Интересные теории о сериале «Извне», о которых вы могли не слышать

В 2022 году создатели популярного сериала «Остаться в живых» выпустили новинку — проект «Извне» в жанре ужасов, мистики и фантастики. Смысл у произведения похожий: группа людей оказывается заключена в месте, откуда у них никак не получается выбраться. Только в «Извне» в дело вмешиваются загадочные монстры, которые убивают все живое вокруг каждую ночь. Так в эфир вышел очередной напряженный триллер.

Сценарий часто ругают за обилие непонятных символов, объяснение которым сценаристы не дают. Рассмотрели детали проекта и разобрались в различных теориях.

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«Извне» отсылает к Стивену Кингу

Если вы читали произведения Кинга вроде «Сияния» или «Детей кукурузы», то можете уловить схожие ощущения от просмотра. Локация, изолированная от внешнего мира, где герои сталкиваются с необъяснимым злом, — типичная для Кинга атмосфера. Деревня с ее таинственными обитателями напоминает замкнутую экосистему, где прошлое, настоящее и будущее героев сливаются в единое целое и заставляют не только бороться, но иногда и уничтожать оберегаемый хрупкий мир своими руками. Оттого важен и психологизм персонажей: их внутренняя борьба и страхи, которые постепенно раскрываются в критических ситуациях.

Мальчик в белом — проводник между мирами

Белая одежда и таинственные появления делают мальчика похожим на призраков, которые часто используются в литературе и кинематографе для связи с потусторонним миром. Он напоминает зрителям об уязвимости и чистоте детской души, что контрастирует с ужасами, окружающими деревню. Напомним также, что именно детские страдания послужили причиной возникновения монстров во Фромвилле.

Некоторые фанаты интерпретируют мальчика как проводника между мирами или даже ангела-хранителя для жителей. Его присутствие побуждает героев принимать судьбоносные решения, а иногда он предупреждает об опасностях — например, когда он выкинул героиню из башни в реальный мир в конце второго сезона.

Образ ребенка в белом можно трактовать как аллюзию на религиозные мотивы. В христианстве этот цвет символизирует чистоту и невинность, а дети часто ассоциируются с пророчеством или божественным посланием. Притом что в конце третьего сезона сценаристы поднимают вопросы грехопадения, эта версия кажется все более реальной.

Деревья — порталы не только между мирами, но и между сознанием и подсознанием

Обычные деревья оказываются путями в иные измерения. Это добавляет в сюжет элементы мистики, фольклора и научной фантастики. В мифах и сказках деревья часто играют роль мостов между мирами. В скандинавской мифологии мировое древо Иггдрасиль соединяет небеса, землю и подземное царство, символизируя неразрывную связь между этими сферами. Жители Фромвилля путешествуют через деревья, будто лес — это не просто физическое пространство, а живой организм с тайными правилами.

Каждое такое перемещение сопровождается риском, ведь правила этих порталов остаются неизвестными. Это напоминает культовые проекты о многомерных мирах («Лангольеры» Стивена Кинга или «Твин Пикс» Дэвида Линча).

Фото Кадр из сериала «Извне», реж. Джек Бендер / Epix Studios

Среди теорий есть и такая, в которой деревья символизируют внутренние страхи и борьбу персонажей. Перемещение через порталы — как метафора погружения вглубь своего подсознания. Тогда лес, где спрятаны эти деревья, — это пространство, где герои сталкиваются с собой, своими страхами и тайнами прошлого.

Музыкальная шкатулка управляет героями

Шкатулка издает мелодию, которая одновременно притягивает и пугает. В сериале она становится тревожным сигналом, предупреждающим о приближении опасности. Это отсылает к использованию звуков в классических хоррорах, где мелодии из шкатулок или старинных граммофонов ассоциируются с присутствием потусторонних сил. Подобные элементы можно увидеть, например, в фильмах «Заклятие», «Кошмар на улице Вязов» или «Психо».

Фанаты сериала считают, что шкатулка не просто источник звука, а инструмент, с помощью которого загадочные силы манипулируют героями. Она может влиять на их сознание, вызывая видения или подталкивая к определенным действиям. Шкатулка также отражает основную тему сериала — замкнутость событий и невозможность вырваться из этого круга. Как ее мелодия бесконечно повторяется, так и герои застревают в ловушке городка, не находя выхода.

