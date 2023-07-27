Чего ждать от нового сезона сериала «Благие знамения»

Уже в эту пятницу, 28 июля, зрители увидят продолжение популярного британского сериала, в основу которого лег одноименный роман Нила Геймана и Терри Пратчетта. «Благие знамения» возвращаются на экраны спустя четыре года после выхода первого сезона. Рассказываем, чего ждать от новых серий.

О чем сериал

Юмористический фэнтези-роман «Благие знамения» вышел в свет в 1990 году. Это совместный проект двух британских писателей — Нила Геймана и Терри Пратчетта. Гейман известен по таким произведениям, как «Звездная пыль», «Американские боги» и «Песочный человек», а перу Пратчетта принадлежит цикл «Плоский мир», в который входит 41 роман и несколько рассказов.

В центре сюжета — демон Кроули и ангел Азирафаэль, которые решают объединить усилия, чтобы предотвратить Армагеддон. Дело в том, что оба слишком привыкли к своей размеренной жизни на Земле и не готовы распрощаться с ней в финальной битве между силами ада и рая.

Фото Кадр из сериала «Благие знамения»

В конце девяностых за экранизацию книги взялся американский режиссер Терри Гиллиам («12 обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»). Азирафаэля должен был сыграть Робин Уильямс, а Кроули — Джонни Депп. Однако продюсеры не оценили идею снять забавный фильм об Антихристе и конце света сразу же после 11 сентября.

Впоследствии попытки перенести роман на экраны омрачились смертью Терри Пратчетта в 2015 году. Нил Гейман отказывался приниматься за сценарий в одиночку, но его коллега, предвидя подобное, заранее написал письмо, в котором дал добро на продолжение работы. В итоге в мае 2019 года состоялась премьера первого сезона «Благих знамений». Сериал получил в основном положительные отзывы и снискал любовь зрителей: его рейтинг на «Кинопоиске» составляет 7,8, а на IMDb — 8.

Фото Кадр из сериала «Благие знамения»

Кто работает над сериалом

Проект создается под чутким руководством одного из авторов книги: Нил Гейман взял на себя обязанности шоураннера сериала и выступил в качестве одного из авторов сценария. Режиссером всех эпизодов (по шесть — в каждом сезоне) значится Дуглас Маккиннон, который успел поработать над такими телехитами, как «Доктор Кто», «Шерлок» и «Детективное агентство Дирка Джентли».

Главными звездами «Благих знамений» стали Майкл Шин и Дэвид Теннант. Шин знаком зрителям по франшизе «Сумерки», сериалу «Мастера секса» и фильмам «Пассажиры» и «Полночь в Париже». Теннант, известный по роли Десятого Доктора, также засветился в ленте «Гарри Поттер и Кубок огня» и сериале «Джессика Джонс» по комиксам Marvel.

Фото Кадр из сериала «Благие знамения»

Остальной каст первого сезона выглядит не менее впечатляющим: Джон Хэмм («Безумцы»), Шан Брук («Шерлок», «Дом Дракона»), Адриа Архона («Андор»), Джек Уайтхолл («Непутевая учеба»), Ник Офферман («Одни из нас»). Кроме того, четырех всадников Апокалипсиса, разъезжающих по миру на байках, сыграли Мирей Инос («Убийство»), Брайан Кокс («Наследники»), Юсуф Гейтвуд («Академия «Амбрелла») и Лурдес Фаберес («Песочный человек»), а Бога озвучила трехкратная лауреатка «Оскара» за лучшую женскую роль Фрэнсис Макдорманд («Фарго», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Земля кочевников»).

Фото Кадр из сериала «Благие знамения»

Чего ждать от второго сезона

В отличие от многих шоу, которые получают продолжение задолго до финала текущего сезона, новость о работе над следующей главой «Благих знамений» появилась только в 2021 году. Сообщается, что новые серии будут основаны на так и не вышедшем сиквеле романа: на сей раз Кроули и Азирафаэлю, вернувшимся к своей привычной жизни после предотвращения Апокалипсиса, предстоит помочь потерявшему память архангелу Гавриилу.

К своим ролям вернутся Дэвид Теннант, Мартин Шин и Джон Хэмм. Кроме того, в продолжении появятся несколько уже знакомых второстепенных персонажей, а часть актеров из первого сезона во втором перевоплотится в совершенно новых героев: так, например, Миранда Ричардсон (Рита Скитер из франшизы о Гарри Поттере) из медиума Мадам Трейси превратилась в демона по имени Шакс, и именно она займет место Кроули после того, как тот был изгнан из ада.

Фото Кадр из сериала «Благие знамения»

В новых эпизодах также снялись сын и тесть Дэвида Теннанта: Тай Теннант («Дом Дракона») и Питер Дэвисон (Пятый Доктор из сериала «Доктор Кто»). Однако об их персонажах пока ничего не известно.

Напомним, что все шесть серий нового сезона «Благих знамений» выйдут уже в эту пятницу, 28 июля.

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