Второй сезон сериала «Одни из нас»: все, что известно о продолжении постапокалиптического проекта HBO

20 января стартуют съемки второго сезона сериала «Одни из нас». Рассказываем, чем завершился первый сезон и что уже известно о продолжении постапокалиптического проекта HBO.

Сюжет сериала «Одни из нас»

«Одни из нас» — адаптация культовой видеоигры The Last of Us. Геймеры были и остаются в восторге от ее кинематографичности. Впрочем, шоураннер проекта HBO Крэйг Мазин и один из создателей игры Нил Дракманн понимали, что какой бы культовый статус ни приобрела The Last of Us, всегда будут те, кто никогда не станет проходить игру.

Экранизация дала возможность значительно расширить аудиторию и показать душераздирающую историю любви и мести всем, кто, возможно, не смог бы самостоятельно пройти миссии.

Фото Кадр из сериала «Одни из нас»

The Last of Us точнее было бы перевести как «Последние из нас», но локализаторы решили иначе. В дословном варианте перевода, конечно, куда больше смысла. По сюжету игры (и сериала соответственно) в 2003 году начинается пандемия грибковой инфекции, превращающая людей в монстров.

Лишь через 20 лет у тех, кто еще чудом не заразился, появилась надежда. Военизированная группировка «Цикады» попыталась разработать вакцину, ключевым элементом которой могла стать ДНК главной героини Элли, имеющей иммунитет к вирусу.

Для того чтобы доставить ее к ним, нужно было войти в зону биологического загрязнения. В результате непростого стечения обстоятельств пройти опасный путь в обмен на припасы согласились контрабандисты Джоэл и Тесс.

Для них Элли поначалу была ценным грузом, а сама главная героиня считала себя избранной, ведь она была единственной надеждой человечества на спасение.

Фото Кадр из сериала «Одни из нас»

Чем закончился первый сезон

С момента начала глобальной эпидемии Джоэл нес на себе груз потери дочери Сары. Он не смог ее спасти и винит себя за это.

В первом эпизоде «Одних из нас» есть сцена, в которой через 20 лет после трагедии Джоэл, берясь за любую работу, бросает в огонь труп ребенка — она должна была дать понять зрителям, как изменился главный герой. После всех этих лет он перестал что-либо чувствовать и просто выживает.

Поначалу Элли кажется Джоэлу обузой, но со временем героиня становится ему как дочь. Главный герой снова обретает человека, ради которого стоит жить.

Джоэл выполняет свою миссию, доставляя Элли к «Цикадам», но узнав, что операция по извлечению кордицепса из ее мозга убьет девочку, забирает Элли, устранив все преграды на своем пути.

Фото Кадр из сериала «Одни из нас»

Джоэл понимал, что она была бы готова пожертвовать собой ради спасения людей и, мягко говоря, не оценила бы его поступка, поэтому врет Элли, что она не первый человек с иммунитетом, а план «Цикад» разработать лекарство провалился. Для главной героини это разрушительно и на личном уровне — она начинает верить, что в ней нет ничего особенного.

Весь их путь с Джоэлом доказывал, что в этом мрачном постапокалиптическом мире, где ничто не имеет смысла, у нее есть высшая цель. Узнав, что все было зря, Элли теряет внутреннюю опору.

Главные темы для дискуссий внутри фандома The Last of Us раньше и «Одних из нас» теперь — правильно ли поступил Джоэл? Что бы каждый из нас сделал на его месте? Имел ли он право решать за Элли? Стоит ли один человек всего человечества? Что такое любовь, цель и спасение на самом деле?

Как бы там ни было, «Одни из нас» показывают, что сохранить в себе человечность можно в любые времена, и это, пожалуй, главный смысл проекта.

Фото Кадр из сериала «Одни из нас»

Актерский состав второго сезона

Каст второго сезона постепенно объявляется. На данный момент известно, что Белла Рамзи вернется к роли Элли (некоторые зрители рассчитывали на рекаст, но создатель сериала HBO Крэйг Мазин подтвердил, что замены актрисы не будет).

Ее подругу Дину сыграет Изабела Мерсед, на роль Джесси выбрали Янга Мазино, а образ Эбби воплотит Кейтлин Дивер — актрису часто фанкастили на роль Элли, поэтому взять ее на роль противницы главной героини во втором сезоне слегка иронично. Что-то на языке фан-сервиса.

Педро Паскаль вернется к роли Джоэла, но учитывая сюжет второго сезона, пока сложно оценить количество его экранного времени. В The Last of Us Part II Джоэла убивает Эбби (спасая Элли в первой части, он убил ее отца), и Элли встает на путь мести.

Фото Кадр из сериала «Одни из нас»

Реакция на проект

Поначалу некоторая часть фандома не оценила выбор актрисы на роль Элли, потому что Белла Рамзи, по их мнению, совсем не похожа на героиню из игры (как, впрочем, и Джоэл, но против выбора Педро Паскаля никто особо не возражал). Симпатия аудитории к ней важна, потому что во втором сезоне она становится центральной фигурой проекта.

Однако Белла Рамзи не только прекрасная актриса, но и впечатляюще стойко реагирует на критику аудитории. Относительно второго сезона Рамзи считает, что на данный момент о реакции зрителей думать еще рано.

Кроме того, не все зрители оценили третий эпизод «Одних из нас», посчитав его необязательным в контексте истории Джоэла и Элли.

Поклонники игры порой недоумевали, почему в сериале так мало крикеров (крикерами или щелкунами в проекте называют зараженных на третьей стадии. — Прим. «СЭ»). Почему в постапокалиптических условиях одежда одних персонажей слишком чистая, а другие герои выглядят немного полноватыми — что тоже не вполне реалистично в условиях мира, где многим приходится голодать.

Фото Кадр из сериала «Одни из нас»

Порой вопросы возникали и у актеров сериала. Например, в четвертом эпизоде подкаста The Last of Us Крэйг Мазин рассказывал, что, когда Педро Паскаль интересовался мотивами того или иного выбора своего персонажа (в контексте того, что мог быть лучший альтернативный вариант), он ему отвечал: «Джоэл не настолько умный».

Но, несмотря на все возможные противоречия, первый сезон «Одних из нас» получился грандиозным. По версии Google адаптация The Last of Us стала самым популярным сериалом 2023 года, а еще сериал «Одни из нас» был номинирован на «Золотой глобус» и выиграл восемь премий «Эмми».

Дата выхода продолжения «Одних из нас»

Забастовки голливудских актеров и сценаристов немного отодвинули дату релиза второго сезона. Съемки продолжения «Одних из нас» начнутся уже 20 января, а премьера второго сезона планируется в конце этого или начале следующего года.