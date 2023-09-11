7 небанальных фильмов про любовь

Кино и любовь — два неотъемлемых компонента искусства, которые всегда шли рука об руку. Сотни романтических фильмов были созданы, чтобы рассказать истории о страсти, влечении и человеческих отношениях. Но среди этой бескрайней массы существуют такие, которые выходят за рамки стандартных шаблонов.

Собрали семь фильмов о любви, в которых не будет Ричарда Гира в пиджаке и широкой улыбки Энн Хэтэуэй — зато будет любовь бессмертных существ, компьютеров и даже каннибалов.

Город ангелов

Год: 1998.

Страна: США.

Режиссер: Брэд Силберлинг.

В главных ролях: Николас Кейдж, Мег Райан и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Режиссер Брэд Силберлинг в своей кинодраме «Город ангелов» представляет зрителю фееричное путешествие в мир, где реальность и мистика переплетаются в уникальной истории о любви и жертве под потрясающий саундтрек от группы U2.

Фото Кадр из фильма «Город ангелов»

Главный герой фильма, ангел Сет (прекрасно исполненный Николасом Кейджем), служит мостом между миром живых и миром умерших. Его задача — встречать души умирающих и провожать их на тот свет. Все меняется, когда Сет встречает хирурга Мэгги (Мег Райан). Он влюбляется в нее и решает пожертвовать своим бессмертием, чтобы быть с ней, но такое решение приводит к серии сложных моральных и философских дилемм.

Она

Год: 2013.

Страна: США.

Режиссер: Спайк Джонз.

В главных ролях: Хоакин Феникс, Скарлетт Йоханссон (голос), Эми Адамс, Руни Мара и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 8.

Автор фильмов «Волк с Уолл-стрит» и «Человек, который изменил все», режиссер Спайк Джонз в этот раз приглашает нас в мир, где технология и человеческие эмоции удивительно переплетаются.

Главный герой в исполнении Хоакина Феникса, Теодор, живет в будущем, где операционные системы обрели искусственный интеллект и способность выстраивать эмоциональные отношения с владельцами. Встреча с операционной системой Самантой меняет его жизнь. Их хрупкое и интимное взаимодействие раскрывает разнообразные аспекты человеческой сущности: от одиночества и страха до радости и жажды принадлежности.

Фото Кадр из фильма «Она»

«Она» обращается к важному вопросу: что делает нас людьми? Фильм исследует природу чувств и отношений, поднимая тему эмоциональной уязвимости в мире, где мы все больше зависим от технологий. Он бережно и меланхолично рассказывает о том, какой ценой мы можем приходить к истинному пониманию самих себя.

Тепло наших тел

Год: 2013.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Джонатан Левин.

В главных ролях: Николас Холт, Тереза Палмер, Джон Малкович, Анн Элинор Госсетт и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Типичный зомби-фильм — это медленно движущиеся массы плотоядных тварей, которые хотят убить главных героев. Однако «Тепло наших тел» стал приятным и неожиданным поворотом жанра от режиссера Джонатана Левина. Это не история о выживании, а скорее притча о человечности и способности любви изменять миры, даже когда они уже потеряны.

Фото Кадр из фильма «Тепло наших тел»

Сюжет фильма начинается в постапокалиптическом мире, охваченном зомби-эпидемией. Герой по имени Р в исполнении Николаса Холта — зомби, но он не такой, как остальные. Он размышляет, ощущает и даже мечтает. Встреча с Джули (Терезой Палмер) меняет его мир. Несмотря на свои отличия, они находят общий язык, и их связь перерастает в нечто гораздо более глубокое и прекрасное, чем обычная романтическая история.

«Тепло наших тел» говорит про любовь и страх с остроумием и чувством юмора. Николас Холт и Тереза Палмер демонстрируют потрясающую химию на экране, а Джонатан Левин умело воплощает избитую, казалось бы, историю про исцеляющую силу любви.

Форма воды

Год: 2017.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Гильермо дель Торо.

