Кто такой Никита Кологривый: история актера, сыгравшего Кащея в сериале «Слово пацана»

Никита Кологривый

Дата рождения: 16 октября 1994 года.

Место рождения: Новосибирск.

Рост: 181 см. Вес: 79 кг.

Начало карьеры: 2016 год.

Детство и юность Никиты Кологривого

Никита Кологривый родился в Новосибирске в неактерской семье. В интервью «Кинопоиску» актер описал свое детство так: «Я рос в Сибири и Украине, в кругах, скажем, сложных. В таком мирке, где все авантюристы-приколисты, но все на жестокости построено. Шутки все с жестокостью связаны, с применением физической силы. Приходилось и защищаться, и жестокость проявлять. Из этого мирка когда выходишь, сразу потом понимаешь, какой человек перед тобой стоит».

В юности Кологривый занимался боксом, дзюдо и самбо, но после школы сделал выбор в пользу актерской профессии. По его словам, спорт даже помог в карьере, так как это — отличная среда для коммуникаций и наблюдения за интересными людьми.

Будущий актер сначала поступил в Новосибирский театральный институт, но после второго курса перебрался в Москву, где стал учиться в ГИТИСе. В 2018 году Кологривый окончил мастерскую Павла Хомского и Сергея Голомазова с красным дипломом.

Фото Кадр из сериала «Черная весна»

Карьера Никиты Кологривого в театре и кино

На театральной сцене Никита Кологривый дебютировал в 2015 году — еще во время учебы в ГИТИСе. Речь идет о постановке «Остров сокровищ» в Московском Губернском театре. Там же он играл еще в нескольких спектаклях, среди которых — «Вишневый сад», «Алиса в Стране чудес» и «Книга джунглей».

Кроме того, в портфолио актера значатся проекты в Театре на Бронной, Театре Наций и Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя.

Кинодебют Никиты Кологривого состоялся в 2016 году благодаря эпизодической роли в сериале «Адвокат. Продолжение». Затем он сыграл тюремного надзирателя по прозвищу Жлоб в драме «Жги!», спецназовца Кирю в «Балканском рубеже» и других второстепенных персонажей.

Фото Кадр из фильма «Жги!»

Самой заметной ролью последних лет стал Мишка Япончик в дилогии «Бендер» («Начало» и «Золото империи»). В 2021 году Никита появился в небольшом эпизоде супергеройского фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».

Фото Кадр из фильма «Бендер: Начало»

Среди популярных сериальных проектов, в которых засветился Кологривый, — «Чикатило», «Пищеблок», «Два холма», «Офлайн» и «Черная весна».

Фото Кадр из сериала «Два холма»

Личная жизнь Никиты Кологривого

Еще во время учебы в ГИТИСе Никита Кологривый познакомился со своей будущей супругой Александриной Питиримовой. В 2020 году пара сыграла свадьбу, а в 2021-м у них родилась дочь Есения.

Фото Соцсети

«Мой взгляд на мир немного изменился с появлением дочки Есении. Я, правда, и до этого знал, как девчонкам живется — у меня есть сестры. Но для своей дочки я хочу быть хорошим, честным отцом, чтобы она не думала, что это какой-то небожитель, и могла со мной дружить», — признался Кологривый в интервью «Кинопоиску».

Фото Соцсети

Никита Кологривый сейчас

В этом году у Никиты Кологривого вышло сразу несколько громких проектов — фэнтези-сказка «По щучьему велению», где ему досталась главная роль Емели, комедийный сериал «Макс и Гусь», в котором он дебютировал в качестве продюсера, и, конечно же, криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте». В суперхите Жоры Крыжовникова актер сыграл Кащея — лидера группировки «Универсам».

Фото Кадр из фильма «По щучьему велению»

«Кащей одинок, немного романтик. Где-то он поступает мудро, где-то ему нужны любовь и поддержка, которых он лишен. Играть человека с поломанной судьбой — интересно», — рассказал Кологривый в интервью новосибирскому изданию НГС.

Он добавил, что играть Кащея было несложно — трудности вызвало погружение в персонажа, в ходе которого пришлось вспомнить встречи с такими же неприятными людьми.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Среди будущих фильмов с участием Кологривого — комедия «Я — медведь», премьера которой запланирована на 1 февраля 2024 года, драма «Степные боги» и сериал «Последний богатырь. Наследие». Также актер значится в касте грядущего музыкального байопика о группе «Комбинация»: Кологривый сыграет основателя и продюсера коллектива Александра Шишинина.