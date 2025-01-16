«Носферату»: каким получился готический фильм ужасов Роберта Эггерса

В прокат вышел «Носферату» Роберта Эггерса. Рассказываем, каким получился ремейк классического немого экспрессионистского фильма ужасов Фридриха Вильгельма Мурнау 1922 года.

Сюжет фильма «Носферату»

Риелтор Томас Хуттер (Николас Холт) живет в Висборге со своей молодой женой Элен (Лили-Роуз Депп) и мечтает о карьерных успехах, ради которых готов даже отправиться в замок загадочного графа Орлока (Билл Скарсгард).

Элен умоляет мужа остаться с ней и никуда не уезжать, ведь без него ее психологическое состояние ухудшается. Однако, не приняв во внимание ее чувства и поставив личные амбиции на первый план, Томас все же уезжает.

Фото Кадр из фильма «Носферату», реж. Роберт Эггерс / Focus Features, Studio 8, Maiden Voyage Pictures

«Симфония ужаса» представляет собой неофициальную вольную экранизацию романа Брэма Стокера «Дракула» 1897 года. В ней изменили имена героев и другие детали — в частности, граф Дракула стал графом Орлоком.

Каким получился фильм «Носферату»

Проекты-мечты — дело совсем непростое. Иногда они приводят к триумфу, а иногда нет. «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы (к слову, режиссера «Дракулы» с Гари Олдманом), который тот носил в голове порядка сорока лет, провалился в прокате и получил неутешительные отзывы.

С «Носферату» Роберта Эггерса зрители и критики обошлись иначе. Картина более чем способна впечатлить, но по большей части — своей исключительной формой. Режиссер хотел снять ремейк «Симфонии ужаса» еще после «Ведьмы» 2015 года, тоже с Аней Тейлор-Джой в главной роли. Спустя почти десять лет наконец все получилось, но не стоит ждать от «Носферату», как это нередко бывает с ремейками, переосмысления оригинальных идей первоисточника.

Фото Кадр из фильма «Носферату», реж. Роберт Эггерс / Focus Features, Studio 8, Maiden Voyage Pictures

В 2011 году Ларс фон Триер выпустил фильм «Меланхолия», главная героиня которого разрушает свою идеальную жизнь. Со стороны кажется, что Джастин без какой-либо на то причины саботирует свою работу, брак и отношения с семьей, но ее поведение — следствие глубокой депрессии.

Даже 14 лет назад подобное нужно было объяснять, а события «Носферату» разворачиваются в Германии 1838 года, когда единственным способом нейтрализации ментальных проблем был сомнительный эфир и привязывание пациента к кровати. Такого рода «лечение» было направлено на облегчение жизни не столько самому больному, сколько людям, окружающим его.

Фото Кадр из фильма «Носферату», реж. Роберт Эггерс / Focus Features, Studio 8, Maiden Voyage Pictures

В «Носферату» при малейших попытках Элен подумать ее обвиняют в меланхолии. У главной героини, по сути, нет возможности проанализировать свое состояние. Если Элен позволит себе говорить об одержимости, ее сочтут сумасшедшей, но когда подобную теорию выдвигает профессор Альбин Эберхарт фон Франц (Уиллем Дефо), все относятся к этому спокойно. Не без доли скептицизма, конечно, и все же момент показательный. У кого-то есть право голоса, а у кого-то нет. Эггерс четко дает понять: думать в этом фильме имеют право только мужчины. Звучит, может, и неутешительно, но стоит вспомнить о сеттинге проекта, и все встает на свои места.

Стоит ли смотреть фильм «Носферату»

Безусловно. «Носферату» Роберта Эггерса показывает, насколько губительным может быть страх мыслить за рамками предложенного. В фильме жители Висборга отказываются даже допускать вариант о том, что природа обрушившихся на них бед может быть иррациональной. Только профессор Альбин Эберхарт фон Франц не видит противоречий между тем, что можно или нельзя объяснить с научной точки зрения, доверяя своему профессиональному чутью.

Фото Кадр из фильма «Носферату», реж. Роберт Эггерс / Focus Features, Studio 8, Maiden Voyage Pictures

Роберту Эггерсу в своих фильмах свойственно давать персонажам опору в виде некой неуловимой силы или, как в случае с «Носферату», устраивать столкновение с необъяснимым. К слову, режиссер представил совсем не тот образ вампира, к которому приучила зрителей современная массовая культура, — и в этом еще один плюс картины.