Когда выйдет новый сезон «Очень странных дел» и стоит ли его ждать

Рассказываем, что известно о финале нашумевшего проекта.

«Очень странные дела» — один из главных феноменов поп-культуры 2010-х и первой половины 2020-х. На данный момент вышло четыре сезона сериала, а пятый должен стать последним. Поклонники с нетерпением ждут возможности увидеть, какой будет развязка шоу и как она ответит на фанатские теории, возникшие после предыдущих серий.

Почему важен пятый сезон

Сериал братьев Даффер в жанре фантастики с отсылками к кино и сериалам 1980-х достиг культового статуса сразу после выхода первого сезона в 2016 году. Детективный сюжет, обаятельные дети в главных ролях, психологизм, ностальгия по прошлому у тех, кто, как и Дафферы, застал 1980-е, — все это сработало и помогло затянуть аудиторию.

Каждый сезон «Очень странных дел» раскрывал новые детали о том, что происходило в загадочной научной лаборатории, расположившейся рядом с вымышленным городом Хокинс. Порой казалось, что главные герои наконец победили зло, но оно всегда возвращалось, и в пятом сезоне Одиннадцатую, Майка, шерифа Хоппера и других персонажей ждет финальная битва.

Кадр из сериала «Очень странные дела».

Ажиотаж вокруг финального сезона вызван не только популярностью самого шоу. Аудитория понимает, что братья Даффер не те люди, которые будут стремиться к счастливому концу. Как минимум хеппи-энд может достаться не всем, хотя пока в сериале в основном гибли второстепенные персонажи, пусть и очень симпатичные зрителям.

Кроме того, четвертый сезон оставил очень много клиффхэнгеров — сюжетных поворотов, оставивших арки некоторых героев недосказанными. Будь то неразрешенный любовный треугольник или жизнь на грани смерти — все это вызывает желание поскорее вернуться во вселенную «Очень странных дел».

Что сейчас известно про пятый сезон

Примерно год назад из интервью братьев Даффер было известно, что у них есть четкое понимание того, чем закончится сериал. Они прописали всю логику «Очень странных дел» еще во время подготовки первого сезона и сразу знали, что пятый сезон будет последним.

С другой стороны, сценарий к каждому сезону пишется непосредственно перед съемками и может дорабатываться в процессе. Вдобавок шоураннеры и студии стараются не выдавать спойлеров. Поэтому пока все, что известно про пятый сезон, — очень туманные и, возможно, ложные идеи.

Кадр из сериала «Очень странные дела».

Сейчас предполагается, что в пятом сезоне будет значительный скачок вперед во времени. Если раньше каждый сезон с точки зрения времени начинался практически после финала предыдущего, теперь ходят слухи, что между событиями четвертого и пятого может быть разрыв в несколько лет.

Кроме того, поклонники активно обсуждают вероятность смерти кого-то из главных героев, так как время от времени актеры намекают на это. Возможно, все эти разговоры со стороны команды «Очень странных дел» ведутся исключительно для удержания напряжения.

Когда выйдет пятый сезон

Дата выхода пятого сезона — одна из его главных загадок. В марте этого года Дэвид Харбор, исполнитель роли шерифа Хоппера, рассказал, что начало съемок назначено на июнь. Исходя из этого, можно было предположить, что новый сезон выйдет где-то в 2024 году.

Однако в производство «Очень странных дел» вмешалась забастовка сценаристов, которая сейчас продолжается в США. Пока неизвестно, когда она закончится, а значит, и невозможно прогнозировать, когда Дафферы смогут начать съемки, ведь по традиции сценарий дорабатывают во время съемок.

Тем не менее раньше или позже забастовка сценаристов закончится, и станет понятно, как она повлияла на производство «Очень странных дел». Возможно, Netflix и Дафферы все-таки смогут уложиться в изначальные сроки, и тогда пятый сезон все-таки выйдет в 2024 году.

Кадр из сериала «Очень странные дела».

Если график придется менять значительно, то, скорее всего, финал сериала выйдет уже в 2025 году. Дело в том, что у всех исполнителей ключевых ролей есть другие обязательства. Например, исполнитель роли Уилла Ноа Шнапп учится в колледже. Построить и согласовать график съемок нелегко, и необходимость составлять его заново может значительно подвинуть время работы съемочной группы.

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