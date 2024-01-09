Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Статьи
Победители Эмми 2023: Одни из нас, Белый лотос, Уэнсдэй и другие
Фильмы и сериалы

Сегодня, 08:00

3 мин.

«Эмми 2023»: восемь побед сериала «Одни из нас», «Белый лотос», «Уэнсдэй» и другие награжденные проекты

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Одни из нас»
Фото Кадр из сериала «Одни из нас»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Из-за забастовок актеров и сценаристов 75-ю церемонию вручения премии «Эмми» перенесли с 18 сентября 2023 года на 15 января 2024 года. На данный момент уже известны первые проекты-победители технических номинаций.

Безусловным лидером по количеству наград стала экранизация игры The Last of Us «Одни из нас», главные роли в которой исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи. Сериал победил сразу в восьми номинациях.

Белла Рэмзи, Одни из&nbsp;нас. Белла Рамзи рассказала о возможной негативной реакции зрителей на второй сезон «Одних из нас»
  • Приглашенная актриса в драматическом сериале (Сторм Рид за седьмой эпизод первого сезона «Оставшиеся позади»)
  • Приглашенный актер в драматическом сериале (Ник Офферман за третий эпизод первого сезона «Долгое-долгое время»)
  • Выдающийся протезный макияж (дизайнер по пластическому гриму Барри Гауэр за второй эпизод первого сезона «Зараженные»)
  • Выдающиеся специальные визуальные эффекты в сезоне или фильме (победили главный руководитель по визуальным эффектам Алекс Ванг; общий продюсер визуальных эффектов Шон Ноулан; руководитель производства SFX Джоэл Вист; супервайзер по визуальным эффектам Стивен Джеймс; руководитель цифровых эффектов Ник Маршалл и другие).
  • Выдающийся дизайн вступительных титров (победили креативные директора Энди Холл и Надя Цуо, 3D-художник Грюн Ким; дизайнер Мин Ши; 3D-художник Джун Ким и другие)
  • Выдающееся сведение звука для комедийного или драматического сериала (награду получили Марк Фишман, Кевин Роуч и Майкл Плейфейр за первый эпизод первого сезона «Когда ты потерялся в темноте»)
  • Выдающийся звуковой монтаж комедийного или драматического сериала (победили Майкл Дж. Бенавенте, Джо Шифф, Кристофер Батталья и другие)
  • Лучший монтаж изображений для драматического сериала (победили Тимоти А. Гуд и Эмили Мендес за пятый эпизод первого сезона «Терпеть и выжить»)
Кадр из сериала «Одни из нас»
Фото Кадр из сериала «Одни из нас»

Кроме того, проект претендует на победу в следующих номинациях:

  • Выдающийся драматический сериал
  • Выдающийся главный актер драматического сериала (Педро Паскаль за шестой эпизод первого сезона «Родня»)
  • Лучшая актриса драматического сериала (Белла Рамзи за восьмой эпизод первого сезона «Когда мы в нужде»)
  • Выдающаяся режиссура драматического сериала (Питер Хоар за третий эпизод первого сезона «Долгое-долгое время»)
  • Лучший сценарий для драматического сериала (Крэйг Мазин за третий эпизод первого сезона «Долгое-долгое время»)
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

«Белый лотос» чуть уступает постапокалиптическому шоу, но все представил впечатляющий результат, получив четыре премии «Эмми» за лучшее музыкальное сопровождение, кастинг, прически и партитуру. Столько же наград у сериала «Медведь».

В номинации «Лучшие современные костюмы» победили сериал «Уэнсдэй» и мини-сериал «Грызня».

Награду за лучшие костюмы в жанре фэнтези получил «Дома Дракона», а за исторические костюмы наградили проект «Великая».

Среди других победителей — награда за лучший телефильм досталась проекту «Странный: История Эла Янковича» с Дэниелом Рэдклиффом.

За лучшую операторскую работу наградили сериалы «Удивительная миссис Мейзел» и «Атланта».

Победу в номинации «Лучшая координация трюков» одержали «Пацаны», а награду за лучшую координацию трюков в комедийном сериале получил проект «Барри».

Еще награды достались сериалам «Тед Лассо» (лучшая оригинальная музыка и лирика) и «Мисс Марвел» (лучший моушн-дизайн).

&laquo;Оскар-2024&raquo;: Американская киноакадемия объявила шорт-листы в&nbsp;10 категориях. «Оскар-2024»: Американская киноакадемия объявила шорт-листы в 10 категориях
Сериалы
Фильмы
Обсудить
Новости холдинга
NYT рассказала о способности планирующих бомб поражать ВСУ даже в подземных бункерах
Автосервисы перечислили главные проблемы китайских машин в морозы
Количество пострадавших в результате взрыва в отеле в Техасе увеличилось до 21
В МЧС назвали причину схода вагонов в Забайкалье
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