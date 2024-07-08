«Дракарис!»: обзор 4 серии 2 сезона сериала «Дом дракона»

Вышла четвертая серия второго сезона «Дома дракона», в которой наконец показали, чем так страшна открытая конфронтация двух ветвей дома Таргариенов, прозванная в народе Вестероса как «Танец драконов». Новый эпизод начинается медленно разгоняется, и кажется, что будет состоять преимущественно из длинных диалогов, происходящих в темных помещениях. Но концовка серии расставляет все по своим местам и демонстрирует (пока что) самую масштабную схватку драконов во всем сериале.

Что произошло в 4 серии 2 сезона «Дома дракона»

После того, как Рейнира тайно посетила Алисенту в конце предыдущей серии, последнюю начинают одолевать сомнения в правильности трактовки последних слов короля Визериса. В поисках истины не помогает ей и великий мейстер Орвиль, служивший еще покойному монарху. Впрочем, он посетил королеву-мать не просто так. Орвиль лично сварил и принес для Алисенты лунный чай, способный прервать беременность.

Тем временем Эймонд Таргариен совместно с Кристоном Колем разрабатывает планы захватов новых территорий за спиной у короля, что невероятно раздражает Эйгона. Раздражение усиливают и последующие слова его матери. Алисента заявляет, что ее сидящий на троне сын вместе с короной не обрел мудрости и должен больше прислушиваться к совету, члены которого заслужили свои места. На вопрос, что же тогда ему делать, мать отвечает — «ничего».

Сторона «зеленых» (Алисенты и ее детей — Прим.Ред.) переходит к активным действиям, но десница и брат короля сговариваются. Вместо осады Харренхола они решают направить войска на захват замка Грачиный Приют — это дом Стонтонов, которые поддержали притязания Рейниры на трон.

Кристон Коль продолжает свою кампанию по поиску сторонников, попутно казня несогласных и завоевывая себе недобрую славу. Впрочем, начать осаду небольшого Грачиного Приюта ему это не помешало, тем более, что в распоряжении командующего королевской стражей были не только обычные солдаты.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Деймон Таргариен, находящийся в Харренхолле, тем временем пребывает в плену видений и кошмарных снов, которые напоминают ему о темных уголках его души. Принцу видится, как он собственноручно отрубает голову еще молодой Рейнире, а позднее, преследуя свою одноглазую версию, встречает загадочную девушку-бастарда по имени Алис Риверс.

Тем временем Рейнира возвращается на Драконий камень и дает добро на использование в военных целях главного оружия Вестероса — драконов. На помощь Стонтонам отправляется принцесса Рейнис, наездница крупнейшего ящера в войске королевы — Мелеис.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Кажется, что появление такой грозной силы на поле боя должно полностью развеять планы Кристона Коля по захвату замка, но сражение принесет еще пару сюрпризов. Одним из них станет незапланированное появление на поле боя самого короля Эйгона II. Правитель, недовольный тем, что его подданные строят планы без его ведома, а также ущемленный словами матери, решает лично принять участие в сражении. Впрочем, король проигрывает в опыте своей тете Рейнис, а его дракон Солнечный ветер уступает в размерах Мелеис.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Но воздушный бой Таргариенов не ограничилась дуэлью двух всадников, в которой сидящий на троне Эйгон почти сразу умудрился уступить. Ранее сговорившиеся Кристон Коль и Эймонд Таргариен планировали использовать дракона Вхагар для захвата замка Грачиный Приют. Размеры старой драконицы брата короля настолько велики, что ни один из ныне живущих ящеров не может тягаться с ней.

И тут стоит напомнить, что отношения братьев далеки от идеальных: Эйгон регулярно унижает своего младшего родственника, а Эймонд всегда рад отплатить той же монетой. Сначала он неуважительно общается с королем во время совета, а во время битвы, кажется, готов принести в жертву своего правителя, пытаясь сжечь сцепившихся Мелеис и Солнечного огня. И если опытная Рейнис смогла избежать катастрофических последствий первого нападения Вхагар, то Эйгон II оказывается не таким искушенным наездником.

Впрочем, даже опыт сторонницы Рейниры, в свое время чуть не ставшей королевой, не спасает ее от разрушительной мощи дракона племянника. Вхагар убивает Мелеис, а Рейнис погибает в битве, упав на замок вместе со своим крылатым ящером. Король Эйгон переживает битву, но вот насколько сильные травмы он получил и сможет ли оправиться, остается неизвестным.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Какой получилась 4 серия 2 сезона «Дома дракона»

«Дом дракона» наконец-то расправляет свои крылья и переносит добрую половину действия на свежий воздух, правда, заполняя его запахом крови и горелой плоти. Финальное сражение драконов действительно выглядит захватывающе и полностью оправдывает название, данной гражданской войне в Вестеросе.

При этом битва крылатых существ демонстрирует и весь ужас, который приносит подобный конфликт, подтверждая опасения Рейниры, до последнего пытавшейся его избежать. Для драконьих наездников обычные люди лишь пешки. Когда драконица Вхагар падает на поле боя, она накрывает своей тушей добрую половину участников битвы. Впрочем, и сам Эймонд Таргариен абсолютно не считается с жизнью обычного люда, фактически шагая по головам своих солдат, сидя на крылатом звере.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Но и в темных коридорах замков все еще творятся важные дела. Ларис Стронг, занимающий пост мастера над шептунами, ведет свою игру, замечая абортное снадобье на столе у королевы. Мать короля Алисента Хайтауэр, похоже, начинает сомневаться в своих взглядах на ситуацию. А советники Рейниры разобщены и не могут прийти к согласию, проводя большую часть своих собраний в словесных перепалках. Даже старший сын претендентки на трон Джекейрис Веларион не во всем может принять взгляды Рейниры и постоянно рвется в бой.

Когда выйдет 5 серия 2 сезона «Дома дракона»

Половина второго сезона «Дома дракона» уже позади, и, похоже, обещания создателей о сражениях невероятных масштабов начинают сбываться. Если судить по книге Джорджа Р.Р. Мартина «Пламя и кровь», выступающей первоисточником для сериала, впереди зрителей ждут еще более масштабные столкновения.

Фото Кадр из сериала «Дом дракона»

Впрочем, неизвестно, что именно из грядущих событий зрители увидят в этом сезоне, а что перенесут в третий. В любом случае, все те, кто ждал «Дом дракона» из-за сражений крылатых ящеров, не уйдут обиженными и вдоволь насладятся боем красного, золотого и серо-зеленого драконов Таргариенов. Ну а пятый эпизод выйдет 15 июля в 4.00 утра по московскому времени.