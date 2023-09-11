Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

7 небанальных фильмов про любовь

Алиса Бондаренко
Киноман
Кадр из фильма «Она»
Фото Кадр из фильма «Она»
Telegram Дзен

Кино и любовь — два неотъемлемых компонента искусства, которые всегда шли рука об руку. Сотни романтических фильмов были созданы, чтобы рассказать истории о страсти, влечении и человеческих отношениях. Но среди этой бескрайней массы существуют такие, которые выходят за рамки стандартных шаблонов.

Собрали семь фильмов о любви, в которых не будет Ричарда Гира в пиджаке и широкой улыбки Энн Хэтэуэй — зато будет любовь бессмертных существ, компьютеров и даже каннибалов.

Город ангелов

Год: 1998.

Страна: США.

Режиссер: Брэд Силберлинг.

В главных ролях: Николас Кейдж, Мег Райан и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Режиссер Брэд Силберлинг в своей кинодраме «Город ангелов» представляет зрителю фееричное путешествие в мир, где реальность и мистика переплетаются в уникальной истории о любви и жертве под потрясающий саундтрек от группы U2.

Кадр из фильма «Город ангелов»
Фото Кадр из фильма «Город ангелов»

Главный герой фильма, ангел Сет (прекрасно исполненный Николасом Кейджем), служит мостом между миром живых и миром умерших. Его задача — встречать души умирающих и провожать их на тот свет. Все меняется, когда Сет встречает хирурга Мэгги (Мег Райан). Он влюбляется в нее и решает пожертвовать своим бессмертием, чтобы быть с ней, но такое решение приводит к серии сложных моральных и философских дилемм.

Она

Год: 2013.

Страна: США.

Режиссер: Спайк Джонз.

В главных ролях: Хоакин Феникс, Скарлетт Йоханссон (голос), Эми Адамс, Руни Мара и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 8.

Автор фильмов «Волк с Уолл-стрит» и «Человек, который изменил все», режиссер Спайк Джонз в этот раз приглашает нас в мир, где технология и человеческие эмоции удивительно переплетаются.

Главный герой в исполнении Хоакина Феникса, Теодор, живет в будущем, где операционные системы обрели искусственный интеллект и способность выстраивать эмоциональные отношения с владельцами. Встреча с операционной системой Самантой меняет его жизнь. Их хрупкое и интимное взаимодействие раскрывает разнообразные аспекты человеческой сущности: от одиночества и страха до радости и жажды принадлежности.

Кадр из фильма «Она»
Фото Кадр из фильма «Она»

«Она» обращается к важному вопросу: что делает нас людьми? Фильм исследует природу чувств и отношений, поднимая тему эмоциональной уязвимости в мире, где мы все больше зависим от технологий. Он бережно и меланхолично рассказывает о том, какой ценой мы можем приходить к истинному пониманию самих себя.

Фильмы по&nbsp;комиксам: Скотт Пилигрим против всех. Лучшие экранизации комиксов. Marvel и DC не в счет

Тепло наших тел

Год: 2013.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Джонатан Левин.

В главных ролях: Николас Холт, Тереза Палмер, Джон Малкович, Анн Элинор Госсетт и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Типичный зомби-фильм — это медленно движущиеся массы плотоядных тварей, которые хотят убить главных героев. Однако «Тепло наших тел» стал приятным и неожиданным поворотом жанра от режиссера Джонатана Левина. Это не история о выживании, а скорее притча о человечности и способности любви изменять миры, даже когда они уже потеряны.

Кадр из фильма «Тепло наших тел»
Фото Кадр из фильма «Тепло наших тел»

Сюжет фильма начинается в постапокалиптическом мире, охваченном зомби-эпидемией. Герой по имени Р в исполнении Николаса Холта — зомби, но он не такой, как остальные. Он размышляет, ощущает и даже мечтает. Встреча с Джули (Терезой Палмер) меняет его мир. Несмотря на свои отличия, они находят общий язык, и их связь перерастает в нечто гораздо более глубокое и прекрасное, чем обычная романтическая история.

«Тепло наших тел» говорит про любовь и страх с остроумием и чувством юмора. Николас Холт и Тереза Палмер демонстрируют потрясающую химию на экране, а Джонатан Левин умело воплощает избитую, казалось бы, историю про исцеляющую силу любви.

Форма воды

Год: 2017.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Гильермо дель Торо.

В главных ролях: Салли Хокинс, Даг Джонс, Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Режиссер Гильермо дель Торо — мастер фильмов ужасов и фэнтези. Но с «Формой воды» он поступил иначе и снял удивительное исследование человеческой души и чувств, романтическую историю со множеством метафор. Как итог — премия «Оскар» в номинации «Лучший фильм» и награда лучшего режиссера 2018 года.

