Готовимся к финальной битве: что было в 4-м сезоне сериала «Очень странные дела»

Прежде чем смотреть долгожданный пятый сезон «Очень странных дел», стоит вспомнить, с чего все началось. Четвертый сезон сериала стал самым масштабным: здесь и сатанинская паника 80-х, и кошмары в духе Фредди Крюгера, и личные драмы героев, которые уже стали заметно старше.

Пока Одиннадцать пытается вернуть силы в невадском бункере, Хоппер выживает в советской тюрьме, а Дастин с друзьями охотятся на нового монстра в Хоукинсе, мир сериала в прямом смысле рушится. Векна, существо из глубин Изнанки, убивает подростков и открывает врата между мирами.

Если вы подзабыли, как герои оказались в финальной точке, где над городом сгущаются тучи и разломы уходят в самое сердце Хоукинса, этот пересказ поможет вспомнить все — от первых жертв Векны до последнего аккорда Running Up That Hill.

Глава первая: Клуб Адского Пламени

Флешбэк в 1979-й. Доктор Бреннер собирается на работу в Национальную лабораторию Хоукинса, где проводит «занятия» с несколькими юными экстрасенсами. Он работает с ребенком по прозвищу Десять, когда они слышат крики в коридоре и другие звуки атаки. Выйдя из комнаты тестирования Десяти, Бреннер обнаруживает, что его персонал и остальные дети в лаборатории жестоко убиты. В центре хаоса стоит тяжело дышащая Одиннадцать, с кровью из глаз и носа. Эпизод фиксирует вопрос, была ли она причиной резни.

Наше время, 1986-й. Байерсы и Одиннадцать заканчивают учебный год в Калифорнии. Джойс устроилась на новую работу — продает энциклопедии из дома, чтобы занять время, — пока не приходит таинственная посылка из России. Переезд в Калифорнию, возможно, вывел ее, Одиннадцать и мальчиков из непосредственной опасности, но очевидно, что Джойс не отпустила то, что случилось в торговом центре «Старкорт».

Джонатан дает всем понять, что ждет письмо о поступлении в Эмерсон-колледж, но на самом деле он пойдет в комьюнити-колледж в Калифорнии, чтобы остаться рядом с семьей. Его лучший друг Аргайл — единственный, кто знает правду. Девушка Джонатана, Нэнси, занята тем, чтобы возглавить школьную газету Хоукинса, вместо того чтобы приехать в Калифорнию к парню. После школы он и Аргайл развозят пиццу для Surfer Boy Pizza. Уилл прокачивает свои художественные навыки. Он вырос из карандашей и набросков и перешел к акриловой живописи.

Одиннадцать пишет Майку письма о том, как сильно любит Калифорнию, но это не вся правда. Ее травят одноклассники, и она не может понять, как вписаться в новый коллектив. Более того, силы Одиннадцать так и не вернулись после атаки Истязателя разума в 3-м сезоне.

У Майка дела на социальном фронте чуть лучше. Они с Дастином вступают в новый D&D-кружок под названием «Клуб Адского Пламени». Им руководит крутой старшеклассник Эдди Мэнсон, который относится к еженедельным кампаниям очень серьезно.

Это проблема, потому что Лукас разрывается между настолками и баскетбольной командой школы. С одной стороны, он хочет остаться рядом с лучшими друзьями, с другой, спорт — это золотой билет в популярность. Разлад между Лукасом и друзьями растет, когда он видит, что они приглашают в клуб его сестру Эрику, вместо того чтобы болеть за него на финале чемпионата.

Стив много времени проводит с подругой Робин. У всех полно забот и мыслей о будущем, кроме Макс, которая все еще живет событиями прошлого лета. Ее отчим уехал из города, они с матерью живут в маленьком трейлере на окраине, и она ходит на обязательное школьное консультирование, пытаясь справиться с переменами после смерти Билли в «Старкорте». Вся страна считает, что Билли и другие жертвы 3-го сезона погибли в пожаре в ТЦ, но смерть сводного брата преследует Макс. Она отдаляется от Лукаса, Майка и Дастина, пока борется с горем.

Джойс получает большую коробку с российскими марками и жуткой матрешкой внутри. Она звонит Мюррею, чтобы спросить, что делать, и он помогает ей безопасно вскрыть куклу. Взрывчатки внутри нет, но есть записка, что Хоппер жив.

Первой жертвой сезона становится чирлидерша Крисси Каннингем. Она видит галлюцинации: тикающие часы, искаженные лица родителей, голоса. Чтобы избавиться от видений, она обращается к Эдди в поисках наркотиков. В его трейлере Крисси впадает в транс, левитирует и погибает ужасным образом — ее кости ломаются, глаза впадают внутрь. Эдди сбегает, шокированный произошедшим.

