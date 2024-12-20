Зефирный человек, Лизун и Билл Мюррей: хронология «Охотников за привидениями»

За время своего существования «Охотники за привидениями» успели не просто завоевать популярность, но и породить несколько продолжений, пережить неудачный перезапуск и создать вокруг себя целый культ.
Первый фильм увидел свет в далеком 1984 году и стал большим успехом. Неудивительно, что в дальнейшем лента получила продолжение и до сих пор продолжает жить. Вспомнили все сиквелы, мультипликационные сериалы и даже прохладно принятый фанатами перезапуск, а также разобрались в хронологии мистических комедий.
Год: 1984.
Страна: США.
Режиссер: Айвен Райтман.
В главных ролях: Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Сигурни Уивер, Харольд Рэмис.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 7,8.
В центре сюжета трое молодых ученых: Игон Спенглер, Питер Венкман и Рэй Стенц. Троица работает в Колумбийском университете и проводит исследования паранормальной активности. В какой-то момент пристрастие героев к потустороннему приводит к их увольнению, после чего ученые решают начать свое дело.
Они арендуют старый пожарный участок, обзаводятся старым кадиллаком, когда-то бывшим машиной скорой помощи, и приступают к работе охотников за существами из иного мира. К команде также присоединяется четвертый участник — Уинстон Зеддмор. Несмотря на то что первое время никто не воспринимает странноватых исследователей всерьез, в скором времени на Нью-Йорк обрушится целое нашествие призраков во главе с древним шумерским богом и гигантским Зефирным человечком.
Год: 1989.
Страна: США.
Режиссер: Айвен Райтман.
В главных ролях: Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Сигурни Уивер, Харольд Рэмис.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 6,6.
Несмотря на успех оригинальной ленты, сиквел пришлось ждать целых пять лет. При этом даже сами актеры не горели желанием возвращаться к своим популярным образам. В любом случае в 1989 году на экраны вышло продолжение, которое хоть и стало успешным в прокате, собрав 215 миллионов, но уступило оригиналу как в финансовых результатах, так и в оценках критиков.
После событий первого фильма прошло пять лет, а сами охотники переживают не самый простой период. Команда развалилась, и каждый из героев пошел своим путем. Венкман стал ведущим шоу про экстрасенсов, Спенглер устроился в лабораторию, Стенсон открыл свой магазин оккультной литературы, а Зеддмор работает артистом.
Но в какой-то момент героям придется вновь объединить силы, ведь в городе появляется артефакт с заключенным в нем могущественным духом тирана Вигго Карпатского. Призрак требует привести к нему ребенка Даны Баррет, бывшей девушки Питера Венкмана, а под землей тем временем копится целая река слизи.
Год: 2016.
Страна: США, Австралия.
Режиссер: Пол Фиг.
В главных ролях: Мелисса Маккарти, Кристен Уиг, Кейт МакКиннон, Крис Хемсворт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 4,4.
Рейтинг IMDb: 6,8.
После второй части полнометражная часть франшизы взяла долгий перерыв, продлившийся почти 30 лет. Лента, добравшаяся до кинотеатров в 2016 году, еще до своего релиза стала причиной скандала. Фанаты оригинальной дилогии заранее невзлюбили перезапуск. Ведь в центре сюжета оказалась новая команда охотников за привидениями, состоящая полностью из женщин.
Как и персонажи ленты 1984 года, героини — ученые, считающие, что привидения существуют, и потерявшие из-за этого работу. К Эрин, Эбби и Джилиан впоследствии присоединится четвертая девушка — работница метро по имени Пэтти, которая столкнулась с духом. Именно этой компании при поддержке секретаря Кевина и придется столкнуться с новой армией призраков.
Перезапуск, увы, провалился в прокате, так что предполагаемый сиквел был отменен, а франшиза вернулась на старые рельсы.
Год: 2021.
Страна: США, Канада.
Режиссер: Джейсон Райтман.
