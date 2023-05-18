Когда выйдет новый сезон «Очень странных дел» и стоит ли его ждать

18 мая, 08:00
«Очень странные дела» — один из главных феноменов поп-культуры 2010-х и первой половины 2020-х. На данный момент вышло четыре сезона сериала, а пятый должен стать последним. Поклонники с нетерпением ждут возможности увидеть, какой будет развязка шоу и как она ответит на фанатские теории, возникшие после предыдущих серий.
Сериал братьев Даффер в жанре фантастики с отсылками к кино и сериалам 1980-х достиг культового статуса сразу после выхода первого сезона в 2016 году. Детективный сюжет, обаятельные дети в главных ролях, психологизм, ностальгия по прошлому у тех, кто, как и Дафферы, застал 1980-е, — все это сработало и помогло затянуть аудиторию.
Каждый сезон «Очень странных дел» раскрывал новые детали о том, что происходило в загадочной научной лаборатории, расположившейся рядом с вымышленным городом Хокинс. Порой казалось, что главные герои наконец победили зло, но оно всегда возвращалось, и в пятом сезоне Одиннадцатую, Майка, шерифа Хоппера и других персонажей ждет финальная битва.
Ажиотаж вокруг финального сезона вызван не только популярностью самого шоу. Аудитория понимает, что братья Даффер не те люди, которые будут стремиться к счастливому концу. Как минимум хеппи-энд может достаться не всем, хотя пока в сериале в основном гибли второстепенные персонажи, пусть и очень симпатичные зрителям.
Кроме того, четвертый сезон оставил очень много клиффхэнгеров — сюжетных поворотов, оставивших арки некоторых героев недосказанными. Будь то неразрешенный любовный треугольник или жизнь на грани смерти — все это вызывает желание поскорее вернуться во вселенную «Очень странных дел».
Примерно год назад из интервью братьев Даффер было известно, что у них есть четкое понимание того, чем закончится сериал. Они прописали всю логику «Очень странных дел» еще во время подготовки первого сезона и сразу знали, что пятый сезон будет последним.
С другой стороны, сценарий к каждому сезону пишется непосредственно перед съемками и может дорабатываться в процессе. Вдобавок шоураннеры и студии стараются не выдавать спойлеров. Поэтому пока все, что известно про пятый сезон, — очень туманные и, возможно, ложные идеи.
Сейчас предполагается, что в пятом сезоне будет значительный скачок вперед во времени. Если раньше каждый сезон с точки зрения времени начинался практически после финала предыдущего, теперь ходят слухи, что между событиями четвертого и пятого может быть разрыв в несколько лет.
Кроме того, поклонники активно обсуждают вероятность смерти кого-то из главных героев, так как время от времени актеры намекают на это. Возможно, все эти разговоры со стороны команды «Очень странных дел» ведутся исключительно для удержания напряжения.
Дата выхода пятого сезона — одна из его главных загадок. В марте этого года Дэвид Харбор, исполнитель роли шерифа Хоппера, рассказал, что начало съемок назначено на июнь. Исходя из этого, можно было предположить, что новый сезон выйдет где-то в 2024 году.
Однако в производство «Очень странных дел» вмешалась забастовка сценаристов, которая сейчас продолжается в США. Пока неизвестно, когда она закончится, а значит, и невозможно прогнозировать, когда Дафферы смогут начать съемки, ведь по традиции сценарий дорабатывают во время съемок.
Тем не менее раньше или позже забастовка сценаристов закончится, и станет понятно, как она повлияла на производство «Очень странных дел». Возможно, Netflix и Дафферы все-таки смогут уложиться в изначальные сроки, и тогда пятый сезон все-таки выйдет в 2024 году.
Если график придется менять значительно, то, скорее всего, финал сериала выйдет уже в 2025 году. Дело в том, что у всех исполнителей ключевых ролей есть другие обязательства. Например, исполнитель роли Уилла Ноа Шнапп учится в колледже. Построить и согласовать график съемок нелегко, и необходимость составлять его заново может значительно подвинуть время работы съемочной группы.
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