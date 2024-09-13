Что посмотреть в пятницу, 13-го: 7 лучших хорроров 2024 года

Феномен «пятница, 13-е» связан с различными суевериями, однако для киноманов это отличный повод посмотреть очередной ужастик. По такому поводу собрали несколько отличных хорроров, которые вышли на экраны в 2024 году: не обошлось без вампиров, маньяков и религиозных фанатиков.
Год: 2024.
Страна: США, Италия.
Режиссер: Майкл Мохан.
В главных ролях: Сидни Суини, Альваро Морте, Симона Табаско, Бенедетта Поркароли, Джорджо Коланджели.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,3.
Рейтинг IMDb: 5,8.
Хоррор «Омен. Непорочная» вышел в прокат стараниями Сидни Суини. Исполнительница главной роли, прославившаяся благодаря сериалу «Эйфория», прошла пробы еще 10 лет назад. Однако проект оказался в производственном «аду». В итоге актриса выкупила права на сценарий и позвала на должность режиссера Майкла Мохана, с которым уже работала над триллером «Вуайеристы».
По сюжету «Омена» молодая послушница Сесилия переезжает из США в Италию, чтобы принять монашеский сан в местном монастыре. Девушка уверена, что Бог не просто так спас ее, когда в детстве она провалилась под лед и пережила клиническую смерть. Однако вскоре Сесилия понимает, что церковное руководство что-то скрывает.
Год: 2024.
Страна: США, Италия, Сербия, Канада.
Режиссер: Аркаша Стивенсон.
В главных ролях: Нелл Тайгер Фри, Ральф Айнесон, Соня Брага, Тауфик Бархом, Мария Кабалеро.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,0.
Рейтинг IMDb: 6,5.
Месяц спустя на экраны вышел еще один «Омен», который получил подзаголовок «Первое знамение». Его действие также разворачивается в монастыре в Италии, только вот в отличие от «Непорочной» «Первое знамение» действительно связано с оригинальным «Оменом» 1976 года и, по сути, является его приквелом.
В центре истории вновь оказывается молодая американка. По прибытии в Рим девушка съезжается с другой послушницей и начинает работать при монастыре, но вскоре раскрывает заговор, который направлен на рождение Антихриста.
Год: 2024.
Страна: США, Ирландия, Канада.
Режиссеры: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт.
В главных ролях: Мелисса Барррера, Дэн Стивенс, Алиша Вейр, Уильям Кэтлетт, Кэтрин Ньютон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.
Рейтинг IMDb: 6,6.
Ужастик «Эбигейл» сняли Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, которые в 2022 году перезапустили слэшер-франшизу «Крик», а до этого сняли хоррор «Я иду искать». Можно сказать, что в этом жанре постановщики далеко не новички.
Названием картины послужило имя 12-летней дочери влиятельного человека, которую решают похитить ради выкупа. Однако преступники не учли того факта, что Эбигейл — это ребенок-вампир, которая и сама может справиться с ними в два счета.
Год: 2024.
Страна: Ирландия, США.
Режиссер: Ишана Шьямалан.
В главных ролях: Дакота Фаннинг, Джорджина Кэмпбелл, Олуэн Фуэре, Оливер Финнегэн, Алистэр Браммер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,8.
Рейтинг IMDb: 5,7.
«Смотрители» — это дебютная картина Ишаны Шьямалан. Ее отец — мастер мистических триллеров М. Найт Шьямалан («Шестое чувство», «Таинственный лес») — выступил продюсером новинки, в основу которой лег одноименный роман ирландского писателя А.М. Шайна. Главная роль в фильме досталась Дакоте Фаннинг.
Лента переносит зрителей в ирландский городок Голуэй, где живет американка Мина. Однажды ее машина ломается посреди леса — и девушка находит укрытие в загадочном доме. Вместе с товарищами по несчастью ей предстоит противостоять сверхъестественным созданиям, которые каждую ночь приходят за ними наблюдать.
Год: 2024.
Страна: США, Великобритания, Новая Зеландия.
Режиссер: Тай Уэст.
В главных ролях: Миа Гот, Элизабет Дебики, Мозес Самни, Мишель Монахэн, Бобби Каннавале.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,0.
Рейтинг IMDb: 6,4.
В 2022 году Тай Вэст презентовал хоррор «Х», положив тем самым начало одноименной трилогии. Главной героиней «Х» выступила звезда фильмов для взрослых Максин Минкс, однако следующая часть — «Пэрл» — стала приквелом, рассказавшим предысторию серийной убийцы, с которой столкнулась съемочная группа. И вот фокус вновь переместился на Максин.
Действие третьего фильма разворачивается в Лос-Анджелесе, где главная героиня собирается построить карьеру в настоящем кино и покорить Голливуд. Получив роль в сиквеле популярного хоррора, Максин сталкивается с новым маньяком, и, кажется, он как-то связан с прошлым девушки.
Год: 2024.
Страна: Канада, США.
Режиссер: Осгуд Перкинс.
В главных ролях: Майка Монро, Блэр Андервуд, Николас Кейдж, Алисия Уитт, Мишель Чхве-Ли.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.
Рейтинг IMDb: 6,8.
Еще до выхода в прокат «Собирателя душ» окрестили самым страшным хоррором последних лет. Промокампания сыграла с фильмом злую шутку: многие зрители остались крайне разочарованы тем, что получили скорее детектив с парочкой скримеров. Однако картина все равно собрала внушительную кассу, оказавшись в итоге самым прибыльным независимым проектом года.
Итак, 1990-е. Молодая сотрудница ФБР Ли Харкер подключается к расследованию, которое остается нераскрытым вот уже несколько десятилетий: на местах преступлений всегда находят тела сразу нескольких членов семей, но ни одного доказательства присутствия в доме кого-то еще, если не считать зашифрованных посланий с оккультными знаками и подписью «Собиратель душ».
Год: 2024.
Страна: Германия, США.
Режиссер: Тильман Сингер.
В главных ролях: Хантер Шафер, Ян Блютхардт, Мартон Чокаш, Джессика Хенвик, Дэн Стивенс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,7.
Рейтинг IMDb: 6,3.
Мировая премьера хоррора «Кукушка» состоялась еще в феврале в рамках Берлинского кинофестиваля, а всего месяц назад картина добралась и до российского проката. Это второй полнометражный проект немецкого режиссера Тильмана Сингера, а главную роль в нем исполнила звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер.
В центре истории — 17-летняя американка Гретчен, которая после смерти матери вынуждена переехать к отцу и его новой семье в Баварские Альпы. Однажды по дороге домой девушка видит в лесу странную женщину в капюшоне, а вскоре знакомится с детективом, который расследует убийство и подозревает в нем ту самую незнакомку.