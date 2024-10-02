Легкий боевик с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни: обзор на фильм «Одинокие волки»

На стриминговом сервисе Apple TV состоялась премьера криминальной комедии о двух «решалах», которые неожиданно столкнулись на одном и том же деле. Фильм поставил Джон Уоттс, чьей самой известной для массового зрителя работой стала трилогия о Человеке-пауке, выпущенная в рамках киновселенной Marvel. В главных же ролях — две суперзвезды старой школы, Джордж Клуни и Брэд Питт. Именно харизма ведущих актеров вытягивает «Одиноких волков» и превращает фильм из скучного боевичка в пусть и незамысловатое, но все-таки веселое зрелище.

Рассказываем подробнее, какой получилась картина и стоит ли ее смотреть.

Сюжет фильма «Одинокие волки»

Зима, дорогой пентхаус и мертвое тело юноши в одном нижнем белье на полу. Именно в такой неловкой ситуации оказывается Нью-Йоркский окружной прокурор Маргарет, но, кажется, у нее есть выход. Женщина набирает номер, который стоит использовать только в самые непредвиденные моменты. Вскоре в помещении появляется элитный безымянный чистильщик, который и должен разобраться со сложившейся ситуацией и замести все следы.

Но как только профессионал приступил к работе, на пороге номера объявился еще один персонаж — его коллега. Оказалось, что в отеле, где произошел инцидент, установлены скрытые камеры и владелица гостиницы тоже заинтересована в сокрытии несчастного случая от общественности.

Фото Кадр из фильма «Одинокие волки»

Герои в одинаковых кожаных куртках и мыслят, как братья-близнецы, но явно недовольны наличием друг друга. Однако им все же предстоит работать вместе, ведь юноша, от тела которого они должны были изавиться, оказывается жив.

Пересказывать сюжет ленты Уоттса подробно — глупая затея. Ведь самое ценное, что зритель найдет в «Одиноких волках» — это дуэт двух главных актеров.

Каким получился фильм «Одинокие волки»

Если разбирать криминальный боевик режиссера детально, то чем дольше будет вы будете это делать, тем хуже будет выглядеть лента. В «Одиноких волках» слабая интрига, которая сама по себе не может удержать зрителя, очень неровные диалоги, порой состоящие из слишком плоских реплик, и множество предсказуемых ситуаций.

И если открывающие сцены фильма еще пытаются заинтересовать зрителя, то после появления на экране двух главных актеров фильм окончательно превращается в капустник (комическое представление для своих. — Прим.ред.) двух стареющих суперзвезд, и именно это спасает «Волков» от серости.

Фото Кадр из фильма «Одинокие волки»

Актеры фильма «Одинокие волки»

Безымянные герои Питта и Клуни весь фильм ругаются и спорят. И сложно представить кого-то другого на месте двух артистов, до этого снимавшихся вместе во франшизе про друзей Оушена и черной комедии братьев Коэн «После прочтения сжечь». Харизма двух разменявших уже шестой десяток актеров (Джорджу Клуни 63 года, а Брэду Питту 60) настолько велика, что сглаживает неровности всего происходящего на экране.

При этом нельзя сказать, что хоть кто-либо в «Одиноких волках» совершил актерский подвиг и сыграл одну из лучших ролей в своей карьере. Оба оскароносных артиста играют будто бы не напрягаясь, порой даже откровенно лениво, но опыт и обаяние делают свое дело. Интересно, что как Клуни, так и Питт — обладатели двух премий Американской киноакадемии. И оба за «Лучшую мужскую роль второго плана» и в качестве продюсера в номинации «Лучший фильм».

Фото Кадр из фильма «Одинокие волки»

Кроме двух главных звезд выделить в «Одиноких волках» можно разве что Остина Абрамса — того самого парнишку, от тела которого должны были избавиться герои. Актер, известный по ролям в сериалах «Эйфория», «Ходячие мертвецы» и фильме «Дэш и Лили», занимается в фильме оттенением фигур двух основных героев.

Из более мелких ролей можно отметить появление Златко Бурича в роли хорватского мафиозного босса и Эми Райан в образе окружного прокурора.

Стоит ли смотреть фильм «Одинокие волки»

«Одинокие волки», несмотря на, казалось бы, имеющийся звездный потенциал, вышли сразу на стриминге, миновав прокат. Можно легко представить, что еще в прошлом году компания Apple без особых раздумий пустила бы криминальную комедию в кинотеатры. Но череда провалов и пересмотр стратегии продвижения сказались на судьбе ленты.

Фото Кадр из фильма «Одинокие волки»

При этом у фильма, премьера которого состоялась вне конкурса Венецианского кинофестиваля, уже планируется сиквел, о работе над которым было объявлено еще до полноценного выхода ленты. Так что если вам не хватит тех колкостей и шуток, что отпускают в адрес друг друга герои Питта и Клуни, то Apple готовит добавку.

И будем честны, порой именно такие ни на что не претендующие и при этом неплохие картины нужны зрителям. Особенно если в них можно посмотреть на любимых многими актеров, чье появление всегда радует.