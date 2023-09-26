Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

Каким получился финальный сезон сериала «Половое воспитание»

Алиса Бондаренко
Киноман
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Кадр из сериала «Половое воспитание».
Кадр из сериала «Половое воспитание».
Кадр из сериала «Половое воспитание».
Кадр из сериала «Половое воспитание».
Кадр из сериала «Половое воспитание».
Кадр из сериала «Половое воспитание».
Кадр из сериала «Половое воспитание».
Кадр из сериала «Половое воспитание».
1/8
Telegram Дзен

Сериал «Половое воспитание» вышел на экраны в 2019 году, а 21 сентября на Netflix появился его заключительный, четвертый сезон.

Действие новых серий покидает стены школы «Мурдейл», которую закрыли из-за громкого скандала и отсутствия финансирования в конце прошлого сезона. Теперь ученики нашумевшей школы вынуждены искать новые учебные заведения.

Кадр из&nbsp;мультсериала &laquo;Рик и&nbsp;Морти&raquo;. 7 сезон «Рика и Морти»: все, что известно о продолжении мультсериала

Большая часть основных героев поступает в кардинально отличающийся от предыдущего места учебы колледж «Кавендиш»: в нем царит свобода самовыражения и принятия себя, а власть сосредоточена не в руках строгого директора и учителей, а отдана ученикам. Здесь нет деления по успеваемости, ведь, как говорят одной из героинь, «если может один — то может и другой», все принимают особенности друг друга, занимаются йогой и заботятся об экологии — мечта любого зумера.

Кадр из сериала «Половое воспитание».

Несмотря на всю открытость нового места учебы, главный герой сериала — Отис Милборн — сталкивается с проблемами. Как известно, раньше он был звездой сексологии среди учеников «Мурдейла», только вот в утопическом «Кавендише» это место уже занято, причем у его конкурента организовано все не в пример профессиональнее. Несмотря на это Отис решает бороться за место под солнцем, ведь первым, оригинальным школьным консультантом считается именно он.

В новом сезоне авторы поднимают темы, которые редко встречаются в других подростковых сериалах, но могут быть знакомы подросткам со всего мира: развод родителей, смена школы, харрасмент, уход за младенцем, отношения на расстоянии.

Кадр из сериала «Половое воспитание».

Что изменилось в новом сезоне

Вслед за изменением места действия поменялась и интонация сериала. Новый сезон больше не концентрируется на мелких проблемах героев и познании себя. Если раньше Отис в основном проводил консультации по неловким проблемам половых отношений подростков, то теперь персонажи взрослеют, и их проблемы становятся более комплексными — с ними не разобраться с помощью одной беседы.

Кадр со&nbsp;съемок сериала &laquo;Псих&raquo;. 5 лучших оригинальных сериалов more.tv

У главного героя, помимо профессиональных неурядиц, все непросто и в других сферах жизни. Отношения на расстоянии с уехавшей на учебу в Америку девушкой Мэйв не складываются, мать после рождения второго ребенка переживает депрессию и не может участвовать в жизни сына, а эксцентричный друг Эрик находит в «Кавендише» новых друзей, во многом более близких по духу, чем скромный Отис.

Кадр из сериала «Половое воспитание».

Кроме Отиса не меньше проблем переживают и другие герои. Мэйв учится писательскому мастерству и сталкивается с препятствиями, а дело осложняется трагическими семейными событиями. Эрик встает перед выбором между церковной общиной и принятием себя, а Эйми ищет свои таланты, пытается осознать травмы прошлого и жить дальше.

Новое место учебы в корне меняет жизнь звезды «Мурдейла» Руби, которая остается и без друзей, и без привычного пьедестала. Вдобавок она встречает человека, который нанес ей одну из главных травм детства — и собирается отомстить. Джексон переживает из-за здоровья, попутно открывая тайны своей необычной семьи, а Адам устраивается работать на ферму, пытается наладить отношения с отцом и понять, что каждый достоин любви и второго шанса.

Кадр из сериала «Половое воспитание».

Увы, не все герои перекочевали в новый сезон проекта Netflix, но концентрация на нескольких основных персонажах позволила авторам подробнее раскрыть проблемы и грамотно завершить важные сюжетные линии сериала.

Новые же герои сериала, яркие и свободные ученики «Кавендиша», вместе со своими проблемами становятся скорее стимулом для раскрытия главных действующих лиц. Некоторые из них и вовсе выполняют сугубо сюжетные функции, но большего от них и не ждешь, а с поставленными задачами герои справляются прекрасно.

Кадр из сериала «Половое воспитание».

Чем закончился сериал

Сериал больше не концентрируется на проблемах сексуальности подростков, авторы почти отказались от коротких и смешных зарисовок, ставших одной из визитных карточек проекта. Сексуальное воспитание обращается к более сложным темам. Ведь и среди учеников прогрессивного «Кавендиша» встречаются абьюзеры, за токсичным позитивом может скрываться игнорирование проблем людей с особенностями развития, а люди, оказывающие психологическую помощь, тоже сталкиваются с проблемами и скрывают темные пятна своей биографии.

Кадр из сериала «Половое воспитание».

Авторам удалось избежать приторно-сладкой концовки. Последние две серии четвертого сезона полностью посвящены закрытию всех сюжетных веток, и зритель не получит вала розовых пони и счастливых объятий. Все события имеют закономерный, во многом житейский и настолько правдоподобный, насколько это позволяет формат, финал.

Каждый герой проходит арку взросления и принятия себя, а последняя серия и вовсе раскрывает важную в подростковом социуме тему суицида и не показывает свершившееся спасение персонажа как подвиг, дарующий безоблачное будущее. Мы видим, что такие вещи не проходят бесследно и что работа над пониманием и принятием себя — это тяжелый труд, который не может окончиться резким хеппи-эндом.

Кадр из&nbsp;сериала &laquo;Континенталь&raquo;. Что известно о сериале «Континенталь» — спин-оффе «Джона Уика»

Последний сезон «Полового воспитания», несмотря на разительные перемены, получился, пожалуй, лучше третьей части сериала. За восемь серий герои действительно меняются и растут над собой, взрослеют и будто бы наконец вступают во взрослую жизнь с пониманием того, кто они и куда следует идти. Многие из персонажей столкнутся с потерями и травмами разной степени тяжести, но все это направит их на путь осознания себя, по которому нелегко будет идти: независимо от того, писательская ли это карьера или работа на ферме.

Кадр из сериала «Половое воспитание».

Безусловно, было бы приятно видеть в финале счастливые лица уже родных героев и радоваться, что все цели, поставленные в далеком первом сезоне, достигнуты. Но авторы сериала понимают, что реальный мир работает по-другому, и порой найти себя гораздо важнее, чем найти счастье. Хорошо, что все заканчивается именно так, с кисло-сладким ощущением светлой грусти, но теплотой от будущих свершений, ждущих каждого из героев на их нелегком пути.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Сериалы
0
Читайте также
Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении
Российская система ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью
США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«И просто так»: чем закончился 2 сезон и когда выйдет новый

8 научно-фантастических фильмов, одобренных учеными