Глава вторая: Проклятие Векны

Макс замечает, как Эдди выбегает из трейлера. Она рассказывает Дастину о странностях, и ребята начинают подозревать связь с Изнанкой.

Нэнси тоже берется за дело, как только узнает, что в трейлер-парке найдено тело ученицы Хоукинс Хай. Она и ее помощник Фред отправляются на место преступления. Пока Нэнси общается с офицером, у Фреда начинаются видения: похоже, Векна нашел следующую жертву.

Дядя Эдди сообщает, что тело Крисси напоминает ему убийства Виктора Крила, произошедшие до рождения Нэнси. Якобы Виктор убил всю свою семью и выколол им глаза. Уэйн считает, что он сбежал из психбольницы Пеннхерст и убил Крисси, потому что не верит, что Эдди на такое способен.

Нэнси не успевает задать много уточнений, потому что понимает, что Фред пропал. К тому моменту, как о пропаже сообщают полиции, Векна забирает свою вторую жертву.

Джойс выясняет, что Хоппер пережил взрыв под «Старкортом», но был схвачен советскими солдатами и отправлен в лагерь для военнопленных на Камчатке. Записка в матрешке оказалась от охранника под именем Энзо: он предлагает вытащить Хоппера из беды, если Джойс привезет 40 000 долларов его напарнику на Аляске. Мюррей сомневается, но Джойс верит, что Хоппер жив, и решает вернуть его домой.

Майк приезжает в Калифорнию. Он замечает, что Одиннадцать притворяется уверенной, но на самом деле очень изолированна. Во время похода на роллердром хулиганка Анжела унижает Оди перед толпой. Одиннадцать, не сумев применить силы, ударяет ее роликом по лицу, что приводит к задержанию полицией.

Глава третья: Монстр и супергерой

Одиннадцать арестована, а к этому времени Джойс уже улетела спасать Хоппера. В этот момент появляется доктор Оуэнс и предлагает Оди помощь: вернуть способности и остановить новую угрозу. Она соглашается и уезжает с ним в невадский бункер «Нина».

В то же время Макс обнаруживает, что у Крисси и Фреда — второй жертвы — одинаковые симптомы: головные боли, кошмары, звуки часов. Она находит эти признаки и у себя. Это значит, что Векна выбрал ее следующей мишенью.

Стив и Робин помогают ребятам искать Эдди. Они находят его в лодочном домике Рифера Рика — он рассказывает, что видел демоническое существо.

Глава четвертая: Дорогой Билли

Разумеется, охота на Векну переходит в режим максимальной готовности, как только ребята понимают, что Макс в опасности. Лукас бросает баскетболистов и присоединяется к поискам. Нэнси и Робин под видом студенток-психологов навещают Виктора Крила (Robert Englund) в Пеннхерсте. Семья Виктора была «убита демоном» — способом, похожим на убийства Крисси и Фреда. Команда считает, что «демон» — это Векна, и Виктор — единственный известный выживший после его атаки.

Готовясь к худшему, Макс пишет письма друзьям и семье. Просит Стива отвезти ее на кладбище попрощаться с Билли. Она читает ему письмо, признавая, что сожалеет — могла сделать больше, чтобы спасти его в «Старкорте». На этой вине и играет Векна. Он вводит ее в транс прямо на кладбище и заставляет услышать Билли, который говорит, что она хотела его смерти. В видении Билли говорит, что знает: Макс втайне хочет последовать за ним. Макс хватает ума бежать, и Векна гонится за ней по наваждению.

Нэнси и Робин под видом студенток приезжают в Пеннхерст к Виктору Крилу и выясняют, что музыка может удерживать жертву в реальности. Во время транса на кладбище друзья надевают Макс наушники с песней Running Up That Hill, и она выходит из транса.

План Хоппера сбежать из советской тюрьмы времен холодной войны не срабатывает. Он добирается до церкви в соседнем городке, где контакт Энзо, Юрий, должен забрать его. Юрий решает, что сдать Хоппера и Энзо выгоднее. Чтобы «подсластить сделку», он добавляет к этому Джойс и Мюррея, которые прилетели на Аляску, чтобы лично передать деньги за освобождение.

Глава пятая: Проект «Нина»

Энзо и Хоппера бросают в одну камеру и сообщают, что их готовят к бою с демогоргоном, которого вырастили русские. Джойс и Мюррей в самолете обезвреживают Юрия, самолет падает на Камчатке, но они выживают и продолжают путь к тюрьме.

