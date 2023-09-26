Каким получился финальный сезон сериала «Половое воспитание»

Сериал «Половое воспитание» вышел на экраны в 2019 году, а 21 сентября на Netflix появился его заключительный, четвертый сезон.

Действие новых серий покидает стены школы «Мурдейл», которую закрыли из-за громкого скандала и отсутствия финансирования в конце прошлого сезона. Теперь ученики нашумевшей школы вынуждены искать новые учебные заведения.

Большая часть основных героев поступает в кардинально отличающийся от предыдущего места учебы колледж «Кавендиш»: в нем царит свобода самовыражения и принятия себя, а власть сосредоточена не в руках строгого директора и учителей, а отдана ученикам. Здесь нет деления по успеваемости, ведь, как говорят одной из героинь, «если может один — то может и другой», все принимают особенности друг друга, занимаются йогой и заботятся об экологии — мечта любого зумера.

Кадр из сериала «Половое воспитание».

Несмотря на всю открытость нового места учебы, главный герой сериала — Отис Милборн — сталкивается с проблемами. Как известно, раньше он был звездой сексологии среди учеников «Мурдейла», только вот в утопическом «Кавендише» это место уже занято, причем у его конкурента организовано все не в пример профессиональнее. Несмотря на это Отис решает бороться за место под солнцем, ведь первым, оригинальным школьным консультантом считается именно он.

В новом сезоне авторы поднимают темы, которые редко встречаются в других подростковых сериалах, но могут быть знакомы подросткам со всего мира: развод родителей, смена школы, харрасмент, уход за младенцем, отношения на расстоянии.

Кадр из сериала «Половое воспитание».

Что изменилось в новом сезоне

Вслед за изменением места действия поменялась и интонация сериала. Новый сезон больше не концентрируется на мелких проблемах героев и познании себя. Если раньше Отис в основном проводил консультации по неловким проблемам половых отношений подростков, то теперь персонажи взрослеют, и их проблемы становятся более комплексными — с ними не разобраться с помощью одной беседы.

У главного героя, помимо профессиональных неурядиц, все непросто и в других сферах жизни. Отношения на расстоянии с уехавшей на учебу в Америку девушкой Мэйв не складываются, мать после рождения второго ребенка переживает депрессию и не может участвовать в жизни сына, а эксцентричный друг Эрик находит в «Кавендише» новых друзей, во многом более близких по духу, чем скромный Отис.

Кадр из сериала «Половое воспитание».

Кроме Отиса не меньше проблем переживают и другие герои. Мэйв учится писательскому мастерству и сталкивается с препятствиями, а дело осложняется трагическими семейными событиями. Эрик встает перед выбором между церковной общиной и принятием себя, а Эйми ищет свои таланты, пытается осознать травмы прошлого и жить дальше.

Новое место учебы в корне меняет жизнь звезды «Мурдейла» Руби, которая остается и без друзей, и без привычного пьедестала. Вдобавок она встречает человека, который нанес ей одну из главных травм детства — и собирается отомстить. Джексон переживает из-за здоровья, попутно открывая тайны своей необычной семьи, а Адам устраивается работать на ферму, пытается наладить отношения с отцом и понять, что каждый достоин любви и второго шанса.

Кадр из сериала «Половое воспитание».

Увы, не все герои перекочевали в новый сезон проекта Netflix, но концентрация на нескольких основных персонажах позволила авторам подробнее раскрыть проблемы и грамотно завершить важные сюжетные линии сериала.

Новые же герои сериала, яркие и свободные ученики «Кавендиша», вместе со своими проблемами становятся скорее стимулом для раскрытия главных действующих лиц. Некоторые из них и вовсе выполняют сугубо сюжетные функции, но большего от них и не ждешь, а с поставленными задачами герои справляются прекрасно.

Кадр из сериала «Половое воспитание».

Чем закончился сериал

Сериал больше не концентрируется на проблемах сексуальности подростков, авторы почти отказались от коротких и смешных зарисовок, ставших одной из визитных карточек проекта. Сексуальное воспитание обращается к более сложным темам. Ведь и среди учеников прогрессивного «Кавендиша» встречаются абьюзеры, за токсичным позитивом может скрываться игнорирование проблем людей с особенностями развития, а люди, оказывающие психологическую помощь, тоже сталкиваются с проблемами и скрывают темные пятна своей биографии.

Кадр из сериала «Половое воспитание».

Авторам удалось избежать приторно-сладкой концовки. Последние две серии четвертого сезона полностью посвящены закрытию всех сюжетных веток, и зритель не получит вала розовых пони и счастливых объятий. Все события имеют закономерный, во многом житейский и настолько правдоподобный, насколько это позволяет формат, финал.

Каждый герой проходит арку взросления и принятия себя, а последняя серия и вовсе раскрывает важную в подростковом социуме тему суицида и не показывает свершившееся спасение персонажа как подвиг, дарующий безоблачное будущее. Мы видим, что такие вещи не проходят бесследно и что работа над пониманием и принятием себя — это тяжелый труд, который не может окончиться резким хеппи-эндом.

Последний сезон «Полового воспитания», несмотря на разительные перемены, получился, пожалуй, лучше третьей части сериала. За восемь серий герои действительно меняются и растут над собой, взрослеют и будто бы наконец вступают во взрослую жизнь с пониманием того, кто они и куда следует идти. Многие из персонажей столкнутся с потерями и травмами разной степени тяжести, но все это направит их на путь осознания себя, по которому нелегко будет идти: независимо от того, писательская ли это карьера или работа на ферме.

Кадр из сериала «Половое воспитание».

Безусловно, было бы приятно видеть в финале счастливые лица уже родных героев и радоваться, что все цели, поставленные в далеком первом сезоне, достигнуты. Но авторы сериала понимают, что реальный мир работает по-другому, и порой найти себя гораздо важнее, чем найти счастье. Хорошо, что все заканчивается именно так, с кисло-сладким ощущением светлой грусти, но теплотой от будущих свершений, ждущих каждого из героев на их нелегком пути.

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