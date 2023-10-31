Как режиссер Питер Джексон создавал свои лучшие фильмы

Сегодня исполняется 62 года одному из самых знаменитых новозеландцев, которого знают все любители кино. Да и вообще все люди, которые хоть немного интересуются современной поп-культурой.

Питер Джексон — человек, снявший, пожалуй, один из самых громких блокбастеров начала XXI века, основанный на одной из самых популярных книг XX века. Он сделал это так мастерски, что его творение также вошло в историю, как и первоисточник. Речь идет о «Властелине Колец».

Но начнем не с вершины творчества новозеландца, а вернемся в прошлое и проследим, как человек, начинавший с малобюджетных хорроров, оказался создателем фильмов, у которых, пожалуй, до сих пор нет аналогов.

Детство

Будущий обладатель «Оскара», «Золотого глобуса» и премии BAFTA Питер Джексон родился в Веллингтоне в Новой Зелендии. Его родители были уроженцами Англии, а обосновались на далеком острове лишь в 50-е годы. Отец Питера сражался во Второй мировой и участвовал в обороне Мальты на средиземноморском театре боевых действий.

Юный Питер с детства любил фотографировать и на восьмилетие получил в подарок камеру. Именно тогда будущий режиссер решил, с чем связать свою жизнь. Джексон вместе с друзьями занимался съемками короткометражек, а после просмотра фильма «Кинг-Конг» 1933 года его мечтой стало снять что-то подобное. Забегая вперед, скажем, что мечту новозеландец воплотит.

Первые фильмы

В 1983 году Джексон приступил к съемкам первого заметного фильма под названием «Инопланетное рагу» (Bad taste). Питер и его друзья исполнили множество ролей как на экране, так и за его пределами — сам Джексон выступил режиссером, сценаристом, монтажером, оператором и сыграл несколько ролей. Несмотря на относительно небольшой бюджет, фильм вышел за рамки любительского проекта. Комедийная лента, повествующая о вторжении инопланетян в вымышленную новозеландскую деревню, создавалась в течение четырех лет и благодаря упорству увидела свет за пределами родной для режиссера Новой Зеландии.

Фото Кадр из фильма «Инопланетное рагу»

Спустя два года выходит «Знакомство с Фиблами» — сатирическая кукольная комедия, пародирующая «Маппет-шоу» (популярная телепрограмма). Но наиболее значимой на тот момент работой режиссера становится «Живая мертвечина», увидевшая свет в 1992 году. Именно этот пародийный фильм ужасов про зомби принес Питеру Джексону широкую популярность и собрал множество наград на жанровых кинофестивалях.

90-е и выход за рамки жанра ужасов

Спустя два года Джексон, известный к тому времени как мастер жанра ужасов, выпускает «Небесные создания». Фильм в жанре психологической драмы основан на дневниках молодой Полин Паркер, которая вместе с подругой Джульет Хьюм убила свою мать Хонору Паркер.

Фильм заслужил признание критиков, получил «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале, а Питер Джексон вместе с Фрэн Уолш (постоянный соавтор и спутница жизни режиссера) удостоился номинации на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Именно «Небесные создания» стали для молодой Кейт Уинслет дебютной работой на большом экране.

Фото Кадр из фильма «Небесные создания»

Уже в 1996 году Джексон возвращается к жанру (пусть и без фирменного почерка ранних работ), принесшему ему популярность, и по приглашению Роберта Земекиса становится режиссером комедийного фильма ужасов «Страшилы». Лента проваливается в прокате, но отличается качеством спецэффектов, над которыми работает основанная Питером Джексоном и Ричардом Тейлором компания Weta.

2005-й и исполнение детской мечты

В 2005 году на широкие экраны вышел блокбастер Джексона — вольный ремейк знаменитого фильма 1933 года «Кинг-конг».

Джексона прикрепили к проекту о большой обезьяне в 1995 году, но спустя два года работу над фильмом временно прекратили. Только в 2003 году студия Universal вновь обратилась к новозеландцу с просьбой вернуться.

«Кинг-Конг» стал успехом как в финансовом, так и в критическом плане. Фильм заработал более 560 миллионов в прокате и был номинирован на три премии «Оскар», увы, лишь в технических номинациях — за лучшие визуальные эффекты, лучший звук и лучший монтаж.

Фото Кадр из фильма «Кинг-Конг»

Проект Джексона уникален еще и тем, что одновременно с лентой выпустили игру по лицензии, также получившую хорошие отзывы как среди обывателей, так и у профильной прессы. Такие проекты нередко оказываются проходным продуктом и не представляют интереса. К счастью, «Кинг-Конга» 2005 года эта участь обошла стороной.

В 2009 году выходит следующий фильм Джексона — экранизация бестселлера Элис Сиболд — триллер-драма «Милые кости» со Стэнли Туччи и Сиршей Ронан в главных ролях. По сюжету девочка, изнасилованная и убитая маньяком, наблюдает за своей семьей с того света, мечтая разоблачить убийцу. Фильм получил смешанные отзывы критиков, а Сирша Ронан получила несколько побед в номинации «Лучшая молодая актриса».

Фото Кадр из фильма «Милые кости»

Но, говоря о Питере Джексоне, конечно, нельзя игнорировать самую крупную работу, суммарно удостоившуюся 17 премий «Оскар». Конечно, речь о трилогии «Властелин колец».

Властелин колец

Об экранизации романа Дж. Р. Р. Толкина было сказано и написано множество тысяч слов, а пересказывать сюжет — дело неблагодарное. Зрителю, незнакомому с этой трилогией, в какой-то мере можно позавидовать, ведь кино у Джексона получилось действительно великолепным. Оно на многие годы стало эталоном того, как надо создавать блокбастеры.

