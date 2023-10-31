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10 самых ожидаемых сериалов ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Проверка фактов
Проверка фактов

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Кадр из сериала «Корона».
Кадр из сериала «Весь невидимый нам свет».
Кадр из сериала «Буканьерки».
Кадр из сериала «Виновные».
Кадр из сериала «Проклятие».
Кадр из сериала «Убийство на краю света».
Кадр шестого сезона сериала «Корона».
Кадр из сериала «Джулия».
Кадр из сериала «Монарх»: Наследие монстров&quot;.
Кадр из сериала «Фарго».
Кадр из сериала «Доктор Кто».
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Спасение Земли от инопланетян, опасный мир монстров, захватывающее расследование и драма королевской семьи — рассказываем о 10 главных сериалах ноября.

«Весь невидимый нам свет», мини-сериал

Дата выхода: 2 ноября.
Страна: США.
Жанр: военный, драма, история.
Режиссер: Шон Леви.
В главных ролях: Ариа Миа Лоберти, Луис Хофман, Ларс Айдингер, Хью Лори, Марк Руффало, Якоб Диль.
Где смотреть: Netflix.

Кадр из сериала «Весь невидимый нам свет».

«Весь невидимый нам свет» сосредоточен на истории слепой французской девушки Мари-Лоры и немецкого солдата Вернера. Пути персонажей пересекаются в оккупированной Франции, когда они пытаются пережить разрушения Второй мировой войны.

В трейлере мини-сериала Мари-Лора и ее отец Даниэль Леблан бегут из оккупированного немцами Парижа с легендарным бриллиантом, чтобы тот не попал в руки нацистов.

«Буканьерки», 1-й сезон

Дата выхода: 8 ноября.
Страна: Великобритания.
Жанр: драма.
Режиссер: Шарлотта Риган, Ричард Сеньор, Сюзанна Уайт.
В главных ролях: Симона Кирби, Адам Джеймс, Франческа Корни, Сейлан Бакстер, Фенелла Вулгар.
Где смотреть: Apple TV+.

Кадр из сериала «Буканьерки».

«Мы должны просто стиснуть зубы и подумать о куче денег», — говорится в трейлере. Сюжет проекта разворачивается в 1870-е. «Буканьерки» рассказывает о группе богатых американских девушек, находящихся в поисках состоятельных английских мужей. Сериал описывает мир, где деньги сталкиваются с влиянием, а к старым секретам добавляются новые амбиции. Ранее эта история уже была адаптирована для BBC в 1995 году в формате мини-сериала. Пора показать новый взгляд.

«Виновные», 1-й сезон

Дата выхода: 8 ноября.
Страна: Великобритания.
Жанр: триллер, комедия, криминал.
Режиссер: Дж. Блэйксон, Клер Окли.
В главных ролях: Кирби Хауэлл-Батист, Нед Деннехи, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Мария Нэш, Джемма Артертон.
Где смотреть: Hulu.

Кадр из сериала «Виновные».

После успешного дела группа грабителей расходится, чтобы, завязав с преступным миром, начать жить новой жизнью, но через какое-то время прошлое настигает их: персонажей начинает преследовать убийца. Почему на них началась охота, зачем нужно было выжидать и смогут ли персонажи спасти и защитить друг друга?

«Проклятие», 1-й сезон

Дата выхода: 10 ноября.
Страна: США.
Жанр: комедия.
Режиссер: Нэйтан Филдер.
В главных ролях: Нэйтан Филдер, Бенни Сэфди, Эмма Стоун, Саманта Эшли, Оскар Авила.
Где смотреть: Paramount+.

Кадр из сериала «Проклятие».

Пара телеведущих пытается запустить новое шоу «Филантропия». Проект становится успешным, но молодожены не могут завести ребенка, поэтому начинают думать, что кто-то их проклял. После возникшего подозрения брак главных героев перестает быть безоблачным.

«Убийство на краю света», мини-сериал

Дата выхода: 14 ноября.
Страна: США.
Жанр: триллер, драма, детектив.
Режиссер: Зал Батманглидж, Брит Марлинг.
В главных ролях: Эмма Коррин, Харрис Дикинсон, Клайв Оуэн, Алиси Брага, Луис Канселми.
Где смотреть: Hulu.

Кадр из сериала «Убийство на краю света».

Детектив-любительница Дарби Харт приезжает в поместье миллиардера-затворника, где встречает еще восьмерых гостей. Вскоре одного из них находят мертвым. Дарби начинает расследование, чтобы не дать случиться следующему убийству.

