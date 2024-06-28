Хронология «Пиратов Карибского моря»: в каком порядке смотреть все фильмы

Если вы ждали подходящего момента, то это он — настало время вспомнить об одной из самых ярких приключенческих франшиз «Пираты Карибского моря». 28 июня 2003 года в Диснейленде прошла премьера первого фильма серии «Проклятие «Черной жемчужины».

С тех пор история Джека Воробья, а точнее — капитана Джека Воробья, захватила зрителей по всему миру. Поклонники Джонни Деппа не теряют надежду на возвращение любимого героя. Рассказываем, в каком порядке смотреть фильмы этой легендарной франшизы и о ее будущем.

История «Пиратов Карибского моря»

Источником вдохновения для «Пиратов Карибского моря» стал одноименный аттракцион в Диснейленде. Это была не первая попытка Disney адаптировать для большого экрана историю подобного формата.

В 2002 году у студии вышел мюзикл «Деревенские медведи», также основанный на аттракционе. Сюжет проекта был сосредоточен на десятилетнем медведе Биари, которого подобрали и воспитали люди.

Фото Кадр из фильма «Деревенские медведи»

Фильм не был успешен в прокате, сейчас о нем, скорее всего, даже никто не помнит. Провал «Деревенских медведей» не особо вдохновлял руководство Disney рисковать снова, однако продюсер Джерри Брукхаймер стоял на своем, веря в то, что пиратскую историю ждет успех.

Знать наверняка, что «Пираты Карибского моря» выстрелят, было невозможно. Казалось, зрителей эта тема совсем не интересовала. К тому же, после провала «Острова головорезов» 1995 года уходить в тему пиратских приключений было не самым надежным ходом.

Для успеха «Пиратам Карибского моря» был нужен харизматичный главный герой, однако у студии не было четкого представления о том, как он должен выглядеть.

Фото Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины»

На главную роль в фильме в разное время рассматривали Мэттью Макконахи, Кристофера Уокена, Джима Керри и Кэри Элвиса.

На первых концепт-артах капитан Джек Воробей выглядит куда менее ярко, чем теперь знакомый зрителям персонаж. Джонни Депп решил полностью переработать образ пирата, представив его эдакой рок-звездой своего времени, взяв за основу стиль гитариста Rolling Stones Кита Ричардса.

К слову, музыкант позже появится во франшизе в роли капитана Тига — отца Джека Воробья.

Фото Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: На краю света»

Джонни Депп создал своего персонажа практически с нуля. Сейчас представить капитана Джека Воробья иначе уже невозможно, но, когда картина находилась на стадии разработки, эксцентричный образ пирата вызывал сомнения у руководства студии.

«Меня хотели уволить. Помню, как узнал, что Майкл Айснер (бывший генеральный директор Disney) говорил: «Черт возьми, Джонни Депп портит фильм...» В общем, я ожидал, что меня попросят уйти», — вспоминал Джонни Депп.

К счастью, этого не произошло. Актеру дали возможность представить свое видение главного героя — и это решение окупилось. Картина «Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины» стала успешна в прокате, и Disney не оставалось ничего, кроме как анонсировать продолжение.

Фото Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»

Хронология «Пиратов Карибского моря»

История «Пиратов Карибского моря» пока развивается совершенно последовательно, поэтому смотреть фильмы стоит в порядке выхода:

«Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины» (2003);

«Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006);

«Пираты Карибского моря: На краю света» (2007);

«Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011);

«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017).

Будущее франшизы «Пираты Карибского моря»

Недавно продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер подтвердил, что франшизу ждет перезапуск.

По его словам, проще продолжить работу над проектом с новым актерским составом, чем договориться со звездами серии фильмов.

Фото Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»

Сейчас над перезапуском «Пиратов Карибского моря» работает Джефф Натансон («Поймай меня, если сможешь», «Король Лев»). Франшиза для него не чужая, он написал сценарий фильма «Мертвецы не рассказывают сказки».

По информации инсайдера Дэниела Рихтмана, на флагманскую роль рассматривалась актриса Айо Эдебири, известная по роли шеф-повара Сидни Адаму в сериале «Медведь». Предположительно, она может сыграть роль ирландской пиратки.

Фото Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины»

Еще какое-то время ходил слух о перезапуске с Остином Батлером («Элвис»), но актер не подтвердил эту информацию.

Кроме основного перезапуска, еще актуален спин-офф с Марго Робби. За сценарий картины отвечает Кристина Ходсон («Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»).

«Это два разных фильма. Надеемся, они оба будут сняты», — объяснил Брукхаймер.

Фото Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»

Продюсер добавил, до завершения работы над сценарием ребута остается около месяца.

«Мы сейчас работаем над сценарием. Надеюсь, примерно через месяц он будет готов и будет настолько хорош, насколько я думаю. Так что будем надеяться, что Disney он понравится и они дадут нам возможность снять по этому сценарию фильм», — рассказал Джерри Брукхаймер.

Фото Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: На краю света»

Возвращение Джонни Деппа в «Пиратов Карбиского моря»

Возвращение Джонни Деппа в роли капитана Джека Воробья пока под вопросом. Джерри Брукхаймер надеется на появление актера в будущих фильмах франшизы.

«Если бы это зависело от меня, он бы в них участвовал. Я люблю его. Он хороший друг. Он потрясающий артист, и у него уникальная внешность. Он создал Капитана Джека», — считает продюсер.

Что касается Джонни Деппа, он говорил, что после пережитого бойкота ему не нужен Голливуд, но, возможно, для главного персонажа своей карьеры актер сделает исключение.