер Василий Лановой сыграл в фильме Николая, избранника главной героини.