Укуси меня пчела! Джейсон Стэтхэм променял пацанские цитаты на парочку ульев в боевике «Пчеловод»

Увы, это не первая лайв-экшен адаптация мультсериала «Смешарики» с Копатычем в главной роли. «Пчеловод» — это просто новый боевик Дэвида Эйра с Джейсоном Стэтхэмом.

О чем фильм

Фильм стартует с усердной работы героя Джейсона: и в этот раз не в горячей точке и даже не в спортзале. Загадочный Адам Клей живет спокойной жизнью, варит мед и трудится на пасеке. Персонаж Стэтхэма дружит со своей соседкой, и она — единственный человек, который о нем заботится. Но однажды пожилая женщина становится жертвой телефонных мошенников и теряет все деньги, включая те, которые принадлежат ее благотворительному фонду. Доведенная до крайности соседка пускает себе пулю в лоб.

Фото Кадр из фильма «Пчеловод»

Джейсон Стэтхэм понимает, что дело нечисто, и встает на путь мести — тем более что сам пчеловод не так прост, как кажется. Нет, он не супергерой и не умеет управлять роем полосатых насекомых: он жалит по-другому. Адам Клей — бывший спецагент, чьим боевым навыкам позавидует и Джеймс Бонд, и Джон Уик, и даже другой герой Стэтхэма — Деккард Шоу из франшизы «Форсаж».

Собственно, есть что-то общее в завязке «Пчеловода» и «Джона Уика»: герой лишается кого-то дорогого сердцу и встает на тропу войны. Только вот «дитя Беларуси» в исполнении Ривза не достигал таких высот в своей мести, до каких доберется мистер Стэтхэм. Да и лишился он не соседки, а собаки: тоже трагично, но масштаб как будто бы не тот.

Фото Кадр из фильма «Пчеловод»

Но вернемся на пасеку. Как выясняется по ходу повествования, перед зрителями не просто агент разведки — он один из участников секретного проекта «Пчеловод», созданного «для защиты роя», под которым подразумевается общество в целом. В такие моменты фильма невольно возникает улыбка. Все эти фразы и аллюзии на пчел выглядят особенно комично, хотя речи наполнены пафосом, и произносят их мужчины в костюмах разной степени суровости.

На этом фоне решение главного героя стать настоящим пчеловодом выглядит чем-то средним между моральной травмой и отсутствием креативности. Что странно, учитывая, что свою способность нестандартно мыслить Адам Клей все-таки проявит в ходе фильма.

Фото Кадр из фильма «Пчеловод»

Пчеловод решает отомстить всем, кто повинен в смерти соседки. Он продвигается к вершине этой преступной цепочки, которая заканчивается в кругах богатых, привилегированных и серьезно охраняемых людей. Интересно, что в отличие от того же Джона Уика антагонистами любителя меда оказываются не грозные мафиози, а интернет-мошенники, параллельно занимающиеся бизнесом в сфере криптовалют. Так что можно смело заявить, что отныне Джейсон Стэтхэм не только автор пацанских цитат, но и гроза аферистов, которые и в России часто звонят якобы из банка.

Кто против кого: разбор персонажей

Адам Клей выглядит как типичный американский работяга: ездит на старом пикапе и носит одежду Carhartt. В фильме можно увидеть проблему поколений или же борьбу простого американца с модными веяниями современного мира. Например, один из злодеев в исполнении Джоша Хатчерсона рассекал по офису на скейте и попивал флэт-уайт на овсяном молоке. Тут у зрителя может закрасться резонный вопрос, ведь Джейсон Стэтхэм британец и говорит с явным акцентом. Но авторы решат несостыковку устами самого персонажа: Адам Клей заявит, что он родился на территории Туманного Альбиона.

Фото Кадр из фильма «Пчеловод»

В сюжете ленты фигурирует еще несколько важных героев. Кроме основных злодеев из псевдо-айти, за Адамом начнут охоту агенты ФБР, одна из которых — дочка погибшей соседки Клея. Героиня Эмми Рэвер-Лэмпмен оказывается между двух огней. Она понимает, что владелец ульев мстит за ее мать, но в то же время осознает, что для возмездия он выбрал пути, далекие от закона.

Драмы нет, но есть экшен: каким получился фильм

Режиссер Дэвид Эйр прославился «Отрядом Самоубийц», а также снял неплохую драму «Ярость» и провальный фильм Netflix «Яркость». Если кинематографист и задумывал в «Пчеловоде» какую-то драму или критику системы, то его идеи остались на бумаге. А вот что точно есть в фильме — это экшен. Пчеловод отлично справляется не только с производством меда, но и со взрывами, драками и даже проникновением на особо охраняемые объекты.

Стэтхэм, как всегда, эпично смотрит в камеру, мастерски избивает противников и умудряется скрыться от преследователей, даже кивнув им перед этим. И пусть пацанских цитат в фильме не так много, даже герой Джереми Айронса (одного из главных антагонистов) не сможет отговорить «пчеловода» от свершения мести. Джейсон в этот раз не говорит, а делает: он не просто автор цитат, он и есть цитаты.

Фото Кадр из фильма «Пчеловод»

Стоит ли смотреть

«Пчеловод» вряд ли станет эталоном современного боевика, как когда-то это сделал «Джон Уик». Банально потому, что работа Дэвида Эйра не задает моду, а следует ей, при этом многое заимствуя как у классики жанра, так и у фильмов Стахельски. Впрочем, и совсем до уровня фильмов класса Б история мести Джейсона Стэтхэм не скатывается. Концовка ленты и вовсе выглядит так, будто авторы готовят продолжение. Зрителю толком и не рассказали, что это за спецагенты, готовые на все ради «улья», и почему пчеловод вышел на пенсию.

Фильм получился веселым, быстрым и в меру глупым — впрочем, большего от проекта Эйра никто и не ждал.