Маяк — символ одновременно надежды и ловушки

Маяк в «Извне» — мощный образ, который объединяет темы надежды, спасения и неизбежности судьбы. Это сооружение часто воспринимается как проводник, указывающий путь к спасению для тех, кто заблудился. В контексте сериала он ассоциируется с надеждой на выход из ловушки Фромвилля. Правда, в сериале объект наделен двойственным смыслом. Он манит героев, но одновременно усиливает чувство безысходности, поскольку неясно, ведет ли его свет к свободе или к новой опасности.

Интересно, что маяк в сериале связан с повторяющимися датами и событиями. Это намекает на то, что он может быть центром или ядром временной петли, в которую попали персонажи. Как свет маяка вращается, освещая одни и те же точки, так и жизнь героев словно движется по кругу, из которого нет выхода.

Фото Кадр из сериала «Извне», реж. Джек Бендер / Epix Studios

Монстры — воплощение страха

Монстры в сериале внешне выглядят как обычные люди, часто улыбающиеся. Но именно доброжелательность делает их еще более жуткими. Такой контраст отсылает к известным приемам в хоррорах, где зло прячется за маской привычного, например, как в фильмах «Мы» Джордана Пила или «Интересные игры» Михаэля Ханеке.

Фанаты предполагают, что монстры в сериале — это не только физическая угроза, но и воплощение внутренних демонов персонажей. Каждый из них сталкивается с виной, страхом, потерей или травмой. Монстры могут быть метафорой этих эмоций, которые «атакуют» их в самые уязвимые моменты.

Сериал оставляет зрителям множество вопросов о происхождении чудовищ. Они появляются только ночью, атакуют безжалостно и явно следуют каким-то своим правилам. Например, они не проникают в дом, если дверь заперта. Это усиливает мистическую составляющую сериала, напоминая классические сюжеты, где чудовища остаются загадкой до самого конца, как в фильме «Сквозь горизонт» или рассказах Лавкрафта.

Среди зрителей также популярны теории, что монстры — это бывшие жители деревни, которые погибли и стали частью загадочной системы. Их улыбки и образы могут быть своего рода воспоминаниями, оставшимися от их человеческой сущности. В конце третьего сезона сценаристы дают повод согласиться с этой линией.

Погребенные подземные тоннели скрывают прошлое деревни

Тоннели в сериале могут ассоциироваться с подземным миром из мифологии. Вспомните царство Аида или скандинавский Хельхейм. При замкнутости, вызывающей приступы клаустрофобии, подземелья позволяют прикоснуться к потустороннему миру мертвых. А в контексте Фромвилля они еще и усиливают ощущение безысходности — ведь выхода нет, куда бы ты ни пошел.

Подземные проходы, как и в совсем нестрашных фильмах вроде «Лабиринта Фавна» или «Индианы Джонс», становятся хранилищем чего-то важного — предметов, информации или даже сущностей. Однако за каждую находку посетители платят высокую цену.

Фото Кадр из сериала «Извне», реж. Джек Бендер / Epix Studios

Путешествие в глубины земли также символизирует погружение в собственное подсознание. Герои, исследуя эти темные пространства, сталкиваются не только с физическими угрозами, но и с собственными страхами, тайнами и травмами. Это может быть отсылка к архетипическим мотивам Карла Юнга о путешествии героя в «глубины себя».

Зрители также предполагают, что тоннели — это часть механизма, поддерживающего функционирование деревни. Они могут быть связаны с появлением монстров, манипуляцией временем или пространством. Например, их необычная структура намекает на возможность временных и пространственных искажений, как в рассказах Лавкрафта или фильме «Куб».

Цикады — символ скрытой силы

Стрекотание цикад сопровождает практически каждую серию сериала. Одна из теорий, выдвигаемая фанатами, — то, что эти насекомые символизируют цикличность. События постоянно повторяются: герои сталкиваются с одними и теми же ситуациями, и кажется, что они не могут выбраться из замкнутого круга. В природе цикады тоже обладают цикличной природой. Примерно 13-17 лет эти насекомые остаются под землей, потом внезапно появляются в воздухе в огромном количестве, затем снова пропадают и далее по кругу. Фанаты верят, что цикады — метафора для временных петель.

Наличие этих насекомых в сериале также может подчеркивать тематику неизбежности. Их стрекотание возникает в самых напряженных моментах, оно становится знаком того, что герои не могут избежать своей судьбы. Цикады появляются не тогда, когда их ожидаешь, а когда наступает их время — точно так же, как и трагедия или кошмар, с которым сталкиваются персонажи.