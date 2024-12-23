Новогоднее кино, которое не надоело: 10 новых фильмов на праздники

Новогодние каникулы — время, когда хочется укутаться в плед, заварить горячий шоколад и погрузиться в атмосферу праздника с хорошим фильмом. Однако старые ленты иногда наскучивают, а поиск чего-то нового становится настоящим вызовом.
Собрали десять новогодних и рождественских фильмов, которые вышли после 2020 года, чтобы вы могли освежить свой праздничный плейлист. От сказочных историй до романтических комедий — эти картины помогут вам почувствовать волшебство зимних праздников и зарядиться настроением.
Год: 2021.
Страна: США.
Режиссер: Эрнан Хименес.
В главных ролях: Нина Добрев, Джимми О. Ян, Даррен Барнет.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.
Рейтинг IMDb: 6,3.
Натали ведет колонку в газете. В ней она описывает неудачные свидания, на которые ходит благодаря приложениям знакомств. Однажды жительница Лос-Анджелеса решает расширить фильтр поиска партнеров, после чего знакомится с парнем по имени Джош Лин из штата Нью-Йорк.
Перед Рождеством девушка решает посетить родной город нового партнера по переписке, тем самым сделав ему сюрприз. В ходе своей авантюры героиня оказывается удивлена не меньше Джоша, ведь тот создал фейковый аккаунт, используя фото своего друга.
Год: 2024.
Страна: США, Канада.
Режиссер: Джейк Кэздан.
В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Крис Эванс, Люси Лью.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.
Рейтинг IMDb: 6,9.
Неожиданно для всех Санта-Клаус пропадает в самый канун Рождества. Вскоре выясняется, что любителя красной одежды похитили загадочные силы. На спасение праздника решается начальник службы безопасности Санты в исполнении Дуэйна Джонсона.
Комедийный боевик с не самым скромным бюджетом в 250 миллионов сложно назвать фильмом на века, но если вам захочется разнообразия, то «Миссия: Красный» — ваш выбор.
Год: 2023.
Страна: США.
Режиссер: Александр Пэйн.
В главных ролях: Пол Джаматти, Доминик Сесса, Давайн Джой Рэндольф.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,9.
А вот следующий фильм в подборке без проблем можете стать новогодней классикой. Действие «Оставленных» происходит в декабре 1979 года. В центре сюжета окажется учитель истории из Бартонской академии по имени Пол Ханем и оставшийся на праздники в стенах учебного заведения парень Ангус, чья мать выбрала отпуск с новым мужем вместо ужина в кругу семьи.
Просмотр «Оставленных», несмотря на все скандалы, связанные с якобы имевшимся плагиатом сценария, удивительным образом дарит прекрасное и теплое ощущение праздника.
Год: 2022.
Страна: США.
Режиссер: Шон Андерс.
В главных ролях: Уил Феррелл, Райан Рейнольдс, Октавия Спенсер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.
Рейтинг IMDb: 6,6.
Это новая версия «Рождественской истории» Чарльза Диккенса, на этот раз облаченная в форму голливудского мюзикла, действие которого происходит в современности. И если основа сюжета почти не изменилась, то сама история за счет смены декораций явно приобрела новые черты. Проект даже может похвастаться отсылками к другим рождественским перформансам исполнителей главных ролей — Уилла Фаррела и Райана Рейнольдса.
Год: 2021.
Страна: Великобритания, Франция.
Режиссер: Гил Кинан.
В главных ролях: Генри Лоуфулл, Стивен Мерчант, Мэгги Смит.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.
Рейтинг IMDb: 6,7.
Фантастический фильм Netflix, основанный на одноименной книге, рассказывает историю Николаса — мальчика, отправившегося на поиски страны эльфов вместе с ручным мышонком. Прибыв в точку назначения, герой понимает, что не все так радужно в королевстве. Ведь власть захватила злая эльфийка.
