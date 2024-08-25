Режиссерский дебют Зои Кравиц: каким получился триллер «Подай знак»

В прокат вышла дебютная режиссерская работа Зои Кравиц — триллер «Подай знак». Кроме роли постановщика, дочь известного музыканта Ленни Кравица выступила в качестве одного из авторов сценария ленты. Несмотря на то, что картина вряд ли станет классикой, этот дебют можно, в целом, считать успешным.

Сюжет фильма «Подай знак»

Фрида — небогатая девушка, которая живет вместе с подругой Джесс и работает официанткой на закрытых мероприятиях для богатых и влиятельных людей. На один из таких ужинов девушки решают проникнуть не в качестве обслуживающего персонала, а в качестве гостей. Именно в этот день Фрида знакомится с миллиардером и технологическим магнатом по имени Слейтер Кинг. Богач недолго думая предлагает девушке вместе с подругой присоединиться к нему и его друзьям во время отдыха на частном острове.

Кроме Фриды и Джесс, на остров прибывают друзья и партнеры миллиардера Кинга. А также еще три девушки.

Фото Кадр из фильма «Подай знак»

Героини невероятно рады возможности провести отпуск на эксклюзивном курорте, только вот сразу же после приезда на остров у всех новоприбывших конфискуются телефоны. Казалось бы, в этот момент стоит начать переживать, особенно если вспомнить о том, что Слейтер уже приносил публичные извинения за свои прошлые грехи — он был обвинен в насилии.

Впрочем, изысканная еда, литры шампанского и употребление других психоактивных веществ окончательно притупляют всю подозрительность, которая могла бы возникнуть в таких обстоятельствах. Но со временем Фрида начинает замечать все больше странностей. После одной из вечеринок она не находит на своем платье пятна, которое поставила за ужином, а на следующий день выковыривает грязь из-под ногтей. Не добавляет спокойствия и одна из старушек-экономок острова, которая регулярно называет героиню «Красным кроликом».

Фото Кадр из фильма «Подай знак»

В один из слившихся в нескончаемую череду тусовок день Джесс пропадает и, кажется, никто, кроме Фриды, даже не помнит о ее существовании. Перед исчезновением девушки ее укусила змея. А после укуса Джесс пыталась донести главной героине о том, что на острове происходят ужасные вещи. Фрида понимает, что змеиный яд может помочь раскрыть тайны шикарного поместья.

Каким получился фильм «Подай знак»

При просмотре режиссерского дебюта у зрителя может возникнуть множество ассоциаций, начиная от позапрошлогодних «Меню» и «Треугольника печали», заканчивая относительно недавним «Солтберном». И, пожалуй, это ощущение вторичности и является главной проблемой ленты дебютантки.

Фото Кадр из фильма «Подай знак»

«Подай знак» условно говорит на немного другие темы, нежели эти фильмы. Картина заостряет внимание не только на классовой борьбе, а смещает акценты в сторону мизогинии и отношения к женщинам, как к расходному материалу. Но все равно невозможно отделаться от чувства, что все, показанное на экране, уже было сделано до. Что перед зрителями хоть и красивая, но компиляция чужих идей.

Blink twice (так называется фильм в оригинале) — это увлекательная мистерия, не лишенная напряженной атмосферы и которую, если быть честными, интересно смотреть почти до конца. Только вот главной героине в исполнении британской актрисы Наоми Экки, кажется, уделено преступно мало времени. Ленте гораздо интереснее антагонист в исполнении партнера Зои Кравиц, Ченнинга Татума.

Фото Кадр из фильма «Подай знак»

Сюжетно режиссерский дебют непо-бейби (люди, чьи родители преуспели в аналогичной или смежной карьере. — прим. ред.) Кравиц вполне последователен. Все развешанные сюжетные ружья стреляют в самый подходящий момент, а все персонажи находятся на своих, иногда пусть и маленьких, местах.

Но порой может показаться, что «Подай знак» пытается казаться чем-то большим, чем есть на самом деле. Ленте, наполненной красивыми кадрами шикарного поместья в колониальном стиле, не хватает внимания к деталям.

Фото Кадр из фильма «Подай знак»

Безусловно, из интервью съемочной группы можно узнать, что выбор места действия говорит о подсознательном желании героя Ченнинга Татума показать себя кем-то большим, нежели сверхбогатым выскочкой. Только вот по факту все это поместье выглядит просто как красивая, но безликая декорация. Особенно если знать, что съемки проходили на территории отеля.

То же самое касается и самого повествования: на протяжении всего просмотра лучше не пытаться искать что-то большее, чем видно на первый взгляд. Ведь, скорее всего, за красивым и увлекательным фасадом можно найти лишь разочарование от того, что внутри пусто, словно в комнате пропавшей подруги главной героини.

Фото Кадр из фильма «Подай знак»

Стоит ли смотреть фильм «Подай знак»

Но, несмотря на все недостатки, «Подай знак» — хорошее цельное произведение. И это, пожалуй, самое главное. Если не ждать от фильма о психологической травме каких-то излишних высот, глубокого анализа и критики, то дебют Зои Кравиц оказывается хоть и шероховатым, но увлекательным кино.

История пусть и топорно, но говорит о потребительском отношении к женщине. И при этом иронизирует над болезненной культурой сохранения здоровья, ведь Слейтер Кинг ходит к психологу и не ест красное мясо.