Общая реализация проекта заняла восемь лет, притом что съемки всех трех фильмов проходили одновременно и длились три года.

Питер Джексон думал экранизировать Толкина с 1995 года. Изначально проект планировался как дилогия, а производством занималась компания братьев Вайнштейн — Miramax. После представления первоначального сценария на будущие фильмы студия выделила бюджет в 75 миллионов долларов.

Фото Кадр из фильма «Властелин Колец: Братство Кольца»

Но уже в скором времени начались проблемы, связанные с невозможностью Miramax полноценно финансировать проект. Боссы студии предложили сделать из двух фильмов один, тем самым уменьшив расходы. Предполагалось, что из фильма пропадет битва за Хельмову Падь (ставшая впоследствии одной из знаковых битв в истории кинематографа), сокращены сцены в Мории и Ривенделле.

Такое решение не устроило Джексона и команду. Несмотря на то что уже было использовано 15 миллионов бюджета, Питер отклонил предложение Miramax. В течение четырех недель режиссер демонстрировал созданный материал представителям различных студий, пока не произошла судьбоносная встреча с Марком Ордески из New Line Cinema. После нее продюсер Роберт Шэй предложил команде по примеру книги создать трилогию.

Именно это предложение изменило все и дало авторам большую творческую свободу. И хоть деление на части на экране отличается от книг, оно позволило вернуть множество событий из первоисточника, которые были вычеркнуты в первых вариантах сценария.

Фото Кадр из фильма «Властелин Колец: Возвращение короля»

Ожидаемо, что к работе над самым масштабным проектом Питер Джексон привлек давнего соратника и сооснователя студии Weta — Ричарда Тейлора. Но особо важным стало участие двух человек — Джона Ли и Алана Хау — знаменитых иллюстраторов, чьи работы в свое время подарили тексту Толкина яркие визуальные образы. Именно их творчество стало фундаментом визуального стиля киноадаптации. При этом магический мир Властелина колец создавался с использованием исторического подхода и реалистичного воплощения образов даже магических существ. Собственно, это одна из причин того, почему экранный мир Средиземья выглядит так живо и правдоподобно.

Съемки киноэпопеи длились 438 дней и проходили более чем в 150 местах.

Фильмы выходили раз в год, начиная с декабря 2001 года и заканчивая декабрем 2003-го. Бюджет «Братства кольца» составил 93 миллиона, а «Две крепости» и «Возвращение короля» стоили уже по 94 миллиона. Общие сборы трилогии почти достигли трех миллиардов долларов. Кроме этого, произведения Питера Джексона в общей сложности были номинированы на 30 «Оскаров», 17 из которых были завоеваны. А «Возвращение короля» повторило рекорд двух других легендарных кинокартин — «Титаника» и «Бен-Гура», получив 11 премий американской киноакадемии.

Картина «Властелин колец» не раз удостаивалась звания одной из важнейших кинотрилогий и возглавляла рейтинги множества изданий как влиятельнейший фильм в истории.

Фото Кадр из фильма «Властелин Колец»

И пусть часть фанатов книжного первоисточника недолюбливают работу Джексона, «Властелин колец» занял свое место в истории.

Хоббит

Как известно, нельзя войти в одну реку дважды, и даже самые талантливые люди не всегда могут повторить свой успех. Так и Питер Джексон, вернувшийся в мир Средиземья спустя почти десять лет после выхода третьей части «Властелина колец», не смог создать что-то подобное в экранизации другого произведения профессора Толкина — книги «Хоббит».

На самом деле новозеландец не был первым кандидатом на роль режиссера «Хоббита»: долгое время проект был закреплен за Гильермо Дель Торо, и, только когда мексиканский режиссер окончательно выбыл из проекта, студия обратилась к Джексону.

Как и в случае «Властелина колец», изначально планировалось разбить первоисточник на две части. При этом даже в таком формате материал оригинала нужно было расширять — книжка насчитывает всего около 300 страниц. Но в ходе работ над экранизацией проект решили растянуть до трех частей, поэтому пришлось включить много нового материала.

Фото Кадр из фильма «Хоббит: нежданное путешествие»

И хоть экранизация «Хоббита» вышла достойной и интересной, новая работа не смогла достичь высот «Властелина колец». Впрочем, несмотря на все недостатки (в одном из интервью Питер Джексон признался, что в какой-то момент не понимал, что именно он снимает), она все еще переносит зрителя в мир прекрасного Средиземья.

Документальные фильмы

Кроме игрового кино Питер Джексон снимал еще и документальное. Особенно стоит выделить фильм «Они никогда не станут старше», вышедший в 2018 году и приуроченный к столетию окончания Первой мировой войны. Еще одна интересная работа — масштабный мини-сериал «Битлз: Вернись» (The Beatles: Get Back), состоящий из трех частей и основанный на ранее не издававшихся видеозаписях знаменитых ливерпульцев.

Питер Джексон — легенда кинематографа, подарившая нам одну из величайших кинотрилогий в истории, и только за это стоит сказать ему огромное спасибо. Он стал одной из самых влиятельных фигур индустрии на уровне таких мэтров массового кино, как Стивен Спилберг, Джордж Лукас и Джеймс Кэмерон. А отметить день рождения режиссера можно повторным просмотром «Властелина колец», тем более что Питер Джексон любит появляться в маленьких ролях почти во всех своих фильмах: искать его — настоящее развлечение.