В главных ролях: Кэрри Кун, Пол Радд, Финн Вулфхард, Маккейна Грейс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 7,0.
Как можно догадаться из названия, вышедшее в 2021 году продолжение франшизы фокусируется на новых героях. В центре ленты, интонационно многое заимствующей у хита Netflix «Очень странные дела», оказываются Тревор и Фиби — внуки одного из членов оригинальной команды Игона Спенглера.
Дети вместе со своей матерью Келли переезжают из мегаполиса в американское захолустье и поселяются на старой ферме. И так не самый приятный процесс адаптации на новом месте осложняется проявляющейся вокруг паранормальной активностью.
Юным героям придется разобраться со всеми сложностями и предотвратить очередное нашествие призраков. Ну а помогут им в этом не только новые друзья, но и старые охотники за привидениями, которые тоже появились в ленте.
Год: 2024.
Страна: США, Канада, Великобритания.
Режиссер: Гил Кинан.
В главных ролях: Пол Радд, Кэрри Кун, Финн Вулфхард, Маккейна Грейс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.
Рейтинг IMDb: 6,1.
Четвертая лента основной франшизы о паранормальных явлениях увидела свет совсем недавно, в 2024 году. Фильм с подзаголовком «Леденящий ужас» стал прямым продолжением фильма 2021 года. В центре сюжета вновь Тревор и Фиби. Семейство Спенглер решает вернуться в родное для истории место — ту самую пожарную часть — и начать там все заново.
И как всегда, не все так просто, ведь в городе появляется очередной древний артефакт с ужасным духом внутри. Вырвавшись из своей тюрьмы, потусторонний злодей с помощью своих сил сковывает летний город льдом. Теперь двум командам охотников за привидениями, молодой и классической, придется объединить усилия и спасти всех.
Кроме пяти полнометражных фильмов, в рамках франшизы выходили еще и два мультсериала.
Год: 1986-1991.
Страна: США.
Режиссер: Уилл Меньот, Ричард Рэйнис, Стэн Филлипс и др.
В главных ролях: Морис Ламарш, Фрэнк Уэлкер, Арсенио Холл, Лоренцо Мьюзик.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 7,6.
Мультипликационный сериал, состоящий из семи сезонов, транслировался в период с 1986 по 1991 год. «Настоящие охотники за привидениями» рассказывают о приключениях команды из оригинальной дилогии. В наведении порядка на улицах города классической четверке помогут и другие легендарные персонажи. В рамках сериала появятся и призрак Лизун, и ставший еще одним символом франшизы Зефирный человек.
Год: 1997.
Страна: США.
Режиссер: Тим Элдред, Кристофер Беркли, Виктор Даль Шеле.
В главных ролях: Тара Стронг, Морис ЛаМарш, Джейсон Мэрсден, Альфонсо Рибейро.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.
Рейтинг IMDb: 6,9.
Вышедший в 1997 году мультсериал стал продолжением предыдущего мультипликационного проекта франшизы. На этот раз в центре сюжета — новая команда молодых и дерзких, под стать времени, охотников за привидениями. Паранормальная активность больше не представляет угрозы, а старые герои давно ушли на покой. Только Игон Спенглер вместе с призраком Лизуном остался жить в стенах пожарной части.
Но однажды в рамках работ по строительству метрополитена на волю вырывается древний призрак Акира. Справляться с ним придется новым героям — студентам, записавшимся на курсы Игора Спенглера по изучению паранормальных явлений.
Если игнорировать не самый удачный перезапуск серии, фильмы из франшизы «Охотники за привидениями» — прямые продолжения друг друга. Смотреть ленты стоит в порядке их выхода. Что же касается «Охотников за привидениями» 2016 года, то проект обладает самостоятельным сюжетом и его просмотр никак не повлияет на понимание других лент.
Мультсериалы же могут стать приятным десертом, если вам не хватило основного блюда в виде полнометражных фильмов.
Если вы плохо воспринимаете перезапуски, рекомендуем и вовсе проигнорировать фильм 2016 года.