«Корона», 6-й сезон

Дата выхода: 16 ноября.
Страна: Великобритания.
Жанр: драма, история, биография.
Режиссер: Бенджамин Карон, Филип Мартин, Джесика Хоббс и другие.
В главных ролях: Элизабет Дебики, Доминик Уэст, Имелда Стонтон, Джонатан Прайс, Лесли Мэнвилл.
Оценка IMDb: 8.6.
Оценка «Кинопоиска»: 8.3.
Где смотреть: Netflix.

Кадр шестого сезона сериала «Корона».

Финальный шестой сезон «Короны» поделен на две части — вторая выйдет 14 декабря. В первой покажут последствия развода Чарльза и Дианы, сумасшедшее поведение прессы по отношению к королевской семье и попытку принцессы Уэльской на фоне всего этого прийти к согласию с собой.

«Джулия», 2-й сезон

Дата выхода: 16 октября.
Страна: США.
Жанр: драма, биография.
Режиссер: Эрика Дантон, Скотт Эллис, Дженэ Ламарк и другие.
В главных ролях: Сара Ланкашир, Чарли Тьюрстон, Дэвид Хайд Пирс, Биби Ньювирт, Фрэн Кранц.
Оценка IMDb: 8.3.
Оценка «Кинопоиска»: 8.1.
Где смотреть: Max.

Кадр из сериала «Джулия».

Сериал о том, как бывшая сотрудница разведки научила готовить всю Америку, разменял второй сезон. В продолжении проекта главной героине придется столкнуться с последствиями популярности, которую обрела она и ее кулинарное шоу.

«Монарх: Наследие монстров», 1-й сезон

Дата выхода: 17 ноября.
Страна: США, Япония.
Жанр: фантастика, боевик, приключения.
Режиссер: Майрзи Алмас, Джулиан Холмс, Хироми Камата и другие.
В главных ролях: Кристофер Хейердал, Мари Ямамото, Кеко Саито, Доминик Типпер, Сета Цудзи, Курт Рассел.
Где смотреть: Apple TV+.

Кадр из сериала «Монарх»: Наследие монстров".

После битвы между Годзиллой и титанами, сравнявшей Сан-Франциско с землей, человечество сталкивается с шокирующей реальностью: монстры существуют. Сериал расскажет о семье, узнающей о наследии своих предков. Героям предстоит раскрыть тайны, которые связывают их с секретной организацией «Монарх».

«Фарго», 5-й сезон

Дата выхода: 21 ноября.
Страна: США.
Жанр: триллер, драма, криминал.
Режиссер: Ной Хоули, Майкл Аппендаль, Дана Гонсалес и другие.
В главных ролях: Джуно Темпл, Джон Хэмм, Дженнифер Джейсон Ли, Джо Кири, Ламорн Моррис, Рича Мурджани.
Оценка IMDb: 8.9.
Оценка «Кинопоиска»: 8.4.
Где смотреть: FX.

Кадр из сериала «Фарго».

На первый взгляд типичная домохозяйка Дороти Лайон оказывается тигрицей и волком в овечьей шкуре, готовой без сомнений дать отпор любому обидчику. Герои пятого сезона столкнутся с двумя вопросами: «Когда похищение ребенка не считается похищением?» и «Что если твоя жена — не твоя жена?».

«Доктор Кто», спецвыпуски перед 14-м сезоном

Дата выхода: 25 ноября.
Страна: Великобритания.
Жанр: фантастика, драма, комедия, приключения, семейный.
Режиссер: Рейчел Тэлалей, Том Кингсли, Чания Баттон.
В главных ролях: Дэвид Теннант, Кэтрин Тейт, Нил Патрик Харрис, Джемма Редгрейв, Шути Гатва, Ясмин Финни.
Оценка IMDb: 8.6.
Оценка «Кинопоиска»: 8.6.
Где смотреть: Disney+.

Кадр из сериала «Доктор Кто».

«Доктор Кто» переживает период эпичных возвращений. Сериал снова собрал под своим крылом шоураннера Рассела Т. Дэвиса, в свое время устроившего «ДК» успешный перезапуск, и Дэвида Теннанта. Несравненный Десятый и так периодически возвращается в проект, когда ключи от ТАРДИС находятся не в самых надежных руках. Сейчас Теннант нужен «Доктору Кто» как никогда — в спецвыпусках актер сыграл Четырнадцатую версию Повелителя Времени.

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