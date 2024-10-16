Никите Кологривому — 30: 7 фильмов со звездой сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте»

Сегодня, 16 октября, юбилей отмечает скандальный актер Никита Кологривый. Исполнитель роли Кащея в суперпопулярном проекте «Слово пацана. Кровь на асфальте» успел засветиться в таких сериалах, как «Оффлайн», «Черная весна» и «Комбинация», но сегодня вспоминаем его полнометражные работы.

Бендер. Начало

Год: 2021.

Страна: Россия.

Режиссер: Игорь Зайцев.

В главных ролях: Сергей Безруков, Арам Вардеванян, Никита Кологривый, Юлия Макарова, Таисия Вилкова.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Бендер. Начало»

Картина «Бендер. Начало» повествует о становлении главного героя «Двенадцати стульев». По сюжету в 1919 году юный Ося (Арам Вардеванян) знакомится с аферистом Ибрагимом Бендером (Сергей Безруков). Ну а Никите Кологривому в этой истории достался образ небезызвестного налетчика Мишки Япончика.

Все трое актеров вернулись к своим ролям и в сиквеле, который получил подзаголовок «Золото империи», а вот финал трилогии — «Последняя афера» — обошелся уже без персонажа Никиты Кологривого.

Майор Гром: Чумной Доктор

Год: 2021.

Страна: Россия.

Режиссер: Олег Трофим.

В главных ролях: Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

В экранизации комиксов об Игоре Громе сегодняшний герой сыграл совсем небольшую, но заметную роль. В первой части франшизы Никита Кологривый перевоплотился в грабителя банка по прозвищу «Псих». Его экранными напарниками выступили Антон Богданов из «Реальных пацанов» и Ойсель Море Деспайгне.

Напомним, что «Майор Гром: Чумной Доктор» стал одним из немногих российских фильмов, вышедших на платформе Netflix. В некоторых странах картина вошла в десятку самых просматриваемых новинок, а в Бразилии, Испании и некоторых других государствах и вовсе заняла первую строчку.

По щучьему велению

Год: 2023.

Страна: Россия.

Режиссер: Александр Войтинский.

В главных ролях: Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадянов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Фото Кадр из фильма «По щучьему велению»

Как легко догадаться по названию, фэнтези-лента «По щучьему велению» — киноадаптация одноименной русской народной сказки. В ней Никита Кологривый сыграл Емелю: его персонаж вытаскивает из проруби волшебную щуку, которая готова исполнить три его желания. Растратив два из них попусту, последнее главный герой решил приберечь, поэтому добиваться расположения царевны Анфисы придется своими силами.

Я — медведь

Год: 2023.

Страна: Россия.

Режиссер: Кирилл Кемнец.

В главных ролях: Никита Кологривый, Агата Муцениеце, Дмитрий Калихов, Екатерина Борисова, Андрей Пынзару.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,8.

Фото Кадр из фильма «Я — медведь»

В комедии «Я — медведь» Никита Кологривый перевоплотился в главу семейства Ковалевых — хоккеиста Александра, восстанавливающегося после травмы. Однажды его младший сын Женя приносит домой маленького медвежонка, которого случайно находит на окраине города. Теперь в семье, которая и так трещит по швам, появляются новые заботы, но, кажется, новому питомцу удастся сплотить Ковалевых.

Подростки. Первая любовь

Год: 2024.

Страна: Россия.

Режиссер: Святослав Подгаевский.

В главных ролях: Алексей Онежен, Александра Тихонова, Андрей Пархоменко, Григорий Столбов, Олег Савостюк.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Подростки. Первая любовь»

Действие ностальгической мелодрамы разворачивается в середине 1990-х. Старшеклассник Олег, промышляющий с друзьями мелкими кражами, влюбляется в дочь военного Ольгу. Разумеется, отец девушки выступает против этих отношений, но парочке уже все равно. Мать Олега сыграла Елена Лядова — неоднократная лауреатка премий «Ника» и «Золотой орел», а также обладательница приза Московского кинофестиваля, ну а Никите Кологривому достался образ ее сожителя Леши.

Затерянные

Год: 2024.

Страна: Россия.

Режиссер: Роман Каримов.

В главных ролях: Егор Корешков, Никита Кологривый, Артем Цуканов, Даниил Толстокулаков, Серафима Соловьева.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Затерянные»

Чуть больше месяца назад на экраны вышел триллер «Затерянные», отмеченный на выборгском кинофестивале «Окно в Европу». В нем Никита Кологривый сыграл одного из четырех бизнесменов, которые отправляются в командировку на провинциальный форум, где им предстоит заключить крупный договор. Конечно же, после этого все идет не по плану: на обратном пути их машина ломается — и мужчины оказываются в очень странном городке.

Любовь зла

Год: 2024.

Страна: Россия.

Режиссеры: Денис Гуляр, Гайк Асатрян.

В главных ролях: Никита Кологривый, Катерина Ковальчук, Дмитрий Власкин, Владимир Сычев, Анна Ардова.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.

Фото Кадр из фильма «Любовь зла»

Самая свежий фильм с участием Никиты Кологривого — это романтическая комедия «Любовь зла», которая вышла в прокат 12 сентября. На сей раз скандальный актер перевоплотился в вора-домушника Максима, который пробирается в квартиру Евы именно в этот момент, когда та собирается покончить с собой из-за предательства жениха. По законам жанра главный герой спасает девушку и попадает в водоворот неожиданных событий.