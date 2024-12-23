Новогоднее кино, которое не надоело: 10 новых фильмов на праздники

Новогодние каникулы — время, когда хочется укутаться в плед, заварить горячий шоколад и погрузиться в атмосферу праздника с хорошим фильмом. Однако старые ленты иногда наскучивают, а поиск чего-то нового становится настоящим вызовом.

Собрали десять новогодних и рождественских фильмов, которые вышли после 2020 года, чтобы вы могли освежить свой праздничный плейлист. От сказочных историй до романтических комедий — эти картины помогут вам почувствовать волшебство зимних праздников и зарядиться настроением.

Неуловимый аромат любви

Год: 2021.

Страна: США.

Режиссер: Эрнан Хименес.

В главных ролях: Нина Добрев, Джимми О. Ян, Даррен Барнет.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Неуловимый аромат любви», реж. Эрнан Хименес/ Netflix

Натали ведет колонку в газете. В ней она описывает неудачные свидания, на которые ходит благодаря приложениям знакомств. Однажды жительница Лос-Анджелеса решает расширить фильтр поиска партнеров, после чего знакомится с парнем по имени Джош Лин из штата Нью-Йорк.

Перед Рождеством девушка решает посетить родной город нового партнера по переписке, тем самым сделав ему сюрприз. В ходе своей авантюры героиня оказывается удивлена не меньше Джоша, ведь тот создал фейковый аккаунт, используя фото своего друга.

Миссия: Красный

Год: 2024.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Джейк Кэздан.

В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Крис Эванс, Люси Лью.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Миссия: Красный», реж. Джейк Кэздан/ Amazon MGM Studios, Warner Bros. Pictures

Неожиданно для всех Санта-Клаус пропадает в самый канун Рождества. Вскоре выясняется, что любителя красной одежды похитили загадочные силы. На спасение праздника решается начальник службы безопасности Санты в исполнении Дуэйна Джонсона.

Комедийный боевик с не самым скромным бюджетом в 250 миллионов сложно назвать фильмом на века, но если вам захочется разнообразия, то «Миссия: Красный» — ваш выбор.

Оставленные

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Александр Пэйн.

В главных ролях: Пол Джаматти, Доминик Сесса, Давайн Джой Рэндольф.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Оставленные», реж. Александр Пэйн/ Focus Features

А вот следующий фильм в подборке без проблем можете стать новогодней классикой. Действие «Оставленных» происходит в декабре 1979 года. В центре сюжета окажется учитель истории из Бартонской академии по имени Пол Ханем и оставшийся на праздники в стенах учебного заведения парень Ангус, чья мать выбрала отпуск с новым мужем вместо ужина в кругу семьи.

Просмотр «Оставленных», несмотря на все скандалы, связанные с якобы имевшимся плагиатом сценария, удивительным образом дарит прекрасное и теплое ощущение праздника.

В духе Рождества

Год: 2022.

Страна: США.

Режиссер: Шон Андерс.

В главных ролях: Уил Феррелл, Райан Рейнольдс, Октавия Спенсер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «В духе Рождества», реж. Шон Андерс/ Apple Studios

Это новая версия «Рождественской истории» Чарльза Диккенса, на этот раз облаченная в форму голливудского мюзикла, действие которого происходит в современности. И если основа сюжета почти не изменилась, то сама история за счет смены декораций явно приобрела новые черты. Проект даже может похвастаться отсылками к другим рождественским перформансам исполнителей главных ролей — Уилла Фаррела и Райана Рейнольдса.

Мальчик по имени Рождество

Год: 2021.

Страна: Великобритания, Франция.

Режиссер: Гил Кинан.

В главных ролях: Генри Лоуфулл, Стивен Мерчант, Мэгги Смит.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Мальчик по имени Рождество», реж. Гил Кинан/ Netflix

Фантастический фильм Netflix, основанный на одноименной книге, рассказывает историю Николаса — мальчика, отправившегося на поиски страны эльфов вместе с ручным мышонком. Прибыв в точку назначения, герой понимает, что не все так радужно в королевстве. Ведь власть захватила злая эльфийка.

