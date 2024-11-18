Фильму «Олдбой» — 20 лет: интересные факты про ленту

20 лет назад, 18 ноября 2004 года, в российский прокат вышла лента южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука «Олдбой», завоевавшая Гран-при 57-го Каннского кинофестиваля. За прошедшие годы фильм обрел культовый статус, вошел в список «100 лучших фильмов XXI века» по версии BBC и стал одним из самых ярких примеров корейского кинематографа. Проект даже обзавелся голливудским ремейком Спайка Ли в 2013 году. В честь годовщины вспомнили интересные факты, связанные с фильмом «Олдбой».

В основе фильма «Олдбой» лежит одноименная манга

«Олдбой» был поставлен на основе одноименной манги, публиковавшейся с 1996 по 1998 годы. Права на экранизацию комиксов были куплены всего за 11 тысяч евро, при этом сюжет киноадаптации имеет ряд значительных отличий. Тем не менее выход ленты сделал популярнее и первоисточник. После премьеры фильма манга была переведена на английский, испанский, немецкий, французский и португальский языки.

Фото Кадр из фильма «Олдбой», реж. Пак Чхан Ук/ Medusa Film

«Олдбой» получил Гран-при Каннского кинофестиваля

«Олдбой» стал одним из главных фильмов Каннского кинофестиваля, проходившего в 2004 году, и произвел на председателя жюри того года Квентина Тарантино неизгладимое впечатление. Режиссер голосовал за корейскую ленту в борьбе за главный приз. Но картине все-таки не хватило одного голоса члена жюри, для того чтобы стать обладателем «Золотой пальмовой ветви». Впрочем, без наград «Олдбой» не остался и удостоился второй по значимости награды, вручаемой в Каннах.

Главный актер «Олдбоя» исполнял почти все трюки самостоятельно

При подготовке к роли актер Чхве Мин Сик потерял более десяти килограммов во время шестинедельного курса тренировок. Подобный подход позволил артисту самостоятельно исполнить почти все трюки.

Фото Кадр из фильма «Олдбой», реж. Пак Чхан Ук/ Medusa Film

В фильме «Олдбой» поедали живого осьминога

Поедание живого осьминога оказалась не столь просто снять. На сцену, в которой герой Чхве Мин Сика ест беспозвоночное, понадобилось четыре дубля. Но страдания существа не были забыты. Во время своей речи после получения награды на Каннском кинофестивале режиссер Пак Чхан Ук упомянул осьминога как часть съемочной группы в своей благодарственной речи.

В фильме «Олдбой» минимальные спецэффекты

При создании ленты постановщик Пак Чхан Ук старался почти не прибегать к использованию компьютерной графики. Например, при съемках одной из самых запоминающихся сцен фильма — массовой драки в коридоре — нереальным является только нож, торчащий из спины героя.

Фото Кадр из фильма «Олдбой», реж. Пак Чхан Ук/ Medusa Film

На съемки знаменитой сцены в «Олдбое» ушло три дня

Кроме созданного на компьютере ножа сцена массовой драки примечательна еще и тем, что ее съемки заняли целых три дня.

Фото Кадр из фильма «Олдбой», реж. Пак Чхан Ук/ Medusa Film

В одной из сцен фильма «Олдбой» играют в StarCraft и Counter-Strike 1.6

Во время сцены в интернет-кафе знакомый с видеоиграми зритель может по звукам понять, что некоторые посетители заведения играют в такие популярные игры начала 2000-х, как StarCraft и Counter-Strike 1.6. Интересно, что именно в Южной Корее StarCraft, вышедший в 1998 году, стал настоящим феноменом и приобрел огромную популярность.

Образ злодея фильма «Олдбой» не должен был быть отрицательным

На роль антагониста картины режиссер Пак Чхан Ук сознательно искал актера, чья внешность бы не вызывала отрицательных эмоций и который бы не казался зрителю абсолютным злом. Финальным выбором стал Ю Чжи Тэ, которого порекомендовал сыгравший главного героя Чхве Мин Сик. Похоже, выбор артиста оказался удачным. После просмотра «Олдбоя» Квентин Тарантино признавался, что, несмотря на свою ненависть к злодею, плакал вместе с ним.

Фото Кадр из фильма «Олдбой», реж. Пак Чхан Ук/ Medusa Film

В титрах фильма «Олдбой» слышно новозеландский ветер

Финальные сцены картины (включая горный пейзаж, демонстрируемый во время титров) были сняты в Новой Зеландии. Режиссер ленты был так поражен видами, открывающимися в путешествии, что намеренно оставил звук ветра, записанный среди горных пиков.

В фильме «Олдбой» показано всего семь смертей

Сложно спорить с тем, что «Олдбой» наполнен насилием и жестокостью. Но интереснее то, что на экране прямо демонстрируется всего семь смертей. Число немалое, но совсем не столь внушительное, как можно было ожидать от боевика.