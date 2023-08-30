Что смотреть этой осенью: главные сериальные премьеры

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Совсем недавно стартовали новые сезоны таких популярных проектов, как «Убийства в одном здании», «Миллиарды» и «Рагнарек», а вселенная «Звездных войн» обзавелась новым шоу «Асока».
Рассказываем, какие еще сериалы выйдут в ближайшее время: несмотря на непрекращающиеся голливудские забастовки, список осенних премьер выглядит внушительным.
Дата премьеры: 10 сентября.
Платформа: AMC.
Культовая постапокалиптическая сага «Ходячие мертвецы» продолжает «обрастать» спин-оффами. Новый проект сосредоточится на судьбе опытного охотника Дэрила Диксона, к роли которого вернется Норман Ридус. Также в кадре появятся француженка Клеманс Поэзи («Залечь на дно в Брюгге», «Довод»), британец Адам Нагаитис («Чернобыль», «Последняя дуэль») и многие другие.
Новые серии забросят главного героя во Францию, откуда он попытается вернуться домой. В июле было анонсировано, что шоу получит второй сезон.
Дата премьеры: 22 сентября.
Платформа: Peacock.
Мини-сериал станет приквелом к франшизе «Джон Уик». Фильмы с Киану Ривзом переносили зрителей в Японию, Италию, Францию и другие страны, но одна локация оставалась неизменной. Речь идет о нью-йоркской гостинице «Континенталь», на территории которой и развернется действие нового проекта.
Зрители познакомятся с предысторией отеля для наемников: три полуторачасовых эпизода расскажут о преступном мире 1970-х. В образе управляющего предстанет оскароносный Мел Гибсон.
Дата премьеры: 29 сентября.
Платформа: Amazon Prime Video.
Еще один релиз, основанный на популярном шоу, — это спин-офф «Пацанов», четвертый сезон которых отложен на неопределенный срок из-за голливудских забастовок. Грядущий супергеройский сериал расскажет о колледже, где учатся молодые люди со сверхспособностями. Его студентам придется сойтись в битве за лучшие контракты страны.
Одного из персонажей сыграл Патрик Шварцнеггер («Лестница»). Любопытно, что изначально сын Арнольда Шварцнеггера проходил пробы в оригинальный проект, но впоследствии продюсеры предложили ему роль в «Поколении «Ви».
Дата премьеры: 12 октября.
Платформа: Netflix.
Майк Флэнаган продолжает развивать на Netflix собственную хоррор-вселенную: вслед за такими успешными сериалами, как «Призрак дома на холме», «Призраки усадьбы Блай», «Полуночная месса» и «Клуб полуночников», режиссер возвращается с вольной адаптацией нескольких рассказов Эдгара Аллана По.
В новом шоу засветились актеры, уже знакомые зрителям по предыдущим проектам Флэнагана: Карла Гуджино, Кейт Сигел, Зак Гилфорд, Генри Томас и другие. Одну из ролей исполнил звезда саги «Звездные войны» Марк Хэмилл.
Дата премьеры: 2 ноября.
Платформа: Netflix.
За экранизацию одноименного романа американского писателя Энтони Дорра взялся Шон Леви («Ночь в музее», «Живая сталь», «Очень странные дела»), а среди сценаристов значится автор «Острых козырьков» Стивен Найт.
Действие исторической драмы развернется во время Второй мировой войны. Главными героями станут слепая французская девочка и заброшенный на фронт 16-летний мальчишка из Германии. В актерском составе значатся Марк Руффало («Зодиак», «Остров проклятых») и Хью Лори («Доктор Хаус»).
Дата премьеры: 1 сентября.
Платформа: Amazon Prime Video.
Фэнтези-сериал является адаптацией одноименного цикла книг Роберта Джордана. В центре сюжета — юноши, на которых начинает охоту Темный и его приспешники. Сопроводить героев в безопасное место берется Морейн Дамодред из женского ордена «Айз Седай», роль которой исполнила Розамунд Пайк («Гордость и предубеждение», «Исчезнувшая»).
На фоне благосклонных отзывов незадолго до выхода второго сезона «Колесо времени» официально продлили на третий.
Дата премьеры: 13 сентября.
Платформа: Apple TV+.
Алекс Леви и Брэдли Джексон снова в кадре! Напомним, что суперзвезды американского телевидения Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун играют соведущих утренней программы, которым в новых сериях предстоит столкнуться с корпоративным титаном в исполнении Джона Хэмма («Безумцы», «Благие знамения»), а также продолжить разбираться с личными и профессиональными проблемами.
В копилке «Утреннего шоу» Премия гильдии киноактеров (Дженнифер Энистон), «Эмми» (Билли Крудап) и несколько номинаций на «Золотой глобус».
Дата премьеры: 20 сентября.
Платформа: FX.
Еще один громкий камбэк — новый сезон популярной хоррор антологии. Двенадцатая глава «Американской истории ужасов» получила подзаголовок «Деликатный»: в ее основу лег роман Даниэль Валентайн о женщине, убежденной, что некие зловещие силы мешают ей забеременеть.
Главную роль вновь исполнила звезда саги Эмма Робертс. В съемках также приняли участие супермодель Кара Делевинь («Отряд самоубийц») и светская львица Ким Кардашьян («Семейство Кардашьян»).
Дата премьеры: 5 октября.
Платформа: Netflix.
Французская криминальная драма, вышедшая в 2021 году, имела оглушительный успех и даже претендовала на «Золотой глобус» в категориях «Лучший драматический сериал» и «Лучшая мужская роль на ТВ (драма)».
Два с половиной года спустя зрители наконец-то получат продолжение истории Ассана Диопа, вдохновленного главным героем романов Мориса Леблана по имени Арсен Люпен. Ведущую роль по-прежнему исполнит звезда фильма «1+1» Омар Си.
Дата премьеры: 6 октября.
Платформа: Disney+.
Один из самых высокооцененных проектов Marvel последних лет вернет на экраны бога обмана и коварства в исполнении Тома Хиддлстона. Действие второго сезона развернется почти сразу же после событий первого.
На сей раз Локи предстоит путешествие по различным измерениям мультивселенной, чтобы исправить поврежденную временную линию и найти Сильви. Зрители вновь увидят Оуэна Уилсона в роли напарника Локи, а среди новичков — Ке Хюи Кан, получивший в этом году «Оскар» за ленту «Все везде и сразу».
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