Кадр из фильма «Форма воды»
Фото Кадр из фильма «Форма воды»

История рассказывает о немой уборщице, работающей в секретной лаборатории и влюбляющейся в амфибию, которую там содержат. В компании эксцентричных друзей она решается спасти необычное существо, и эта странная любовь ставит под сомнение нормы и мораль общества.

Салли Хокинс и Даг Джонс великолепно выступили в своих ролях, продемонстрировав бессловесную связь и глубокие чувства лишь через жесты и выражения лиц. «Форма воды» — это история о любви, которая не ограничивается словами, временем и чем угодно другим. Это кино о способности к бескорыстной и несомненной привязанности.

Лучшие фильмы про акул: Глубокое синее море. Лучшие фильмы про акул: топ-10 захватывающих кинокартин о подводных хищниках

Целиком и полностью

Год: 2022.

Страна: Италия, США.

Режиссер: Лука Гуаданьино.

В главных ролях: Тейлор Рассел, Тимоти Шаламе, Андре Холланд и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Часто фильмы о любви привлекают внимание благодаря своей красоте и романтике, но этот фильм 2022 года от режиссера Луки Гуаданьино, основанный на книге Камиллы Деанжелис, застыл между человечным и чудовищным. Роуд-муви, в котором история всепоглощающей любви показывается с самой неожиданной стороны, — от лица двух каннибалов.

Кадр из фильма «Целиком и полностью»
Фото Кадр из фильма «Целиком и полностью»

История разворачивается вокруг главных героев, Марен (Тейлор Рассел) и Ли (Тимоти Шаламе), у которых есть свои темные секреты и необычные аппетиты. На первый взгляд, они могли бы быть обычной парой, но их отношения построены под влиянием глубокого и жуткого голода. Вместе они отправляются в долгое путешествие, их судьбы переплетаются, а их любовь становится исследованием темных уголков человеческой природы. Оба они справляются с собственными демонами и ищут чувство принадлежности в мире, который отвергает их.

Век Адалин

Год: 2015.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Ли Толанд Кригер.

В главных ролях: Блейк Лайвли, Харрисон Форд, Михил Хейсман и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Когда кино объединяет в себе романтику, фантастику и драму, результатом может стать волшебный фильм вроде «Века Адалин».

В результате несчастного случая Адалин Боуман лишилась возможности стареть. Путешествуя сквозь десятилетия и меняя имена, она живет секретной жизнью, избегая близких отношений, чтобы сохранить свою тайну. Однако ее мир переворачивается, когда она встречает мужчину, который разрушает ее убеждения о том, что не бывает вечной любви.

Кадр из фильма «Век Адалин»
Фото Кадр из фильма «Век Адалин»

Мелодрама «Век Адалин» заставляет задуматься о бескрайних возможностях жизни и о том, что, несмотря на неумолимый ход времени, любовь остается неизменной и вечной.

Выживут только любовники

Год: 2013.

Страна: Германия, Великобритания, Франция, Центрально-Африканская Республика.

Режиссер: Джим Джармуш.

В главных ролях: Тильда Суинтон, Том Хиддлстон, Миа Васиковска, Джон Херт и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,2.

«Выживут только любовники» — это романтическая эстетская драма с нотками фэнтези, основанная на вампирском фольклоре.

Фильм рассказывает историю вечных влюбленных, Евы (Тильда Суинтон) и Адама (Том Хиддлстон). Они эстеты и гедонисты, обладающие невероятными знаниями и талантами, но их существование вечно связано с поиском свежей крови и приспособлением к изменяющемуся миру.

Кадр из фильма «Выживут только любовники»
Фото Кадр из фильма «Выживут только любовники»

В фильме поднимаются вопросы о бессмертии, красоте и смысле жизни, а также о том, какие ценности дороги тем, кто живет вечно. Меланхоличные Тильда Суинтон и Том Хиддлстон великолепно передают на экране сложность и древнюю мудрость своих персонажей. Фильм Джармуша — необычная и атмосферная картина, которая сплетает жанры и оставляет зрителя в мыслях о любви и искусстве.

Девушка мечты: фильмы со&nbsp;странными, но&nbsp;привлекательными девушками. Киногероини, которые сведут с ума любого: 3 фильма с маниакальной девушкой-мечтой

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Фильмы
1
Обсудить
Читайте также
Путин подписал указ о получении полной компенсации военной пенсии
Маск отверг обвинения в госизмене за отказ активировать Starlink у берегов Крыма
Пушилин сообщил о серьезных потерях ВСУ в Опытном
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

9 фильмов о выживании в дикой природе