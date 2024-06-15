Супергеройский кризис среднего возраста: как стартовал 4 сезон «Пацанов»

13 июня на Amazon Prime Video стартовал четвертый сезон «Пацанов». Рассказываем, удается ли дерзкому проекту-сатире на супергероику удерживать свои позиции.

Сюжет 4-го сезона сериала «Пацаны»

Мир стоит на грани войны между суперами и людьми. Конгрессвумен Виктория Ньюман (Клаудия Думит) близка к Овальному кабинету как никогда прежде. Будучи супергероиней, скрывающей свои способности, она вводит людей в заблуждение.

Ряды «Семерки» поредели, поэтому в Vought ищут новых суперов, которые достойны вступить в элитный отряд супергероев. Группировка «Пацаны» разрывается. Им нужно остановить конгрессвумен, противостоять «Семерке» и переманить на свою сторону сына Хоумлендера Райана (Кэмерон Кроветти). Времени на то, чтобы исправить свои ошибки, у Бутчера (Карл Урбан) почти не остается — последствия приема сыворотки V убивают его.

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

Как стартовал 4-й сезон «Пацанов» и стоит ли его смотреть

Перед выходом четвертого сезона шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке, вероятно, пытаясь выяснить настроение аудитории, сделал пару заявлений по поводу будущего проекта. Сначала Крипке намекнул о возможности шестого сезона, но после отзывов критиков на первые эпизоды четвертого поумерил свой пыл и подтвердил, что супергеройской лавочке осталось жить до конца пятого сезона и не дольше.

В целом на профессиональных рецензентов жаловаться не приходится. На Rotten Tomatoes у четвертого сезона почти стопроцентное одобрение. Зрители же отнеслись к продолжению истории куда прохладнее — на данный момент аудитория оценила новые эпизоды «Пацанов» в 69%.

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

Первое, что в четвертом сезоне кажется совершенно необязательным, — это расширение сюжетной линии Виктории Ньюман. Вряд ли ее политические игры интересны зрителям больше внутренней кухни «Семерки». В этом шоу много персонажей, из которых Ньюман явно не самый яркий.

Появление героини в «Поколении Ви» еще можно было понять. Типичный ход для спин-оффа — включить в сюжет камео не особо отсвечивающего персонажа оригинального шоу. Но с перспективы трамплина в главную злодейку «Пацанов» все смотрится уже менее захватывающе. Она отличный, прекрасно проработанный персонаж, заслуживающий быть раскрытым в шоу, но проблема в том, что она такая там далеко не одна, и в рамках сериала акцентирование внимания на ее коварном пути, пока кучка суперов и отважных борцов с системой ютятся на обочине проекта, выглядит несколько несбалансированно.

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

Четвертый сезон «Пацанов» решил, что достаточно крут, чтобы пройтись про вау-эффектам прошлого сезона. В одном из эпизодов шоу появился Уилл Феррелл, как в третьем сезоне — Шарлиз Терон. У их камео была одна цель — предстать реальными звездами, которые по сюжету сериала снимаются в очередной супергеройской картине для продвижения Vought.

В продолжении шоу Хоумлендер переживает кризис среднего возраста — и это до ужаса смешно. Причем, скорее всего, буквально. Наблюдать за тем, как супергерой, считающий себя неуязвимым, видит доказательства обратного, достаточно интересно и жутко, ведь если многие люди порой переживают подобный период плачевно, что может сделать тот, у кого есть суперсила, влияние и неограниченная власть?

Исполнитель роли супера Энтони Старр все чаще делает более явной внутреннюю трагедию персонажа. Если в первых сезонах шоу Хоумлендер был намеренно карикатурным, то по мере развития проекта он стал более объемным и противоречивым. Заставить зрителей сопереживать такому персонажу совсем нелегко, но иногда создателям шоу это удается.

