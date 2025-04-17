Когда выйдет 3-й сезон аниме «Поднятие уровня в одиночку» и что в нем покажут

В конце второго сезона «Поднятия уровня в одиночку» фанаты замерли в ожидании. Эпичная битва с королем муравьев на острове Чеджу осталась позади, Сон Джин-Ву обрел новую силу, а в мире начали твориться пугающие аномалии. Логично, что все надеялись на немедленный анонс продолжения. Рассказываем, будет ли третий сезон нашумевшего аниме, когда его ожидать и что в нем покажут. Собрали все официальные данные, инсайдерские слухи и фанатские прогнозы о продолжении «Поднятия уровня в одиночку».

Что говорят создатели про 3-й сезон «Поднятия уровня в одиночку»

Пока что студия A-1 Pictures и продюсеры официально не подтвердили работу над продолжением. Но вероятнее всего, это лишь вопрос времени. У «Поднятия уровня в одиночку» колоссальная поддержка фанатов: это самое просматриваемое аниме 2024 года. Учитывая такую популярность, трудно представить, что проект не продлят.

Когда ждать продолжения «Поднятия уровня в одиночку»

Разработку нового сезона еще не начали, а режиссер Сюнсуке Накашигэ, по слухам, занят другими проектами. Поэтому премьера в январе 2026-го, на которую тайно надеялись оптимисты, маловероятна. Некоторые аналитики полагали, что в лучшем случае третий сезон выйдет в первой половине 2026 года. Однако время идет, а новостей нет.

Фото Кадр из аниме «Поднятие уровня в одиночку 2: Восстаньте из тени» / A-1 Pictures Inc.

Пока самый реалистичный прогноз — конец 2026-го. Некоторые издания прямо пишут, что третий сезон «Поднятия уровня в одиночку» не увидит свет до 2027 года. Это два года ожидания — немало, но у такого перерыва есть объяснение.

Первые два сезона аниме были спланированы заранее. Компания Aniplex изначально заказала 25 серий, которые студия разбила на две части. Поэтому между первым и вторым сезонами прошел лишь год — они производились почти подряд. А вот третий сезон изначально не был заложен в контракте. Это значит, что его создание нужно одобрять и запускать заново.

Фото Кадр из аниме «Поднятие уровня в одиночку 2: Восстаньте из тени» / A-1 Pictures Inc.

Также, согласно инсайдерской информации, студия A-1 Pictures не хочет делать продолжение поспешно. Говорят, ради качества выделяют дополнительное время и ресурсы: ключевые сцены третьего сезона будут рисоваться с особой тщательностью. Например, инсайдеры упоминают эпизод финальной битвы против «короля монстров», который должен получиться по-настоящему кинематографичным. Такой масштаб требует времени. Сюжет вступает в решающую фазу, и создатели понимают, что финал истории нельзя испортить спешкой. Если дать команде время, зрители получат продуманный, зрелищный и эмоционально сильный сезон. Ради такого можно и подождать.

График выхода серий 3-го сезона аниме «Поднятие уровня в одиночку»

Третий сезон еще не был анонсирован, поэтому точной информации о количестве серий и дате их выхода нет. Однако, вероятнее всего, новые эпизоды можно будет увидеть через несколько лет.

1 эпизод — 2026-2027 год

2 эпизод — 2026-2027 год

3 эпизод — 2026-2027 год

4 эпизод — 2026-2027 год

5 эпизод — 2026-2027 год

6 эпизод — 2026-2027 год

7 эпизод — 2026-2027 год

8 эпизод — 2026-2027 год

9 эпизод — 2026-2027 год

10 эпизод — 2026-2027 год

11 эпизод — 2026-2027 год

12 эпизод — 2026-2027 год

Сюжет 3-го сезона: какие арки будут адаптированы

Осторожно: в этой главе есть спойлеры.

Новые серии продолжат историю сразу после событий второго сезона. В финале второго сезона Сон Джин-Ву заполучил мощного союзника (теневого генерала Бера) и справился с катастрофой на острове Чеджу, уничтожив колонию муравьиных монстров. Однако герой почувствовал, что это лишь затишье перед бурей. По всему миру начинают возникать странные угрозы. В манхве (корейском комиксе. — Прим. ред.) на этом этапе начинается арка гильдии Ахджин. Именно ее, по всей видимости, экранизируют в третьем сезоне.

По сюжету Джин-Ву этой арки решает основать собственную гильдию вместе со своим лучшим другом Ю Джин-Хо. Конечно, конкуренты не дают им спокойно развиваться. Кто-то пытается переманить перспективных рекрутов, а кто-то — поставить новичков на место. Молодой гильдии Ахджин придется доказать серьезность своих намерений.

Фото Кадр из аниме «Поднятие уровня в одиночку 2: Восстаньте из тени» / A-1 Pictures Inc.

Кроме того, третий сезон затронет семейную линию Джин-Ву. Его пропавший отец, Сон Иль-хван, внезапно вернется из многолетнего заточения. Это событие имеет огромные последствия. Отец оказывается обладателем таинственной силы и знаний о происходящем, но доверять ему власти не спешат. Одновременно с отцом героя в сюжете появляется легендарный американский «национальный» ранг-охотник Томас Андре — один из сильнейших людей планеты. Его интерес к Джин-Ву может обернуться как союзом, так и конфликтом. Ходят слухи, что Томас не прочь лично испытать силу конкурента. В манхве их противостояние стало одним из самых ожидаемых моментов, и фанаты наверняка дождутся его в аниме.

Наконец, главное: в мире аниме начнут появляться загадочные существа вне Врат. Раньше монстры проникали на землю лишь через открытые порталы, но теперь правила игры меняются. Эти новые враги куда сильнее прежних, ведь за ними стоят потусторонние силы.

По данным инсайдеров, события следующего сезона могут охватить события манхвы вплоть до арки Международной гильдейской конференции. Лучшие охотники всего мира соберутся вместе, чтобы обсудить беспрецедентную угрозу. Именно там начнут раскрываться ответы на главные тайны вселенной аниме. Другими словами, третий сезон подведет зрителей к самому эпичному повороту истории.

Фото Кадр из аниме «Поднятие уровня в одиночку 2: Восстаньте из тени» / A-1 Pictures Inc.

Стоит ли ждать новый сезон «Поднятия уровня в одиночку »

Третий сезон «Поднятия уровня в одиночку» неизбежно грядет. И хотя ждать его придется дольше, чем хотелось бы, все указывает на то, что ожидание окупится. Зрители увидят грандиозную развязку истории Джин-Ву — с масштабными битвами, раскрытием тайн и достойным завершением пути героя. Создатели явно стремятся сделать финал идеальным, пусть для этого и нужна пауза в производстве.

Пока же можно освежить память пересмотром первых сезонов или чтением манхвы, если не терпится узнать, что будет дальше.