Если соскучились по вампирам в кино: что известно о фильме «Носферату»

Во второй половине декабря 2024 года зрителей ждет, казалось бы, совсем не рождественская премьера — на экраны выходит хоррор «Носферату» от автора «Ведьмы» и «Маяка» Роберта Эггерса. Режиссер не раз признавался в любви к одноименному экспрессионисткому фильму Фридриха Вильгельма Мурнау 1922 года. Но долгое время Эггерс не решался начать работу над очередным переосмыслением классического сюжета.

Лента Мурнау была неофициальной экранизацией романа Брэма Стокера о легендарном вампире — графе Дракуле, однако в немецкой адаптации изменены имена персонажей, а действие перенесено в Германию.

Эта легенда экспрессионистского кино могла и не дойти до современного зрителя, ведь по итогам суда с наследниками Стокера все копии ленты должны были быть уничтожены. К счастью, несколько записей признанного впоследствии шедевром фильма Мурнау все-таки сохранилось. Рассказываем, чего ждать от ремейка «Носферату» 2024 года.

Сюжет и герои фильма «Носферату»

В основу сюжета вновь ляжет история, придуманная еще Брэмом Стокером в позапрошлом веке. В центре сюжета окажется агент по недвижимости Томас Хуттер, отправившийся в Трансильванию ради заключения сделки с загадочным графом Орлоком. В далеких землях с героем начинают происходить странные вещи. А Орлок оказывается вампиром, питающимся кровью.

При этом сам Эггерс заявляет, что в его интерпретации большое внимание уделяется жене Хуттера — Эллен. Именно за ней кровопийца отправится в далекое путешествие за границу. Похоже, зрителей ждет не просто новый взгляд на старые истории, а переосмысление, в основе которого находится история одержимости.

Фото Кадр из фильма «Носферату»

Актеры фильма «Носферату»

Роль агента по недвижимости Томаса Хуттера в ленте Эггерса исполнил Николас Холт, а образ его жены Эллен воплотила на экране Лилли-Роуз Депп — дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, появлявшаяся на экране в прошлогоднем сериале «Кумир».

Из старых соратников режиссера к работе вернулся Уиллем Дефо, исполнивший роль охотника на вампиров Альбина Эберхарт фон Франца. Интересно, что актер не только работал с Эггерсом над «Маяком» и «Варягом», но и имеет в своей карьере страницу, плотно связанную с историей оригинального фильма «Носферату: Симфония ужаса». В картине «Тень вампира», вольно пересказывающей историю создания ленты 1922 года, Дефо исполнил роль работающего по системе Станиславского актера Макса Шрека. Под его личиной, согласно сюжету фильма, скрывался вампир.

Фото Кадр из фильма «Носферату»

В новом же прочтении старой истории роль главного кровопийцы отошла Биллу Скарсгарду, которому не впервой вживаться в образ потусторонних существ. Ранее актер исполнил роль демонического клоуна Пеннивайза в хорроре «Оно».

Также в ленте приняли участие Аарон Тейлор-Джонсон и Эмма Корин, сыгравшие роли владельца торгового судна Фридриха Хардинга и его жены Анны.

Создатели фильма «Носферату»

Лента Эггерса станет не первым переосмыслением классического фильма. Американскому режиссеру придется конкурировать на этом поле не с кем иным, как с Верноном Херцегом, представившим свой взгляд на историю в далеком 1979-м.

Фото Кадр из фильма «Носферату»

Впрочем, в своем предприятии Эггерс будет не один. Кроме уже снимавшегося у него Дефо, к работе с режиссером вернулись другие его привычные коллеги. Место оператора вновь занял Джанин Блашке, а за музыку к фильму ответственен Робин Керолан, принимавший участие в работе над предыдущей лентой режиссера «Варяг».

Трейлер фильма «Носферату»

Когда выйдет фильм «Носферату»

Премьера «Носферату» запланирована на 25 декабря 2024 года. Похоже, благодаря автору «Маяка» и «Ведьмы» для посетителей кинотеатров эти рождественские праздники приобретут налет готической атмосферы, а особо впечатлительных заставят вжаться в кресла разной степени удобства.