Порой для того, чтобы показать внутренний мир супера, в сериале прибегают к слегка банальному ходу с отражением в зеркале, и, возможно, это уже чересчур. Впрочем, для такого персонажа, как Хоумлендер и сериала «Пацаны» в целом, «слишком» не бывает.

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

Билли Бутчер тем временем вступает в игру на опережение. Его предсмертная миссия — не дать Хоумлендеру оказать разрушительное влияние на Райана. Мальчик — первый рожденный супер, козырь Vought в рукаве. В случае ослабления авторитета «Семерки» он может стать практически новым мессией, создающим иллюзию абсолютной защиты.

Как и в прошлых сезонах, Бутчер слишком уязвим и сентиментален. При всем своем цээрушном прошлом персонаж тревожно полагается на волю случая. В четвертом сезоне он пытается переманить Райана на свою сторону с помощью открытого диалога. И здесь «Пацаны» досадно напоминают прошлый проект Эрика Крипке «Сверхъестественное».

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

В смысле, они так и так его напоминают, но обычно «Пацаны» смотрятся просто более смелой версией старых идей, однако в моменты, когда добираешься до сути главных героев, становится понятно, что отчасти новаторство — это иллюзия. Билли Бутчер ведет себя как Дин Винчестер: поначалу персонаж делит мир на черное и белое (есть злые демоны и есть добрые мы — охотники на нечисть / есть злые суперы и есть добрые мы — группировка «Пацаны»), затем начинает видеть в своих врагах полутона, после чего проникается к ним всей душой.

Хьюи (Джек Куэйд), в свою очередь, предстает типичным Сэмом Винчестером. Никто не понимает, почему он защищает сомнительные бутчеровские решения, но между персонажами особая связь и долгая личная история (Сэм и Дин братья, а Бутчер открыл для Хьюи мир борьбы с суперами, придав его жизни смысл).

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

В четвертом сезоне «Пацанов» засветился даже Джеффри Дин Морган. В свое время в «Сверхъестественном» он сыграл Джона Винчестера — строгого отца Сэма и Дина. Джон учил старшего сына бескомпромиссной борьбе, так же как теперь Джо Кесслер вбивает Бутчеру в голову, что времени церемониться с Райаном нет.

Эрик Крипке, покинувший «Сверхъестественное» после пятого сезона, словно пытается реконструировать его, только уже полностью на своих условиях. Не то чтобы это плохо, но порой все в «Пацанах» кричит об этом, что может быть достаточно утомительным.

В любом случае основная проблема четвертого сезона все равно не в этом. «Пацаны» переполнены отличными идеями, но шоу и его спин-оффа катастрофически не хватает для их воплощения. Сюжетная линия Старлайт (Эрин Мориарти), казалось бы, должна быть очень важной — супергероиня покинула «Семерку», примкнула к «Пацанам» и открыто противостоит Хоумлендеру, это значительно, но теряется на фоне несметного количества других событий сериала.

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

Новые члены «Семерки» в сериале пока отражены схематично. С одной стороны, самый умный человек на Земле Сестра Сэйдж (Сьюзен Хэйард), интеллект которой существует за пределами морали, с другой — посредственная, но полезная Фейерверк (Вэлори Керри), представляющая собой доказательство того, что в жизни для достижения своих целей способности, зачастую, играют последнюю роль.

Сюжетные линии Сержа (Томер Капон) и Кимико (Карен Фукухара) в четвертом сезоне выглядят амбициозно, но хватит ли экранного времени их раскрыть, предсказать сложно.

Словом, если в будущем вселенная «Пацанов» не обрастет еще парой-тройкой спин-оффов, сериал падет под тяжестью собственной крутости, которой тесно в рамках одного шоу, — в лучшем случае.

В худшем — сериал банально скатится до самопародии, на которую больно смотреть.

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

Когда выйдет следующая серия 4-го сезона сериала «Пацаны»

Следующий, четвертый эпизод четвертого сезона сериала «Пацаны» выйдет 20 июня на платформе Prime Video.