В главных ролях: Салли Хокинс, Даг Джонс, Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Режиссер Гильермо дель Торо — мастер фильмов ужасов и фэнтези. Но с «Формой воды» он поступил иначе и снял удивительное исследование человеческой души и чувств, романтическую историю со множеством метафор. Как итог — премия «Оскар» в номинации «Лучший фильм» и награда лучшего режиссера 2018 года.

Фото Кадр из фильма «Форма воды»

История рассказывает о немой уборщице, работающей в секретной лаборатории и влюбляющейся в амфибию, которую там содержат. В компании эксцентричных друзей она решается спасти необычное существо, и эта странная любовь ставит под сомнение нормы и мораль общества.

Салли Хокинс и Даг Джонс великолепно выступили в своих ролях, продемонстрировав бессловесную связь и глубокие чувства лишь через жесты и выражения лиц. «Форма воды» — это история о любви, которая не ограничивается словами, временем и чем угодно другим. Это кино о способности к бескорыстной и несомненной привязанности.

Целиком и полностью

Год: 2022.

Страна: Италия, США.

Режиссер: Лука Гуаданьино.

В главных ролях: Тейлор Рассел, Тимоти Шаламе, Андре Холланд и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Часто фильмы о любви привлекают внимание благодаря своей красоте и романтике, но этот фильм 2022 года от режиссера Луки Гуаданьино, основанный на книге Камиллы Деанжелис, застыл между человечным и чудовищным. Роуд-муви, в котором история всепоглощающей любви показывается с самой неожиданной стороны, — от лица двух каннибалов.

Фото Кадр из фильма «Целиком и полностью»

История разворачивается вокруг главных героев, Марен (Тейлор Рассел) и Ли (Тимоти Шаламе), у которых есть свои темные секреты и необычные аппетиты. На первый взгляд, они могли бы быть обычной парой, но их отношения построены под влиянием глубокого и жуткого голода. Вместе они отправляются в долгое путешествие, их судьбы переплетаются, а их любовь становится исследованием темных уголков человеческой природы. Оба они справляются с собственными демонами и ищут чувство принадлежности в мире, который отвергает их.

Век Адалин

Год: 2015.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Ли Толанд Кригер.

В главных ролях: Блейк Лайвли, Харрисон Форд, Михил Хейсман и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Когда кино объединяет в себе романтику, фантастику и драму, результатом может стать волшебный фильм вроде «Века Адалин».

В результате несчастного случая Адалин Боуман лишилась возможности стареть. Путешествуя сквозь десятилетия и меняя имена, она живет секретной жизнью, избегая близких отношений, чтобы сохранить свою тайну. Однако ее мир переворачивается, когда она встречает мужчину, который разрушает ее убеждения о том, что не бывает вечной любви.

Фото Кадр из фильма «Век Адалин»

Мелодрама «Век Адалин» заставляет задуматься о бескрайних возможностях жизни и о том, что, несмотря на неумолимый ход времени, любовь остается неизменной и вечной.

Выживут только любовники

Год: 2013.

Страна: Германия, Великобритания, Франция, Центрально-Африканская Республика.

Режиссер: Джим Джармуш.

В главных ролях: Тильда Суинтон, Том Хиддлстон, Миа Васиковска, Джон Херт и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,2.

«Выживут только любовники» — это романтическая эстетская драма с нотками фэнтези, основанная на вампирском фольклоре.

Фильм рассказывает историю вечных влюбленных, Евы (Тильда Суинтон) и Адама (Том Хиддлстон). Они эстеты и гедонисты, обладающие невероятными знаниями и талантами, но их существование вечно связано с поиском свежей крови и приспособлением к изменяющемуся миру.

Фото Кадр из фильма «Выживут только любовники»

В фильме поднимаются вопросы о бессмертии, красоте и смысле жизни, а также о том, какие ценности дороги тем, кто живет вечно. Меланхоличные Тильда Суинтон и Том Хиддлстон великолепно передают на экране сложность и древнюю мудрость своих персонажей. Фильм Джармуша — необычная и атмосферная картина, которая сплетает жанры и оставляет зрителя в мыслях о любви и искусстве.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!