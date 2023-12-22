«Оскар-2024»: Американская киноакадемия объявила шорт-листы в 10 категориях

Американская киноакадемия объявила шорт-листы кандидатов на «Оскар» в 2024 году

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Американская киноакадемия опубликовала шорт-листы предстоящей кинопремии в 10 категориях, среди которых «Международный художественный фильм», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший художественный короткометражный фильм».

Каждый шорт-лист определялся членами соответствующего подразделения Академии. Кроме категорий «Международный художественный фильм» и «Лучший художественный короткометражный фильм»: для их отбора приглашались участники всех филиалов, которые соответствуют требованиям голосования.

Нашумевший фильм «Барби» представлен в трех категориях: за лучшую музыку, визуал и трижды — за песни. А вот макияж и прически, что удивительно, не отметили. В трех категориях также представлен «Оппенгеймер»: за грим, музыку и звук, но не за визуальные эффекты, как ожидалось.

Многообещающие «Бедные-несчастные», а также «Наполеон» и «Человек-паук: Паутина вселенных» также представлены в трех категориях, а четырех категорий удостоились фильмы «Убийцы цветочной луны» и «Общество снега».

Позднее среди представленных кандидатов члены Киноакадемии выберут, кто удостоится номинации на «Оскар». Голосование за номинантов пройдет с 11 по 16 января, а сами номинации объявят 23 января. 96-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 10 марта 2024 года.

Лучший документальный полнометражный фильм

Всего было представлено 167 фильмов, только 15 из которых прошли в шорт-лист.

«Американская симфония»;

«Аполлония, Аполлония»;

«За утопией»;

«Боби Вайн: Народный президент»;

«Отчаянные души, Темный город и легенда о полуночном ковбое»;

«Вечная память»;

«Дочери Ольфы»;

«Отправляясь на Марс»;

«В зеркале заднего вида»;

«С самого начала: История расизма в Америке»;

«Неизменный: Майкл Дж. Фокс»;

«Тихий голос»;

«32 звука»;

«Убить тигра»;

«20 дней в Мариуполе».

Фото Кадр из «Американской симфонии»

Лучший документальный короткометражный фильм

Всего было представлено 114 фильмов, из которых отобрали 15. Названия пока не переведены на русский.

The ABCs of Book Banning;

The Barber of Little Rock;

Bear;

Between Earth & Sky;

Black Girls Play: The Story of Hand Games;

Camp Courage;

Deciding Vote;

How We Get Free;

If Dreams Were Lightning: Rural Healthcare Crisis;

Island in Between;

The Last Repair Shop;

Last Song from Kabul;

Nai Nai & Wai Po;

Oasis;

Wings of Dust.

Международный художественный фильм

Раньше эта категория называлась «Лучший фильм на иностранном языке».

Всего в категории были представлены фильмы из 88 стран и регионов, в шорт-лист отобрано 15, а за главную награду поборются всего 5 номинантов.

Армения: «Американец»;

Бутан: «Монах и ружье»;

Дания: «Меч короля»;

Финляндия: «Опавшие листья»;

Франция: «Рецепт любви»;

Германия: «Учительская»;

Исландия: «Земля бога»;

Италия: «Я — капитан»;

Япония: «Идеальные дни»;

Мексика: «Тотем»;

Марокко: «Мать всей лжи»;

Испания: «Общество снега»;

Тунис: «Дочери Ольфы»;

Украина: «20 дней в Мариуполе»;

Великобритания: «Зона интересов».

Фото Кадр из «Зона интересов»

Лучший грим и прически

Всего отобрали 10 фильмов, а на главную кинопремию «Оскар» будет претендовать только пять.

«Все страхи Бо»;

«Феррари»;

«Голда. Судный день»;

«Убийцы цветочной луны»;

«Последнее путешествие «Деметра»;

«Маэстро»;

«Наполеон»;

«Оппенгеймер»;

«Бедные-несчастные»;

«Общество снега».

Лучшая музыка

Из 148 претендентов отобрали 15 фильмов, в том числе те, где композитором выступал Джон Уильямс, Томас Ньюман и Майкл Джаккино.

«Американское чтиво»;

«Американская симфония»;

«Барби»;

«Мальчик и птица»;

«Цвет пурпурный»;

«Элементарно»;

«Оставленные»;

«Индиана Джонс и Колесо судьбы»;

«Убийцы цветочной луны»;

«Оппенгеймер»;

«Бедные-несчастные»;

«Солтберн»;

«Общество снега»;

«Человек-паук: Паутина вселенных»;

«Зона интересов».

Фото Кадр из «Миссия невыполнима»

Лучшая песня

Всего было предложено 94 песни, 15 из которых, в том числе исполненная Райаном Гослингом I'm Just Ken, поборются за выход в номинации.

It Never Went Away из «Американская симфония»;

Dear Alien (Who Art In Heaven) из «Город астероидов»;

Dance The Night из «Барби»;

I'm Just Ken из «Барби»;

What Was I Made For? из «Барби»;

Keep It Movin из «Цвет пурпурный»;

(Superpower) I из «Цвет пурпурный»;

The Fire Inside из «Обжигающе горячий»;

High Life из «Флора и сын»;

Meet In The Middle из «Флора и сын»;

Can't Catch Me Now из «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»;

Wahzhazhe (A Song For My People) из «Убийцы цветочной луны»;

Quiet Eyes из «Прошлые жизни»;

Road To Freedom из «Растин»;

Am I Dreaming из «Человек-паук: Паутина вселенных».

Лучший анимационный короткометражный фильм

Из 93 фильмов выбрали 15, в том числе короткометражку, созданную в студии Питера Джексона режиссером из Pixar по мотивам песни Джона Леннона War Is Over! Названия не переведены на русский.

Boom;

Eeva;

Humo (Smoke);

I'm Hip;

A Kind of Testament;

Koerkorter (Dog Apartment);

Letter to a Pig;

Ninety-Five Senses;

Once upon a Studio;

Our Uniform;

Pachyderme;

Pete;

27;

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko;

Wild Summon.

Фото Кадр из «Все страхи Бо»

Лучший художественный короткометражный фильм

В категорию попали 187 фильмов, включая короткометражки Уэса Андерсона и Педро Альмодовара.

«С того дня»;

«Сувенирный магазин Анны Франк»;

«Косточка авокадо»;

«Добро пожаловать в Лос-Анджелес»;

«Мертвый кот»;

«Опасный друг»;

«Непобедимый»;

«Невидимая граница»;

«Рыцарь удачи»;

«Человек одной ноты»;

«Красное, белое и синее»;

«Пастырь»;

«Странный образ жизни»;

«Чудесная история Генри Шугара»;

«Желтый».

Лучший звук

В этой категории собрались крупные релизы 2023 года, включая главных претендентов на кинопремию «Оскар».

«Барби»;

«Создатель»;

«Феррари»;

«Убийца»;

«Убийцы цветочной луны»;

«Маэстро»;

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»;

«Наполеон»;

«Оппенгеймер»;

«Зона интересов».

Лучшие визуальные эффекты

Здесь тоже собрались крупные релизы 2023 года.