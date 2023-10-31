10 самых ожидаемых сериалов ноября

Спасение Земли от инопланетян, опасный мир монстров, захватывающее расследование и драма королевской семьи — рассказываем о 10 главных сериалах ноября .

Дата выхода: 2 ноября.

Страна: США.

Жанр: военный, драма, история.

Режиссер: Шон Леви.

В главных ролях: Ариа Миа Лоберти, Луис Хофман, Ларс Айдингер, Хью Лори, Марк Руффало, Якоб Диль.

Где смотреть: Netflix.

Кадр из сериала «Весь невидимый нам свет».

«Весь невидимый нам свет» сосредоточен на истории слепой французской девушки Мари-Лоры и немецкого солдата Вернера. Пути персонажей пересекаются в оккупированной Франции, когда они пытаются пережить разрушения Второй мировой войны.

В трейлере мини-сериала Мари-Лора и ее отец Даниэль Леблан бегут из оккупированного немцами Парижа с легендарным бриллиантом, чтобы тот не попал в руки нацистов.

«Буканьерки», 1-й сезон

Дата выхода: 8 ноября.

Страна: Великобритания.

Жанр: драма.

Режиссер: Шарлотта Риган, Ричард Сеньор, Сюзанна Уайт.

В главных ролях: Симона Кирби, Адам Джеймс, Франческа Корни, Сейлан Бакстер, Фенелла Вулгар.

Где смотреть: Apple TV+.

Кадр из сериала «Буканьерки».

«Мы должны просто стиснуть зубы и подумать о куче денег», — говорится в трейлере. Сюжет проекта разворачивается в 1870-е. «Буканьерки» рассказывает о группе богатых американских девушек, находящихся в поисках состоятельных английских мужей. Сериал описывает мир, где деньги сталкиваются с влиянием, а к старым секретам добавляются новые амбиции. Ранее эта история уже была адаптирована для BBC в 1995 году в формате мини-сериала. Пора показать новый взгляд.

«Виновные», 1-й сезон

Дата выхода: 8 ноября.

Страна: Великобритания.

Жанр: триллер, комедия, криминал.

Режиссер: Дж. Блэйксон, Клер Окли.

В главных ролях: Кирби Хауэлл-Батист, Нед Деннехи, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Мария Нэш, Джемма Артертон.

Где смотреть: Hulu.

Кадр из сериала «Виновные».

После успешного дела группа грабителей расходится, чтобы, завязав с преступным миром, начать жить новой жизнью, но через какое-то время прошлое настигает их: персонажей начинает преследовать убийца. Почему на них началась охота, зачем нужно было выжидать и смогут ли персонажи спасти и защитить друг друга?

«Проклятие», 1-й сезон

Дата выхода: 10 ноября.

Страна: США.

Жанр: комедия.

Режиссер: Нэйтан Филдер.

В главных ролях: Нэйтан Филдер, Бенни Сэфди, Эмма Стоун, Саманта Эшли, Оскар Авила.

Где смотреть: Paramount+.

Кадр из сериала «Проклятие».

Пара телеведущих пытается запустить новое шоу «Филантропия». Проект становится успешным, но молодожены не могут завести ребенка, поэтому начинают думать, что кто-то их проклял. После возникшего подозрения брак главных героев перестает быть безоблачным.

«Убийство на краю света», мини-сериал

Дата выхода: 14 ноября.

Страна: США.

Жанр: триллер, драма, детектив.

Режиссер: Зал Батманглидж, Брит Марлинг.

В главных ролях: Эмма Коррин, Харрис Дикинсон, Клайв Оуэн, Алиси Брага, Луис Канселми.

Где смотреть: Hulu.

Кадр из сериала «Убийство на краю света».

Детектив-любительница Дарби Харт приезжает в поместье миллиардера-затворника, где встречает еще восьмерых гостей. Вскоре одного из них находят мертвым. Дарби начинает расследование, чтобы не дать случиться следующему убийству.

«Корона», 6-й сезон

Дата выхода: 16 ноября.

Страна: Великобритания.

Жанр: драма, история, биография.

Режиссер: Бенджамин Карон, Филип Мартин, Джесика Хоббс и другие.