Одиннадцать прибывает в невадский бункер к Бреннеру и начинает сеансы в специальном устройстве «Нина», где вспоминает события в лаборатории 1979 года.

В Калифорнии на дом Байерсов нападают военные; Майк, Уилл, Джонатан и Аргайл сбегают на фургоне Surfer Boy Pizza. С ними в пути умирает единственный выживший агент, но он оставляет номер, по которому можно связаться с Оуэнсом, предупредить его и найти Одиннадцать.

Оказывается, это не телефонный номер, а доступ к компьютеру. Квартет едет в Юту к гениальной девушке Дастина, Сьюзи. Она с помощью «номера» взламывает систему доктора Оуэнса и дает координаты в Неваде — к счастью, это соседний штат. Команда снова в фургоне, надеясь вытащить Одиннадцать и успеть к друзьям в Хоукинсе.

Баскетболист Патрик погибает ровно в тот момент, когда ребята с Джейсоном находят Эдди в лодочном сарае. Джейсон по-прежнему уверен, что Эдди — убийца, хотя видел, как у Патрика ломались кости.

Глава шестая: Погружение

В бункере Оди нужно вспомнить, когда она впервые по-настоящему «взяла под контроль» силы, чтобы вернуть их и спасти друзей. Это означает многочасовые сессии в «Нине» — улучшенной «ванне», где Одиннадцать приходится разбирать травмирующие вытесненные воспоминания о резне в лаборатории Хоукинса, показанной в начале сезона. Один из сотрудников лаборатории видит, как над ней издеваются, и сближается с ней.

Джейсон на общегородском собрании в полиции заявляет, что Эдди — сосуд Сатаны, и призывает всех объединиться против зла. Тем временем ребята воссоединяются с Эдди. Они понимают, что логово Векны — в «изнаночной» версии дома Крилов. До него не добраться и уж тем более не убить, если не попасть в Изнанку. Дастин замечает, что его компас снова барахлит, и напоминает, что в прошлый раз это вывело их к вратам у лаборатории Хоукинса.

Старшие подростки идут по компасу на озеро Влюбленных, где погиб Патрик. Стив вызывается нырнуть, и на дне действительно находит мини-врата. Он едва успевает рассказать Нэнси, Робин и Эдди в лодке, как его утягивает сквозь врата в Изнанку. Все прыгают за ним в воду и через врата спасают Стива от демонических летучих мышей.

В Изнанке они попадают в дом Уиллера, понимают, что теневая версия города «застряла» на 6 ноября 1983 года, и связываются с друзьями через лампочки. Оказывается, в каждом месте убийства открылись врата, через которые они могут вернуться.

Глава седьмая: Резня в Хоукинской лаборатории

В воспоминаниях Оди беловолосый сотрудник раскрывает, что он — Номер Один, первый ребенок в экспериментах Бреннера, и говорит, что хочет сбежать вместе с ней из «тюрьмы» Бреннера. Одиннадцать снимает с его шеи подавитель сил и трекер. Он велит ей спрятаться, пока ищет путь побега. Но она выходит на крики и застает последствия резни: Один только что убил всех детей.

Фото Кадр из сериала «Очень странные дела», создатели Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix

Юноша признается, что его зовут Генри Крил: он убил своих мать и сестру и подставил отца, и после Бреннер забрал его себе. Когда у доктора не получалось «настроить» силы маленькой Одиннадцать, он создал весь проект лаборатории Хоукинса, что привело к появлению других «номеров». Теперь, когда Одиннадцать ему помогла, Один хочет уйти вместе с ней и править миром.

У них начинается дуэль, Оди побеждает и выталкивает Генри в Изнанку. Так открываются первые врата, а Один становится первым обитателем теневого мира — Векной. Проснувшись из финальной сессии в «Нине», Одиннадцать возвращает свои силы. Она готова защитить Хоукинс и весь мир от монстра, которого сама и создала.

В Хоукинсе старшие возвращаются через «врата» в трейлере, где произошло первое убийство, но Векна берет Нэнси в транс и показывает ей свое прошлое и свой план.

На Камчатке Джойс и Мюррей проникают в тюрьму под видом союзников Юрия. Они видят, как Хоппер сражается с демогоргоном и выживает.

Глава восьмая: Папа

Векна показывает Нэнси видение разрушенного Хоукинса, разрывающегося на части, после чего выводит ее из транса. Когда она приходит в себя и рассказывает друзьям, становится ясно, что Векне необходимо открыть четверо ворот в Изнанку, чтобы завершить свой план. Команда решает действовать на опережение: они хотят заманить Векну в ловушку, а Макс добровольно соглашается стать приманкой.

