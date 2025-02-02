5 малоизвестных фактов о советском кинематографе

Советская киноиндустрия была одной из самых мощных и влиятельных в мире. В России и союзных республиках работали национальные киностудии, которые ежегодно производили более ста фильмов. Разумеется, влияние советского кино на мировую культуру было колоссальным. Таким остается оно и по сей день.

«CЭ» собрал несколько интересных и необычных фактов о советском кинематографе — почему «Летят журавли» повлияли на французское кино, как для «Войны и мира» сформировали кавалерийский полк и когда в Голливуде переснимали советские фильмы. Об этом и не только читайте в материале.

В СССР кино тоже измерялось миллиардами

Несмотря на расхожий миф о том, что кино приносило треть дохода государству после водки и табака, вклад кинопроката в советскую экономику никогда не превышал 1% от всех доходов бюджета страны. Тем не менее в СССР кинематографу придавалось огромное значение — вот только идеологический аспект «важнейшего из искусств» ставился выше рентабельности. Надо сказать, такое внимание к отрасли было оправданно — среднестатистический советский гражданин ходил в кинотеатры от 15 до 19 раз в год. Немыслимые для сегодняшнего дня цифры.

Фото Кадр из фильма «Джентльмены удачи», реж. Александр Серый/Киностудия «Мосфильм», Творческое объединение «Время»

Рекордным по количеству посещений за всю историю СССР стал 1971 год — тогда в кино купили 4,8 млрд билетов. Это при почти 244-миллионом населении (с учетом младенцев и пожилых людей); для сравнения, в 2024 году в 146-миллионной России в кинотеатры купили только 127,3 млн билетов. Лидерами кинопроката в 1971 году стали «Джентльмены удачи» (65 млн зрителей) и «Офицеры» (53,4 млн), еще по 40 млн билетов советские зрители купили на два индийских фильма («Сын прокурора» и «Хамраз») и один мексиканский («Дикое сердце»).

Голливудские ремейки советских фильмов

Во время Второй мировой войны в Голливуде возникла мода на все русское. «Фабрика грез» снимала ремейки советских военных драм, переосмысливая их для американской аудитории. Например, Columbia Pictures Corporation — уже тогда одна из крупнейших студий Голливуда — в 1942 году пригласила британского режиссера Золтана Корду для создания американской версии советского военного фильма «Тринадцать» (1936) Михаила Ромма. История о красноармейцах, героически защищающих колодец от нападения басмачей, в Голливуде получила новое воплощение. Действие перенесли из Средней Азии в Северную Африку, а главную роль исполнил сам Хамфри Богарт — звезда первой величины. Картину назвали Sahara («Сахара»).

Фото Кадр из фильма «Сахара», реж. Золтан Корда/Columbia Pictures Corporation

Интересно, что идея оригинального фильма принадлежала Иосифу Сталину, вдохновившемуся, в свою очередь, картиной Джона Форда «Потерянный патруль» (1934).

Еще спустя пару лет в Голливуде пересняли драму «Фронтовые подруги» (1941) — кинодебют 28-летнего Сергея Михалкова. Оригинальный фильм рассказывал о судьбах медсестер, работающих в госпитале на передовой советско-финской войны. Картина вышла на экраны в мае 1941 года, как писали критики спустя 30 лет, в «предгрозовой атмосфере». Хотя в Советском Союзе ее практически не успели посмотреть из-за начала Великой Отечественной войны, за океаном «Фронтовые подруги» стали популярны.

Фото Кадр из фильма «Три русские девушки», реж. Федор Оцеп, Генри Кеслер/R-F Productions

Ремейк в США сняли через два года, он получил название Three Russian Girls («Три русские девушки»). К работе над фильмом были привлечены два режиссера: Генри С. Кеслер и Федор Оцеп, эмигрант из Российской империи. Главную роль сыграла Анна Стэн, суперзвезда Голливуда того времени, также имеющая русские корни. Картину тоже ждал зрительский успех.

Вскоре в Штатах началась эпоха маккартизма, а мир оказался в состоянии «холодной войны». Интерес к русской культуре сменился подозрением, а упомянутые фильмы (наряду с оригинальными историями «Песнь о России», «Миссия в Москву», «Мальчик из Сталинграда»), очутились на пыльных полках голливудских киностудий.

«Летят журавли» и Франсуа Трюффо

В 1957 году молодой кинокритик Франсуа Трюффо убедил своего тестя, крупного продюсера Игнаца Моргенстерна, приобрести для французского проката фильм «Летят журавли» еще до того, как картина получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Фильм Михаила Калатозова, купленный «за копейки», покорил сердца критиков и зрителей и стал хитом французского проката: его посмотрели почти 5,5 миллиона человек.