В главных ролях: Элизабет Дебики, Доминик Уэст, Имелда Стонтон, Джонатан Прайс, Лесли Мэнвилл.

Оценка IMDb: 8.6.

Оценка «Кинопоиска»: 8.3.

Где смотреть: Netflix.

Кадр шестого сезона сериала «Корона».

Финальный шестой сезон «Короны» поделен на две части — вторая выйдет 14 декабря. В первой покажут последствия развода Чарльза и Дианы, сумасшедшее поведение прессы по отношению к королевской семье и попытку принцессы Уэльской на фоне всего этого прийти к согласию с собой.

«Джулия», 2-й сезон

Дата выхода: 16 октября.

Страна: США.

Жанр: драма, биография.

Режиссер: Эрика Дантон, Скотт Эллис, Дженэ Ламарк и другие.

В главных ролях: Сара Ланкашир, Чарли Тьюрстон, Дэвид Хайд Пирс, Биби Ньювирт, Фрэн Кранц.

Оценка IMDb: 8.3.

Оценка «Кинопоиска»: 8.1.

Где смотреть: Max.

Кадр из сериала «Джулия».

Сериал о том, как бывшая сотрудница разведки научила готовить всю Америку, разменял второй сезон. В продолжении проекта главной героине придется столкнуться с последствиями популярности, которую обрела она и ее кулинарное шоу.

«Монарх: Наследие монстров», 1-й сезон

Дата выхода: 17 ноября.

Страна: США, Япония.

Жанр: фантастика, боевик, приключения.

Режиссер: Майрзи Алмас, Джулиан Холмс, Хироми Камата и другие.

В главных ролях: Кристофер Хейердал, Мари Ямамото, Кеко Саито, Доминик Типпер, Сета Цудзи, Курт Рассел.

Где смотреть: Apple TV+.

Кадр из сериала «Монарх»: Наследие монстров".

После битвы между Годзиллой и титанами, сравнявшей Сан-Франциско с землей, человечество сталкивается с шокирующей реальностью: монстры существуют. Сериал расскажет о семье, узнающей о наследии своих предков. Героям предстоит раскрыть тайны, которые связывают их с секретной организацией «Монарх».

«Фарго», 5-й сезон

Дата выхода: 21 ноября.

Страна: США.

Жанр: триллер, драма, криминал.

Режиссер: Ной Хоули, Майкл Аппендаль, Дана Гонсалес и другие.

В главных ролях: Джуно Темпл, Джон Хэмм, Дженнифер Джейсон Ли, Джо Кири, Ламорн Моррис, Рича Мурджани.

Оценка IMDb: 8.9.

Оценка «Кинопоиска»: 8.4.

Где смотреть: FX.

Кадр из сериала «Фарго».

На первый взгляд типичная домохозяйка Дороти Лайон оказывается тигрицей и волком в овечьей шкуре, готовой без сомнений дать отпор любому обидчику. Герои пятого сезона столкнутся с двумя вопросами: «Когда похищение ребенка не считается похищением?» и «Что если твоя жена — не твоя жена?».

«Доктор Кто», спецвыпуски перед 14-м сезоном

Дата выхода: 25 ноября.

Страна: Великобритания.

Жанр: фантастика, драма, комедия, приключения, семейный.

Режиссер: Рейчел Тэлалей, Том Кингсли, Чания Баттон.

В главных ролях: Дэвид Теннант, Кэтрин Тейт, Нил Патрик Харрис, Джемма Редгрейв, Шути Гатва, Ясмин Финни.

Оценка IMDb: 8.6.

Оценка «Кинопоиска»: 8.6.

Где смотреть: Disney+.

Кадр из сериала «Доктор Кто».

«Доктор Кто» переживает период эпичных возвращений. Сериал снова собрал под своим крылом шоураннера Рассела Т. Дэвиса, в свое время устроившего «ДК» успешный перезапуск, и Дэвида Теннанта. Несравненный Десятый и так периодически возвращается в проект, когда ключи от ТАРДИС находятся не в самых надежных руках. Сейчас Теннант нужен «Доктору Кто» как никогда — в спецвыпусках актер сыграл Четырнадцатую версию Повелителя Времени.