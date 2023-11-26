Вышел новый фильм Ридли Скотта «Наполеон» — смог ли режиссер объять необъятное?

В мировой прокат вышел очередной исторический блокбастер Ридли Скотта. Масштабное полотно с Хоакином Фениксом в главной роли повествует о жизни одной из величайших личностей в истории и человеке, имя которого известно, пожалуй, каждому. Получилось ли у маститого режиссера рассказать историю корсиканца, покорившего Францию и Европу?

Идея показать всю биографию Наполеона Бонапарта в одном фильме заранее выглядит как проигрышная, ведь с подобной задачей хорошо не справился ни один кинематографист за всю историю. Да и берутся за экранизацию жизни императора немногие: даже сам Стенли Кубрик в свое время так и не закончил картину, посвященную этому маленькому человеку, но личности огромной величины.

Фото Кадр из фильма «Наполеон»

Хронометраж картины Ридли Скотта составляет два с половиной часа: казалось бы, слишком мало для рассказа цельной истории одного из самых знаменитых людей в истории. Впрочем, Ридли Скотт обещает выпустить и режиссерскую версию с гораздо более внушительной длительностью — 270 минут.

Что зрители увидели на экране

Главная проблема «Наполеона» вовсе не в отсутствии исторической достоверности, в которой ленту стали упрекать сразу после выхода первого трейлера. Недостатки картины кроятся в разрозненности и отсутствии цельности на всех уровнях. Это и повествование, способное сбить с толку зрителя, плохо знакомого с контекстом происходящего: порой сложно понять, кто есть кто в карусели исторических личностей, окружающих Наполеона. Это и сам император, чей образ застрял между смехотворным мужчиной, неспособным ни на что за закрытыми дверьми спальни, и непререкаемым авторитетом с каменным лицом на поле боя. Казалось бы, в этом и есть тот самый уникальный замысел автора, ведь Скотт намеренно не романтизирует и не очерняет фигуру корсиканца. Но выглядит все это скорее как неопределенность самого режиссера, который то иронизирует над Бонапартом, то возносит его.

При этом основной движущей силой великого императора становится не нарциссизм или амбиции, а любовь на грани с одержимостью к Жозефине де Богарне. Впрочем, несмотря на то, что величие исторической личности и теряется, Ридли Скотт показывает героя не бронзовым идолом или ужасным злодеем, а человеком с недостатками и моральными травмами. Его Наполеон получился невероятно талантливым, но будто бы не обладающим эмоциональным интеллектом и зависимым от мнений и действий близких людей.

Фото Кадр из фильма «Наполеон»

А вот к чему претензий быть не может — это к постановке батальных сцен. Без сомнения, Ридли Скотт — мастер масштабных сражений, следить за которыми действительно интересно. Захватывающе снятые битвы при Аустерлице и Ватерлоо лишены недостатков остального повествования, последовательны и наполнены порой кровавыми, но притягивающими взгляд образами.

Актерская игра

Нельзя не отметить, что один из главных актеров современности, Хоакин Феникс, все еще держит планку и становится главной звездой этого фильма, демонстрируя недюжинный актерский талант. Вторую яркую роль, образ жены Наполеона, воплотила Ванесса Кирби. Хоть она и не смогла затмить главную звезду, смотрится в кадре она невероятно органично. Что особенно интересно, учитывая, что Кирби не была первой кандидаткой на роль жены императора. Изначально образ Жозефины должна была воплотить на экране Джоди Кормер, сыгравшая одну из центральных ролей в другом фильме сэра Ридли Скотта — в «Последней Дуэли».

Фото Кадр из фильма «Наполеон»

Впечатления

В конце концов лента распадется на кусочки, не объясняя, почему и каким образом произошли те или иные события. И, казалось бы, знатокам жизни Наполеона картина должна бы прийтись по душе, в отличие от людей, не сильно погруженных в контекст Франции того времени. Но тут всплывает еще один упомянутый недостаток — вольное обращение режиссера с историческими фактами. И получается, что новая картина Ридли Скотта не может угодить ни одной из потенциальных аудиторий.

При этом фильм обладает уникальным свойством: он не заставляет скучать, и два с половиной часа хронометража пролетают достаточно быстро. Но стоит признать, в какие-то моменты вас все-таки может настигнуть сонливость. В подтверждение тому — несколько человек из кинозала, тихонько закрывших глаза в середине фильма. Тем не менее, эти же люди в финале явно были заинтересованы действиями и не выглядели, как зрители, способные уйти с сеанса в любой момент.

Фото Кадр из фильма «Наполеон»

«Наполеон» Ридли Скотта далек от идеала и явно не войдет в список лучших работ режиссера за всю карьеру. При этом он не лишен обаяния, фактически вторя образу, воплощенному на экране Хоакином Фениксом. Возможно, часть недостатков ленты будет исправлена режиссерской версией. Но с трудом верится, что отличия будут столь кардинальны и Ридли Скотту удастся показать на экране образ Наполеона Бонапарта во всей красе.