Фото Кадр из фильма «Летят журавли», реж. Михаил Калатозов/Киностудия «Мосфильм»

А еще он принес немалый доход Моргенстерну. Часть полученной прибыли от проката советского фильма он выделил как раз своему 26-летнему зятю Франсуа Трюффо на съемки его полнометражного режиссерского дебюта «Четыреста ударов». Через год эта автобиографическая драма о трудном подростке также произвела фурор в Каннах — Трюффо получил награду за лучшую режиссуру. Сейчас фильм считается классикой, сыгравшей ключевую роль в становлении французской «новой волны».

Акира Куросава и советско-японский «Оскар»

В 1976 году Советский Союз получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Победителем стала приключенческая драма «Дерсу Узала» — история о дружбе русского исследователя и нанайского охотника, экранизация воспоминаний путешественника Владимира Арсеньева. Любопытно, что эту картину снял легендарный японский режиссер Акира Куросава, который полюбил прозу писателя еще в 40-е.

На создание фильма Госкино выделило внушительный по тем временам бюджет — 4 миллиона долларов. Создавался фильм четыре года, включая двухлетние съемки в СССР. Во время съемок Куросава и его несколько японских коллег жили в Сибири в тяжелых условиях. Работать с советскими актерами Юрием Соломиным и Максимом Мунзуком им помогал режиссер Владимир Васильев.

Фото Кадр из фильма «Дерсу Узала», реж. Акира Куросава, Владимир Васильев/"Мосфильм», Третье творческое объединение, Ателье-41 (Япония)

Когда ему предложили работать в СССР, Куросава переживал не лучшие времена из-за провального сотрудничества с Голливудом. Работая над фильмом «Тора! Тора! Тора!» (картиной о нападении на Перл-Харбор), он оказался в творческом кризисе и чуть не покончил с собой. Конфликт с американцами закончился скандалом, выплатой неустойки и отъездом режиссера из США. Именно тогда Советский Союз «поймал момент» и предложил Куросаве работу, которая не только вернула его в профессию, но и принесла ему триумф.

Однако на церемонию вручения премии «Оскар» никто из создателей «Дерсу Узалы» не приехал — ни Куросава, ни советская делегация. Никто не ожидал, что фильм одержит победу. Когда стало известно о награде, за статуэткой отправился Георгий Данелия, который в тот момент был на американском кинофоруме с «Афоней». Ситуация обернулась комичным эпизодом — ведущий церемонии по ошибке объявил Данелию режиссером «Дерсу Узала». А на родине многие решили, что Данелия и вовсе получил «Оскар» за «Афоню». Сейчас статуэтка хранится на «Мосфильме».

Кавалерийский полк для «Войны и мира»

Эпическая экранизация Сергея Бондарчука не просто так зовется эпической — для съемок масштабных батальных битв Совет Министров СССР постановил сформировать «кавалерийский отряд в количестве 1100 всадников в составе трех кавалерийских полков». Перед съемками солдат «кинематографической армии» тренировали — они отрабатывали строевой шаг в соответствии с уставами 1805-1807 годов и изучали артиллерийские приемы начала XIX века.

Фото Кадр из фильма «Война и мир», реж. Сергей Бондарчук/Киностудия «Мосфильм»

Сначала кавалерийский дивизион укомплектовали из мобилизованных солдат и офицеров запаса Советской армии, наездников конно-спортивных клубов и цирковых групп и прикомандированного дивизиона конной милиции Москвы. В Закавказском и Туркестанском военных округах были найдены лошади горных пород, которые оказались наиболее подходящими для съемок в Закарпатье Шенграбенского и Аустерлицкого сражений.

Людей, животных и техники было так много, что Минкультуры СССР отчитывалось: «Отправка костюмов, реквизита и прочего постановочного инвентаря из Москвы в Мукачево потребовала 78 вагонов и платформ, не считая последующей периодической досылки имущества багажом, и 80 вагонов для переброски воинских подразделений и 270 лошадей».

Затем, для съемок Бородинского сражения, кавалерийский дивизион преобразовали в кавалерийский полк. Численность военных увеличилась до «900 сабель при двух батареях». Длительная подготовка к воссозданию на экране крупнейшей битвы Отечественной войны 1812 года чуть не привела к гибели сформированной кавалерии — среди лошадей вспыхнула эпидемия стригущего лишая. Чтобы избежать гибели животных, их пришлось лечить и помещать на двухнедельный карантин.

Фото Кадр из фильма «Война и мир», реж. Сергей Бондарчук/Киностудия «Мосфильм»

После завершения съемок кавалерийский полк был преобразован обратно в кавалерийский дивизион, в котором осталось 268 лошадей и 340 человек. Он продолжил свою работу и, помимо участия в съемках фильмов киностудии «Мосфильм», был успешно задействован в картинах Одесской студии, «Ленфильма», студии имени Довженко и студии имени Горького.