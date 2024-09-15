Сериал «Пингвин»: что известно о спин-оффе «Бэтмена» с Колином Фарреллом

19 сентября на стриминговом сервисе Max стартует показ мини-сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом в образе криминального авторитета Освальда Кобблпота. Новинка станет спин-оффом «Бэтмена». Рассказываем, чего ждать от грядущей премьеры, которую критики уже сравнивают с культовым «Кланом Сопрано».

Предыстория персонажа Пингвина и связь с Бэтменом

В 2022 году на экраны вышел «Бэтмен» Мэтта Ривза: образ Брюса Уэйна примерил на себя Роберт Паттинсон, а главным антагонистом выступил Загадочник, роль которого исполнил Пол Дано. В новой версии знакомой истории не обошлось без Женщины-кошки: теперь Селина Кайл работает в ночном клубе, которым владеет Освальд Кобблпот по прозвищу Пингвин.

Фото Кадр из фильма «Бэтмен»

Персонаж Колина Фаррелла является правой рукой Кармайна Фальконе — криминального босса Готэм-Сити. По сюжету Бэтмен и комиссар Гордон начинают подозревать, что Пингвин может быть тайным осведомителем властей в деле гангстера Сальваторе Мароне, но ошибаются: доносчиком оказывается его главный соперник — Кармайн Фальконе.

В финале Загадочник убивает криминального авторитета, тем самым освобождая место для Освальда Кобблпота. Борьбе Пингвина за власть на улицах Готэма и будет посвящен новый сериал.

Сюжет сериала «Пингвин»

Действие «Пингвина» развернется всего через несколько дней после событий «Бэтмена», а сериал станет связующим звеном между первой частью и грядущим сиквелом.

Известно, что сюжет новинки сосредоточится на амбициозных планах Освальда Кобблпота возглавить преступный мир Готэма. Однако после убийства Кармайна Фальконе на улицах города разразится настоящая война, ведь на его место претендует не только Пингвин, но и дочь покойного криминального босса — София Фальконе.

Фото Кадр из сериала «Пингвин»

Сместив фокус с Бэтмена на Пингвина, авторы сериала перешли из супергеройского жанра на территорию криминальных и гангстерских историй, за что новинку уже сравнивают с сериалом «Сопрано» и фильмом «Лицо со шрамом».

Создатели сериала «Пингвин»

Режиссером трех первых эпизодов «Пингвина» выступил Крэйг Зобел. Ранее он работал над такими успешными проектами, как «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет, «Американские боги» и «Мир Дикого Запада».

Фото Кадр из сериала «Пингвин»

Постановщик «Бэтмена» Мэтт Ривз ограничился ролью исполнительного продюсера. Шоураннером и автором сценария «Пингвина» стала Лорен Лефранк: среди ее предыдущих работ — «Хемлок Гроув» и «Агенты «Щ.И.Т.».

Актерский состав сериала «Пингвин»

К образу Освальда Кобблпота вернется номинант на «Оскар» и двукратный обладатель «Золотого глобуса» Колин Фаррелл. Главная женская роль досталась Кристин Милиоти, знакомой зрителям по ромкому «Зависнуть в Палм-Спрингс», а также сериалам «Как я встретил вашу маму», «Фарго» и «Черное зеркало».

Еще одного претендента на место криминального босса Готэм-Сити сыграл Майкл Келли: его персонаж Джон Витти из организации Кармайна Фальконе тоже включится в борьбу за власть.

Фото Кадр из сериала «Пингвин»

Также в сериале снялись Тео Росси («Сыны анархии»), Дэвид Х. Холмс («Меломанка») и другие. Кроме того, в касте «Пингвина» заявлен Марк Стронг («Шерлок Холмс», «Kingsman: Секретная служба»), однако пока неизвестно, кого он сыграет.

А вот ожидать появления Роберта Паттинсона в образе Брюса Уэйна точно не стоит: недавно это подтвердила шоураннер «Пингвина» Лорен Лефранк.

Трейлер сериала «Пингвин»

Дата выхода эпизодов сериала «Пингвин»