В это время Одиннадцать полностью восстанавливает свои способности. С помощью сил она узнает о намерениях друзей и понимает, что должна вернуться в Хоукинс, чтобы помочь им. Доктор Оуэнс поддерживает ее решение, однако Бреннер арестовывает Оуэнса, вводит Одиннадцать успокоительное и настаивает на продолжении тренировок. В этот момент на базу прибывают военные.

Бреннер пытается вынести Одиннадцать из комплекса, но его убивают. Оди сбивает вертолет, и как раз в этот момент к объекту подъезжают Майк, Уилл, Джонатан и Аргайл на фургоне.

Параллельно на Камчатке Хоппер, Джойс, Мюррей, Антонов и Юрий узнают, что в тюрьме содержится несколько демогоргонов и создана лаборатория с частицами Истязателя разума. После побега Хоппер выходит на связь с сотрудницей Оуэнса и получает сведения о том, что Хоукинс в серьезной опасности. Команда решает вернуться в тюрьму, чтобы уничтожить всех существ Изнанки и таким образом ослабить Векну, ведь все монстры Изнанки связаны в «рой».

Глава девятая: Проникновение

В Калифорнии друзья понимают, что не успеют в Хоукинг, поэтому устраивают ванну сенсорной депривации в пиццерии, чтобы Одиннадцать вошла в сознание Макс и сражалась с Векной дистанционно.

В Хоукинсе друзья начинают реализовывать свой план. Макс вместе с Лукасом и Эрикой приходят в дом Крилов, чтобы стать приманкой. Стив, Нэнси и Робин отправляются в его же версию в Изнанке, чтобы атаковать Векну в момент, когда он уйдет в транс. Дастин и Эдди отвлекают орду летучих существ, чтобы дать им время.

Как только Макс оказывается в трансе, Векна начинает атаковать ее, но ситуация осложняется: в реальности в дом Крилов приходит Джейсон, который нападает на Лукаса, который должен был надеть Макс наушники, и тем самым делает ее совершенно беззащитной. Дастин и Эдди успешно отвлекают летучих существ, но Эдди решает не повторять прежних ошибок и не бежать — он жертвует собой, уводя стаю демонов глубже в Изнанку.

Одиннадцать вступает в схватку с Векной в сознании Макс, однако сначала проигрывает, что позволяет Векне снова получить контроль над телом Макс и начать ломать ей кости. Он рассказывает Оди, что после того как она отправила его в Изнанку, он нашел множество существ, которыми смог управлять, организовав нападения на Хоукинс на протяжении последних трех сезонов.

Майк в реальном мире признается Оди в любви и призывает ее сопротивляться. Эти слова дают ей силы освободиться от щупалец Векны и вырвать Макс из его контроля. Однако Векна заявляет, что уже достиг цели, потому что Макс клинически мертва.

В это время Хоппер, Джойс и Мюррей убивают демогоргонов в тюрьме на Камчатке, что ослабляет весь разум Изнанки. Векна получает дополнительный урон: Стив, Нэнси и Робин поджигают его «коктейлями Молотова», а Нэнси расстреливает его из дробовика.

Одиннадцать с помощью своих способностей восстанавливает сердцебиение Макс, но это не отменяет главного — Векне удается открыть четвертый портал. Все четыре разрыва сходятся в центре Хоукинса и образуют огромный разлом, соединяющий город с Изнанкой.

Спустя два дня спасатели продолжают разбирать разрушения, которые население считает последствиями крупного землетрясения. Многие жители покидают Хоукинс. Герои вновь встречаются: Макс лежит в коме, а Одиннадцать не может найти ее сознание и чувствует лишь темноту. У Уилла снова болит затылок — он ощущает присутствие Векны и понимает, что тот выжил и решающая битва еще впереди.

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Очень странные дела»

Пятый сезон сериала «Очень странные дела» выйдет на Netflix в несколько этапов. Премьера состоится 26 ноября 2025 года, когда зрителям представят первые четыре эпизода. Еще три серии станут доступны 25 декабря 2025 года. Завершится сезон 31 декабря 2025 года, когда сервис выпустит финальный, восьмой эпизод.

Эпизоды 5-го сезона сериала «Очень странные дела» будут продолжительными: первая серия идет 68 минут, вторая — 54 минуты, третья — 66 минут, а четвертая — 83 минуты. Длительность остальных серий пока не раскрыта.

