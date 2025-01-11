Каким получился эротический триллер «Плохая девочка» с Николь Кидман

16 января на российские киноэкраны выйдет «Плохая девочка» — лента в жанре эротического триллера. За роль в ней Николь Кидман была удостоена Кубка Вольпи за лучшую женскую роль на прошедшем в начале сентября 81-м Венецианском кинофестивале.

При этом реакция на сам фильм не была столь однозначна. Несмотря на общую похвалу, нашлось место и критике. Безусловно, к «Плохой девочке» легко придраться. Только вот за оберткой эротического триллера скрывается не только прекрасная работа актеров, но и перевернутая с ног на голову, наполненная сатирическими интонациями ситуация. А это добавляет картине интереса. Разбираемся, какой получилась «Плохая девочка» и стоит ли ее смотреть.

Сюжет фильма «Плохая девочка»

Героиня Николь Кидман — Роми — успешная бизнесвумен, руководительница собственной компании, в жизни которой, кроме бесконечного признания и уважения коллег, присутствует и на первый взгляд идеальная семья. Сыгранный Антонио Бандерасом муж главной героини — театральный режиссер, являющийся фактически воплощением современного прогрессивного мужчины. Но он как на ментальном, так и на физическом уровне не может принять идею жесткости со своей женой в интимных моментах. Даже активное согласие и просьбы супруги не могут поменять его взгляды.

Фото Кадр из фильма «Плохая девочка», реж. Халина Рейн/ A24

Ситуация меняется с появлением в жизни Роми дерзкого молодого стажера Сэмюэля, который позволяет себе гораздо больше, чем можно по регламентам. Связь героев Николь Кидман и Харриса Дикинсона выходит далеко за рамки рабочих отношений. И в ходе регулярных встреч успешная Роми находит то, чего ей не хватало, — и это не только оргазм, который она, увы, не испытывала во время секса с мужем. О последнем она не забудет в гневе рассказать и супругу.

В ходе встреч с молодым Сэмюэлем героине Кидман придется принять его правила игры, в которой она будет вынуждена передать вожжи нагловатому стажеру. Подобная связь, казалось бы, может разрушить всю жизнь бизнесвумен, только вот соблазн оказывается превыше риска.

Фото Кадр из фильма «Плохая девочка», реж. Халина Рейн/ A24

Каким получился фильм «Плохая девочка»

Даже по краткому пересказу завязки «Плохую девочку» легко заклеймить зрелищем, которое лишь имитирует эротические триллеры Пола Верховена — в его фильмах в свое время снималась режиссер «Плохой девочки» Халина Рейн.

То же самое можно сказать и о самой ситуации. Многим сложно будет поверить в правдоподобность показанных на экране сцен, в которых героиня Кидман то лакает молоко из миски, то, стоя на коленях, имитирует поведение ластящейся собаки.

Фото Кадр из фильма «Плохая девочка», реж. Халина Рейн/ A24

Только вот «Плохая девочка» — это кино своего времени, которое умудряется его же высмеять, показывая, как сексуальность одновременно разрешена повсеместно и огорожена множеством табу: политкорректностью, эйджизмом, рабочей этикой, культурой отмены.

У Халины Рейн получилось кино, которое декларирует: времена изменились, и эти перемены можно принять, если все происходит по обоюдному согласию.

Фото Кадр из фильма «Плохая девочка», реж. Халина Рейн/ A24

При этом, несмотря на вроде бы доминирующую позицию героя Харриса Дикинсона, все в конце концов разворачивается именно по правилам Роми. Именно ее тайные желания оказываются в центре внимания их практик.

В какие-то моменты кино и вовсе кажется в меру остроумной сатирической комедией. Конечно, не когда двое мужчин прикладывают к побитым частям тела замороженный горошек — все-таки в фильме найдется место и более тонким юмористическим аллегориям.

Актеры фильма «Плохая девочка»

Стоит сказать, что без актеров и их старательной работы «Плохая девочка» не смогла бы получиться.

Фото Кадр из фильма «Плохая девочка», реж. Халина Рейн/ A24

Главной актерской работой становится воплощенная на экране Николь Кидман Роми. И подвиг здесь совсем не в том, что почти 60-летняя актриса обнажается на экране. Это роднит «Плохую девочку» с другой заметной лентой этого года — «Субстанцией», где подобный трюк, но в более экстремальных условиях, провернула Деми Мур.

Если для получившей недавно «Золотой глобус» Мур подобная роль стала самой высокооцененной в ее карьере, то Кидман просто в очередной раз укрепляется в позиции по-настоящему талантливой актрисы, любимой как критиками, так и зрителями.

Фото Кадр из фильма «Плохая девочка», реж. Халина Рейн/ A24

Так что даже самые стыдные и пошлые ситуации фильма оживают именно за счет тонкой игры актрисы, небезосновательно награжденной в Венеции.

Мужчины тоже не подкачали: традиционно ассоциирующийся с горячими и импульсивными мужчинами Бандерос на этот раз воплощает на экране мягкого и во многом чувствительного героя.

А молодая звезда Харрис Дикинсон, известный по роли в «Треугольнике печали», органично и не пошло выглядит в роли дерзкого стажера, который вносит в ленту немного новой этики, открытости и осознанности зумеров.

Стоит ли смотреть фильм «Плохая девочка»

Выходящую в России уже 16 января «Плохую девочку» легко упрекнуть в нереалистичности, пошловатости или глупости и с такой же легкостью окрестить скучным кино, которое еще и ушло далеко от жанра эротический триллер. Только вот есть в нем и то, что незаметно на первый взгляд. Лента Рейн содержит в себе и интересный, не столь распространенный в жанре женский взгляд, и разговор об отношениях внутри семьи, и даже поколенческую драму.

И, конечно же, как и в случае с другим снятым женщиной фильмом этого фестивального сезона — «Субстанцией», «Плохая девочка» показывает, что порой главный посыл хорошего кино может не отличаться уникальностью. Но эту пресловутую уникальность в кино привносят люди, работающие над фильмом, и их взаимодействие.