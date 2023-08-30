Что смотреть этой осенью: главные сериальные премьеры

Совсем недавно стартовали новые сезоны таких популярных проектов, как «Убийства в одном здании», «Миллиарды» и «Рагнарек», а вселенная «Звездных войн» обзавелась новым шоу «Асока».

Рассказываем, какие еще сериалы выйдут в ближайшее время: несмотря на непрекращающиеся голливудские забастовки, список осенних премьер выглядит внушительным.

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Новые сезоны

Новые проекты

Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон

Дата премьеры: 10 сентября.

Платформа: AMC.

Культовая постапокалиптическая сага «Ходячие мертвецы» продолжает «обрастать» спин-оффами. Новый проект сосредоточится на судьбе опытного охотника Дэрила Диксона, к роли которого вернется Норман Ридус. Также в кадре появятся француженка Клеманс Поэзи («Залечь на дно в Брюгге», «Довод»), британец Адам Нагаитис («Чернобыль», «Последняя дуэль») и многие другие.

Фото Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Новые серии забросят главного героя во Францию, откуда он попытается вернуться домой. В июле было анонсировано, что шоу получит второй сезон.

Континенталь

Дата премьеры: 22 сентября.

Платформа: Peacock.

Мини-сериал станет приквелом к франшизе «Джон Уик». Фильмы с Киану Ривзом переносили зрителей в Японию, Италию, Францию и другие страны, но одна локация оставалась неизменной. Речь идет о нью-йоркской гостинице «Континенталь», на территории которой и развернется действие нового проекта.

Фото Кадр из сериала «Континенталь»

Зрители познакомятся с предысторией отеля для наемников: три полуторачасовых эпизода расскажут о преступном мире 1970-х. В образе управляющего предстанет оскароносный Мел Гибсон.

Поколение «Ви»

Дата премьеры: 29 сентября.

Платформа: Amazon Prime Video.

Еще один релиз, основанный на популярном шоу, — это спин-офф «Пацанов», четвертый сезон которых отложен на неопределенный срок из-за голливудских забастовок. Грядущий супергеройский сериал расскажет о колледже, где учатся молодые люди со сверхспособностями. Его студентам придется сойтись в битве за лучшие контракты страны.

Фото Кадр из сериала «Поколение «Ви»

Одного из персонажей сыграл Патрик Шварцнеггер («Лестница»). Любопытно, что изначально сын Арнольда Шварцнеггера проходил пробы в оригинальный проект, но впоследствии продюсеры предложили ему роль в «Поколении «Ви».

Падение дома Ашеров

Дата премьеры: 12 октября.

Платформа: Netflix.

Майк Флэнаган продолжает развивать на Netflix собственную хоррор-вселенную: вслед за такими успешными сериалами, как «Призрак дома на холме», «Призраки усадьбы Блай», «Полуночная месса» и «Клуб полуночников», режиссер возвращается с вольной адаптацией нескольких рассказов Эдгара Аллана По.

Фото Кадр из сериала «Падение дома Ашеров»

В новом шоу засветились актеры, уже знакомые зрителям по предыдущим проектам Флэнагана: Карла Гуджино, Кейт Сигел, Зак Гилфорд, Генри Томас и другие. Одну из ролей исполнил звезда саги «Звездные войны» Марк Хэмилл.

Весь невидимый нам свет

Дата премьеры: 2 ноября.

Платформа: Netflix.

За экранизацию одноименного романа американского писателя Энтони Дорра взялся Шон Леви («Ночь в музее», «Живая сталь», «Очень странные дела»), а среди сценаристов значится автор «Острых козырьков» Стивен Найт.

Фото Кадр из сериала «Весь невидимый нам свет»

Действие исторической драмы развернется во время Второй мировой войны. Главными героями станут слепая французская девочка и заброшенный на фронт 16-летний мальчишка из Германии. В актерском составе значатся Марк Руффало («Зодиак», «Остров проклятых») и Хью Лори («Доктор Хаус»).

Новые сезоны

Колесо времени

Дата премьеры: 1 сентября.

Платформа: Amazon Prime Video.

Фэнтези-сериал является адаптацией одноименного цикла книг Роберта Джордана. В центре сюжета — юноши, на которых начинает охоту Темный и его приспешники. Сопроводить героев в безопасное место берется Морейн Дамодред из женского ордена «Айз Седай», роль которой исполнила Розамунд Пайк («Гордость и предубеждение», «Исчезнувшая»).

Фото Кадр из сериала «Колесо времени»

На фоне благосклонных отзывов незадолго до выхода второго сезона «Колесо времени» официально продлили на третий.

Утреннее шоу

Дата премьеры: 13 сентября.

Платформа: Apple TV+.

Алекс Леви и Брэдли Джексон снова в кадре! Напомним, что суперзвезды американского телевидения Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун играют соведущих утренней программы, которым в новых сериях предстоит столкнуться с корпоративным титаном в исполнении Джона Хэмма («Безумцы», «Благие знамения»), а также продолжить разбираться с личными и профессиональными проблемами.

Фото Кадр из сериала «Утреннее шоу»

В копилке «Утреннего шоу» Премия гильдии киноактеров (Дженнифер Энистон), «Эмми» (Билли Крудап) и несколько номинаций на «Золотой глобус».

Американская история ужасов

Дата премьеры: 20 сентября.

Платформа: FX.

Еще один громкий камбэк — новый сезон популярной хоррор антологии. Двенадцатая глава «Американской истории ужасов» получила подзаголовок «Деликатный»: в ее основу лег роман Даниэль Валентайн о женщине, убежденной, что некие зловещие силы мешают ей забеременеть.

Фото Кадр из трейлера к сериалу «Американская история ужасов»

Главную роль вновь исполнила звезда саги Эмма Робертс. В съемках также приняли участие супермодель Кара Делевинь («Отряд самоубийц») и светская львица Ким Кардашьян («Семейство Кардашьян»).

Люпен

Дата премьеры: 5 октября.

Платформа: Netflix.

Французская криминальная драма, вышедшая в 2021 году, имела оглушительный успех и даже претендовала на «Золотой глобус» в категориях «Лучший драматический сериал» и «Лучшая мужская роль на ТВ (драма)».

Фото Кадр из сериала «Люпен»

Два с половиной года спустя зрители наконец-то получат продолжение истории Ассана Диопа, вдохновленного главным героем романов Мориса Леблана по имени Арсен Люпен. Ведущую роль по-прежнему исполнит звезда фильма «1+1» Омар Си.

Локи

Дата премьеры: 6 октября.

Платформа: Disney+.

Один из самых высокооцененных проектов Marvel последних лет вернет на экраны бога обмана и коварства в исполнении Тома Хиддлстона. Действие второго сезона развернется почти сразу же после событий первого.

Фото Кадр из сериала «Локи»

На сей раз Локи предстоит путешествие по различным измерениям мультивселенной, чтобы исправить поврежденную временную линию и найти Сильви. Зрители вновь увидят Оуэна Уилсона в роли напарника Локи, а среди новичков — Ке Хюи Кан, получивший в этом году «Оскар» за ленту «Все везде и сразу».

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