Дополнительной праздничной атмосферы ленте придают и актеры, ведь в «Мальчике по имени Рождество» на экране появляются Мэгги Смит и Джим Бродбент. В свое время они сыграли в фильмах о Гарри Поттере — а уж его просмотр в Новый год стал для многих традицией.

8-битное Рождество

Год: 2021.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Майкл Даус.

В главных ролях: Нил Патрик Харрис, Уинслоу Фегли, Джун Рафаэль.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «8-битное Рождество», реж. Майкл Даус/ HBO Max

Ностальгическая комедия HBO Max с Нилом Патриком Харрисом в главной роли. Его герой Джей Дойл рассказывает дочери, мечтающей получить в качестве праздничного подарка новый смартфон, историю из своего детства, которое пришлось на конец 80-х.

В ленте нашлось место огромному числу ностальгических образов, начиная от музыкального сопровождения, заканчивая игровой консолью Nintendo Entertainment System (NES), для получения которой герой придумал сложнейший план.

Вонка

Год: 2023.

Страна: США, Великобритания, Канада.

Режиссер: Пол Кинг.

В главных ролях: Тимоти Шаламе, Коллин О'Брайэн, Оливия Колман.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Вонка», реж. Пол Кинг/ Warner Bros. Pictures

«Вонку», снятого Полом Кингом (режиссером двух фильмов о медвежонке Паддингтоне), нельзя назвать исключительно рождественским кино. При этом в истории становления Вилли явно присутствует яркая праздничная атмосфера.

Приключения молодого Вонки прекрасно подойдут для семейного просмотра уютными зимними вечерами. Тем более, что фильм наполнен запоминающимися образами и крепкими актерскими работами, а главную роль сыграл Тимоти Шаламе — одна из самых ярких молодых звезд Голливуда.

Матильда

Год: 2022.

Страна: Великобритания, Австралия, США, Канада.

Режиссер: Мэттью Уорчас.

В главных ролях: Эмма Томпсон, Алиша Вейр, Лашана Линч.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Матильда», реж. Мэтью Уорчас/ Sony Pictures Releasing, Netflix

Еще одна яркая экранизация произведения в рождественском списке. Фильм основывается на одноименном романе 1988 года, но при этом является киноадаптацией мюзикла 2010 года.

В центре сюжета — девочка по имени Матильда. Жизнь очень развитого ребенка не так проста. Родители не проявляют особых чувств к дочери да и в целом не сильно ее понимают, а в школе всем заправляет строгая и пугающая директриса Транчбулл. Единственным человеком, в котором Матильда находит поддержку и понимание, стала учительница мисс Ханни. Именно с ней сближается девочка и даже помогает любимой преподавательнице с ее личными проблемами.

Пара на праздники

Год: 2020.

Страна: США.

Режиссер: Джон Уайтселл.

В главных ролях: Эмма Робертс, Люк Брейси, Кристин Ченоуэт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 6,2.

Фото Кадр из фильма «Пара на праздники», реж. Джон Уайтселл/ Netflix

Сюжет романтической комедии от Netflix крутится вокруг сыгранной Эммой Робертс молодой девушки по имени Слоан. Живущая в Чикаго героиня не особо любит пору зимних праздников. Почти тридцатилетняя девушка сталкивается с осуждением, ведь в этот раз на Рождество она оказывается последним одиноким членом своей семьи.

Однажды Слоан случайно знакомится с Джексоном — австралийцем, также не ищущим серьезных отношений. Пара решает проводить праздники вместе, при этом не вступая в романтический союз. Но, как всегда в таких случаях, что-то пойдет совсем не по плану.

Незабываемое Рождество

Год: 2021.

Страна: США.

Режиссер: Джанин Дамиан.

В главных ролях: Линдси Лохан, Корд Оверстрит, Джордж Янг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,8.

Рейтинг IMDb: 5,3.

Фото Кадр из фильма «Незабываемое Рождество», реж. Джанин Дамиан/ Netflix

Еще один незатейливый фильм от Netflix со словом «Рождество» в названии, на этот раз с Линдси Лохан. Главная героиня — избалованная и самовлюбленная Сиерра — теряет память во время отдыха на горнолыжном курорте, после чего ее находит владелец небольшой гостиницы. Он предлагает героине остаться в украшенном к праздникам отеле до того момента, пока она не вспомнит, кем является.