Дополнительной праздничной атмосферы ленте придают и актеры, ведь в «Мальчике по имени Рождество» на экране появляются Мэгги Смит и Джим Бродбент. В свое время они сыграли в фильмах о Гарри Поттере — а уж его просмотр в Новый год стал для многих традицией.
Год: 2021.
Страна: США, Канада.
Режиссер: Майкл Даус.
В главных ролях: Нил Патрик Харрис, Уинслоу Фегли, Джун Рафаэль.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 6,7.
Ностальгическая комедия HBO Max с Нилом Патриком Харрисом в главной роли. Его герой Джей Дойл рассказывает дочери, мечтающей получить в качестве праздничного подарка новый смартфон, историю из своего детства, которое пришлось на конец 80-х.
В ленте нашлось место огромному числу ностальгических образов, начиная от музыкального сопровождения, заканчивая игровой консолью Nintendo Entertainment System (NES), для получения которой герой придумал сложнейший план.
Год: 2023.
Страна: США, Великобритания, Канада.
Режиссер: Пол Кинг.
В главных ролях: Тимоти Шаламе, Коллин О'Брайэн, Оливия Колман.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 7,0.
«Вонку», снятого Полом Кингом (режиссером двух фильмов о медвежонке Паддингтоне), нельзя назвать исключительно рождественским кино. При этом в истории становления Вилли явно присутствует яркая праздничная атмосфера.
Приключения молодого Вонки прекрасно подойдут для семейного просмотра уютными зимними вечерами. Тем более, что фильм наполнен запоминающимися образами и крепкими актерскими работами, а главную роль сыграл Тимоти Шаламе — одна из самых ярких молодых звезд Голливуда.
Год: 2022.
Страна: Великобритания, Австралия, США, Канада.
Режиссер: Мэттью Уорчас.
В главных ролях: Эмма Томпсон, Алиша Вейр, Лашана Линч.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.
Рейтинг IMDb: 7,0.
Еще одна яркая экранизация произведения в рождественском списке. Фильм основывается на одноименном романе 1988 года, но при этом является киноадаптацией мюзикла 2010 года.
В центре сюжета — девочка по имени Матильда. Жизнь очень развитого ребенка не так проста. Родители не проявляют особых чувств к дочери да и в целом не сильно ее понимают, а в школе всем заправляет строгая и пугающая директриса Транчбулл. Единственным человеком, в котором Матильда находит поддержку и понимание, стала учительница мисс Ханни. Именно с ней сближается девочка и даже помогает любимой преподавательнице с ее личными проблемами.
Год: 2020.
Страна: США.
Режиссер: Джон Уайтселл.
В главных ролях: Эмма Робертс, Люк Брейси, Кристин Ченоуэт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.
Рейтинг IMDb: 6,2.
Сюжет романтической комедии от Netflix крутится вокруг сыгранной Эммой Робертс молодой девушки по имени Слоан. Живущая в Чикаго героиня не особо любит пору зимних праздников. Почти тридцатилетняя девушка сталкивается с осуждением, ведь в этот раз на Рождество она оказывается последним одиноким членом своей семьи.
Однажды Слоан случайно знакомится с Джексоном — австралийцем, также не ищущим серьезных отношений. Пара решает проводить праздники вместе, при этом не вступая в романтический союз. Но, как всегда в таких случаях, что-то пойдет совсем не по плану.
Год: 2021.
Страна: США.
Режиссер: Джанин Дамиан.
В главных ролях: Линдси Лохан, Корд Оверстрит, Джордж Янг.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,8.
Рейтинг IMDb: 5,3.
Еще один незатейливый фильм от Netflix со словом «Рождество» в названии, на этот раз с Линдси Лохан. Главная героиня — избалованная и самовлюбленная Сиерра — теряет память во время отдыха на горнолыжном курорте, после чего ее находит владелец небольшой гостиницы. Он предлагает героине остаться в украшенном к праздникам отеле до того момента, пока она не вспомнит, кем является.